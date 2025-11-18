Массированная атака на Днепропетровщину: пострадали два человека, многочисленные разрушения. ФОТОрепортаж

Ночью 18 ноября российские захватчики массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Удары по Днепру

В результате обстрелов в Днепре пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести, возникли многочисленные пожары.

Повреждены двухэтажное здание СМИ, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи и более 20 автомобилей (еще 3 автомобиля уничтожены).

Обстрелы районов

В Новоалександровской общине загорелось частное домовладение. В Самаровском и Павлоградском районах повреждена инфраструктура.

Российская армия в очередной раз нанесла удары по Никополю, Покровской и Червоногригоровской громадам, применив FPV-дроны и артиллерию.

