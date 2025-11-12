Более $17 млн выделит Великобритания на восстановление энергетики Украины
Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 млн) для помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины в результате ударов России по энергообъектам.
Об этом сообщается на сайте британского правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Великобритания объявляет о новой поддержке для проведения жизненно необходимых ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских атак, а также о перераспределении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от отсутствия электроэнергии, отопления и водоснабжения этой зимой", - говорится в сообщении.
В свою очередь глава МИД Великобритании Иветт Купер подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин пытается погрузить Украину в темноту и холод в преддверии зимы.
"Безопасность Украины - это наша безопасность, и именно поэтому здесь, на саммите G7, мы стоим вместе как ближайшие партнеры, чтобы продвигать поддержку Украины и преодолеть вызовы, перед которыми сегодня стоит мир", - добавила она.
Что предшествовало
За прошедшие сутки российские войска атаковали энергообъекты в нескольких областях. Применяются графики отключений.
Хочете допомогти Україні? То спочатку вимагайте імпічмента гундосого клопа і створення Уряду порятунку, а потім фінансуйте. Інакше - це чорна діра.