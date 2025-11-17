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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Днепропетровская область под атаками БПЛА: повреждено транспортное предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россия атаковала Днепропетровскую область ударными БПЛА. В результате атак повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко и в ГСЧС Украины.

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Ночью российские беспилотники атаковали Юрьевскую общину Павлоградского района. В результате удара повреждено транспортное предприятие.

Кроме того, обстрелы зафиксированы на территории Никопольского района, в частности в райцентре, Марганецкой и Покровской громадах. Противник применял FPV-дроны и артиллерию.

Погибших и пострадавших нет.

В небе над Днепропетровской областью подразделения Южного командования сбили 2 БПЛА, сообщили в пресс-службе ЮК.

Последствия вражеских атак

Днепропетровская область подверглась атакам российских дронов
Днепропетровская область подверглась атакам российских дронов
Днепропетровская область подверглась атакам российских дронов
Днепропетровская область подверглась атакам российских дронов

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обстрел (32974) Днепропетровская область (5269) Никопольский район (784) Павлоградский район (151) Синельниковский район (549)
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