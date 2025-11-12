РУС
Более $17 млн выделит Великобритания на восстановление энергетики Украины

Великобритания поддержит восстановление энергетики Украины

Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 млн) для помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины в результате ударов России по энергообъектам.

Об этом сообщается на сайте британского правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Великобритания объявляет о новой поддержке для проведения жизненно необходимых ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских атак, а также о перераспределении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от отсутствия электроэнергии, отопления и водоснабжения этой зимой", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава МИД Великобритании Иветт Купер подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин пытается погрузить Украину в темноту и холод в преддверии зимы.

Читайте также: Украине нужно стимулировать производство и распределение электроэнергии на уровне местных громад, - посол ЕС Матернова

"Безопасность Украины - это наша безопасность, и именно поэтому здесь, на саммите G7, мы стоим вместе как ближайшие партнеры, чтобы продвигать поддержку Украины и преодолеть вызовы, перед которыми сегодня стоит мир", - добавила она.

Что предшествовало

За прошедшие сутки российские войска атаковали энергообъекты в нескольких областях. Применяются графики отключений.

А сенс? Вони до нашої енергетики не доходять - нинішня ситуація тому доказ. А доходять до сумок зелених мародерів, які переправляють їх у Маскву.
Хочете допомогти Україні? То спочатку вимагайте імпічмента гундосого клопа і створення Уряду порятунку, а потім фінансуйте. Інакше - це чорна діра.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:00 Ответить
Грошима не треба, навіть маркованими. Давайте відразу кіловатами.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:04 Ответить
 
 