Частина Сум знеструмлена через аварійне відключення на енергооб’єкті

Вдень 12 листопада 2025 року через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів тимчасово знеструмлена частина міста Суми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".

Працюють енергетики

Як зазначається, енергетики наразі роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

"Причини знеструмлення за Вашим особовим рахунком відображені в кабінеті споживача електричної енергії E-Svitlo", - додали в компанії.

Що передувало?

За даними Міненерго, ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях.