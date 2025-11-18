РУС
Массированная атака на Днепропетровщину: пострадали два человека, многочисленные разрушения. ФОТОрепортаж

Ночью 18 ноября российские захватчики массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Удары по Днепру

В результате обстрелов в Днепре пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести, возникли многочисленные пожары.

Повреждены двухэтажное здание СМИ, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи и более 20 автомобилей (еще 3 автомобиля уничтожены).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг атаковал Днепр беспилотниками, в Никопольском районе погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Обстрелы районов

В Новоалександровской общине загорелось частное домовладение. В Самаровском и Павлоградском районах повреждена инфраструктура.

Российская армия в очередной раз нанесла удары по Никополю, Покровской и Червоногригоровской громадам, применив FPV-дроны и артиллерию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Днепропетровщина под атаками БПЛА: повреждено транспортное предприятие. ФОТОрепортаж

Последствия вражеских атак

Жодної ночі що б варварська орда не воювала з мирним населенням ,щоб ви виздихали варвари.
18.11.2025 08:06 Ответить
Каіапи б,ють по іивільним і інфраструктурі а ми не можемо бо боїмося осуду від інших держав союзників а потрібно давать зеркальну відповідь і чим більше їх здохне тим скоріше закінчиться війна
18.11.2025 08:23 Ответить
свинособаки *******
18.11.2025 08:31 Ответить

18.11.2025 08:45 Ответить
ЙБН РСН.
18.11.2025 09:01 Ответить
 
 