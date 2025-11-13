Росіяни атакували цивільні автівки у Краснопільській громаді на Сумщині: є поранений
Російські дрони 12 листопада двічі вдарили по цивільних машинах у Краснопільській громаді Сумської області. Пошкоджено автівки, що розвозили хліб і пенсії, поранено водія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Ворог вдарив дроном по машині, яка везла хліб людям. Водій отримав поранення руки, йому надали допомогу без госпіталізації.
Ще одна атака – по автомобілю "Укрпошти", який доставляв посилки та пенсії. В автівці вибиті вікна, але обійшлося без поранених", - йдеться в повідомленні.
РФ намагається зірвати евакуацію та доставку допомоги на прикордонні
У прикордонних громадах мирні жителі виїжджають, але частина залишається. Для них продовжують доставляти хліб, продукти, необхідну допомогу.
"Росіяни ж намагаються зірвати цей процес, цілеспрямовано атакуючи цивільний транспорт, що працює для людей", - йдеться в повідомленні.
