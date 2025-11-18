Удар по Берестину: у лікарні померла 17-річна дівчина

Внаслідок російської атаки по Берестину  у Харківській області у лікарні померла  17-річна дівчина, яка дістала важкі поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі відомо про 9 постраждалих, семеро з яких - госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двоє людей дістали гостру реакцію на стрес", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

У ніч на 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по населеному пункту Берестин.

На місці події працюють рятувальні служби ДСНС. Інформація про масштаби руйнувань та наслідки обстрілу уточнюється.

Нічні атаки РФ 

Також у ніч проти 18 листопада рашисти атакували безпілотниками Дніпро. У місті пролунали вибухи і сталися пожежі.

Інформацію про масштаби руйнувань уточнюють. Моніторингові ресурси повідомляли, що місто зазнало одночасних ударів з кількох напрямків, і в повітрі перебували до трьох десятків ворожих дронів.

За попередньою інформацією у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка, є поранені.

обстріл Харківська область Берестинський район Берестин
Бодай ви виздихали всі кацапські варвари ,коли вже здохне **** путін.
18.11.2025 08:00
18.11.2025 08:02
Коли побачимо першу .лєдь у шпиталях, на які вона збирається вгатити мільярди?
18.11.2025 08:38
Древні казали: "Коли гине чоловік - гине "минуле"... Коли гине жінка - гине "майбутнє"... Бо саме ЖІНКА - "носій нового життя"... Програма "лебенсборн", у нацистів, не була відкрито "негативною". - вони думали про майбутнє...
Уже зараз треба ініціювать, матеріально, дітородження - закладать основу для майбутнього... Але брать його під контроль - щоб люди не шукали в цьому , "швидкого заробітку"...
18.11.2025 11:01
 
 