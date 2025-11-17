Днепропетровская область под атаками БПЛА: повреждено транспортное предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россия атаковала Днепропетровскую область ударными БПЛА. В результате атак повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко и в ГСЧС Украины.
Ночью российские беспилотники атаковали Юрьевскую общину Павлоградского района. В результате удара повреждено транспортное предприятие.
Кроме того, обстрелы зафиксированы на территории Никопольского района, в частности в райцентре, Марганецкой и Покровской громадах. Противник применял FPV-дроны и артиллерию.
Погибших и пострадавших нет.
В небе над Днепропетровской областью подразделения Южного командования сбили 2 БПЛА, сообщили в пресс-службе ЮК.
Последствия вражеских атак
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