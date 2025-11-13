Россияне атаковали гражданские автомобили в Краснопольской громаде на Сумщине: есть раненый

Фото: Міноборони

12 ноября российские дроны дважды нанесли удары по гражданским автомобилям в Краснопольской громаде Сумской области. Повреждены автомобили, развозившие хлеб и пенсии, ранен водитель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"Враг ударил дроном по машине, которая везла хлеб людям. Водитель получил ранение руки, ему оказали помощь без госпитализации.

Еще одна атака – по автомобилю "Укрпочты", который доставлял посылки и пенсии. В машине выбиты окна, но обошлось без раненых", – говорится в сообщении.

РФ пытается сорвать эвакуацию и доставку помощи на границе

В приграничных громадах мирные жители уезжают, но часть остается. Для них продолжают доставлять хлеб, продукты, необходимую помощь.

"Россияне же пытаются сорвать этот процесс, целенаправленно атакуя гражданский транспорт, работающий для людей", - говорится в сообщении.

