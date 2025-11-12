Часть Сум обесточена из-за аварийного отключения на энергообъекте
Днем 12 ноября 2025 года из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов временно обесточена часть города Сумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".
Работают энергетики
Как отмечается, энергетики в настоящее время делают все возможное для стабилизации ситуации.
"Причины отключения электроэнергии по Вашему лицевому счету отражены в кабинете потребителя электрической энергии E-Svitlo", - добавили в компании.
Что предшествовало?
По данным Минэнерго, враг атаковал энергообъекты в нескольких областях.
