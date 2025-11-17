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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Дніпропетровщина під атаками БПЛА: пошкоджено транспортне підприємство. ФОТОрепортаж

Росія атакувала Дніпропетровщину ударними БпЛА. Внаслідок атак пошкоджена інфраструктура у Павлоградському та Синельниківському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили т.в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко та у ДСНС України.

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Вночі російські безпілотники атакували Юріївську громаду Павлоградського району. Внаслідок удару пошкоджене транспортне підприємство.

Крім того, обстріли зафіксовані на території Нікопольського району, зокрема в райцентрі, Марганецькій та Покровській громадах. Противник застосовував FPV-дрони та артилерію.

Загиблих та постраждалих немає.

У небі над Дніпропетровщиною підрозділи Південного командування збили 2 БпЛА, повідомили в пресслужбі ПвК.

Наслідки ворожих атак

Дніпропетровщина зазнала атак російських дронів
Дніпропетровщина зазнала атак російських дронів
Дніпропетровщина зазнала атак російських дронів
Дніпропетровщина зазнала атак російських дронів

Автор: 

обстріл (34320) Дніпропетровська область (5094) Нікопольський район (785) Павлоградський район (152) Синельниківський район (549)
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