Днепропетровская область под атаками БПЛА: повреждено транспортное предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россия атаковала Днепропетровскую область ударными БПЛА. В результате атак повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко и в ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ночью российские беспилотники атаковали Юрьевскую общину Павлоградского района. В результате удара повреждено транспортное предприятие.

Кроме того, обстрелы зафиксированы на территории Никопольского района, в частности в райцентре, Марганецкой и Покровской громадах. Противник применял FPV-дроны и артиллерию.

Погибших и пострадавших нет.

В небе над Днепропетровской областью подразделения Южного командования сбили 2 БПЛА, сообщили в пресс-службе ЮК.

Последствия вражеских атак











