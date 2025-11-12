Понад $17 млн виділить Велика Британія на відновлення енергетики України

Велика Британія виділить 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $17 млн) для допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури України внаслідок ударів Росії по енергооб'єктах.

Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських атак, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від відсутності електроенергії, опалення та водопостачання цієї зими", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою глава МЗС Великої Британії Іветт Купер наголосила, що російський диктатор Володимир Путін намагається занурити Україну в темряву і холод напередодні зими.

"Безпека України – це наша безпека, і саме тому тут, на саміті G7, ми стоїмо разом як найближчі партнери, щоб просувати підтримку України та подолати виклики, перед якими сьогодні стоїть світ", - додала вона.

Що передувало

Упродовж минулої доби російські війська атакували по енергооб’єкти у кількох областях. Застосовуються графіки відключень.