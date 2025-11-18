Удар по Берестину: у лікарні померла 17-річна дівчина

Внаслідок російської атаки по Берестину у Харківській області у лікарні померла 17-річна дівчина, яка дістала важкі поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двоє людей дістали гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

У ніч на 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по населеному пункту Берестин.

На місці події працюють рятувальні служби ДСНС. Інформація про масштаби руйнувань та наслідки обстрілу уточнюється.

Нічні атаки РФ

Також у ніч проти 18 листопада рашисти атакували безпілотниками Дніпро. У місті пролунали вибухи і сталися пожежі.

Інформацію про масштаби руйнувань уточнюють. Моніторингові ресурси повідомляли, що місто зазнало одночасних ударів з кількох напрямків, і в повітрі перебували до трьох десятків ворожих дронів.

За попередньою інформацією у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка, є поранені.

