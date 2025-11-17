РУС
Новости Атака беспилотников на Сумщину
162 0

Беспилотники РФ ударили по гражданскому автомобилю в Сумской области: погиб 60-летний водитель

Приграничье Сумской области атакуют дроны: потери среди гражданского населения

16 ноября российские беспилотники снова атаковали приграничные районы Сумской области, вблизи Великой Писаревки погиб 60-летний водитель гражданского автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"Вчера враг снова ударил по гражданскому автомобилю вблизи Великой Писаревки. К сожалению, водитель погиб на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

Григоров отметил, что погибший был неравнодушным человеком, который вносил свой вклад в дело обороны региона.

"Такие люди - опора своих громад и тех, кто защищает область", - отметил Григоров.

Он добавил, что война не впервые больно коснулась семьи погибшего, подчеркнув тяжелые последствия российской агрессии для гражданского населения.

обстрел (30519) Сумская область (3843) Ахтырский район (27) Великая Писаревка (8)
