Дніпропетровщина під атаками БПЛА: пошкоджено транспортне підприємство. ФОТОрепортаж
Росія атакувала Дніпропетровщину ударними БпЛА. Внаслідок атак пошкоджена інфраструктура у Павлоградському та Синельниківському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко та у ДСНС України.
Вночі російські безпілотники атакували Юріївську громаду Павлоградського району. Внаслідок удару пошкоджене транспортне підприємство.
Крім того, обстріли зафіксовані на території Нікопольського району, зокрема в райцентрі, Марганецькій та Покровській громадах. Противник застосовував FPV-дрони та артилерію.
Загиблих та постраждалих немає.
У небі над Дніпропетровщиною підрозділи Південного командування збили 2 БпЛА, повідомили в пресслужбі ПвК.
Наслідки ворожих атак
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