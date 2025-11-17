Безпілотники РФ вдарили по цивільному авто на Сумщині: загинув 60-річний водій
16 листопада російські безпілотники знову атакували прикордонні райони Сумської області, поблизу Великої Писарівки загинув 60-річний водій цивільної автівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Учора ворог знову вдарив по цивільній автівці поблизу Великої Писарівки. На жаль, водій загинув на місці від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.
Григоров зазначив, що загиблий був небайдужою людиною, яка робила свій внесок у справу оборони регіону.
"Такі люди - опора своїх громад і тих, хто захищає область", - зазначив Григоров.
Він додав, що війна не вперше боляче торкнулася родини загиблого, наголошуючи на тяжких наслідках російської агресії для цивільного населення.
