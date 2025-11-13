Росіяни атакували цивільні автівки у Краснопільській громаді на Сумщині: є поранений

Російські дрони 12 листопада двічі вдарили по цивільних машинах у Краснопільській громаді Сумської області. Пошкоджено автівки, що розвозили хліб і пенсії, поранено водія.

про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Ворог вдарив дроном по машині, яка везла хліб людям. Водій отримав поранення руки, йому надали допомогу без госпіталізації.

Ще одна атака – по автомобілю "Укрпошти", який доставляв посилки та пенсії. В автівці вибиті вікна, але обійшлося без поранених", - йдеться в повідомленні.

РФ намагається зірвати евакуацію та доставку допомоги на прикордонні

У прикордонних громадах мирні жителі виїжджають, але частина залишається. Для них продовжують доставляти хліб, продукти, необхідну допомогу.

"Росіяни ж намагаються зірвати цей процес, цілеспрямовано атакуючи цивільний транспорт, що працює для людей", - йдеться в повідомленні.

