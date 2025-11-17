Беспилотники РФ ударили по гражданскому автомобилю в Сумской области: погиб 60-летний водитель

16 ноября российские беспилотники снова атаковали приграничные районы Сумской области, вблизи Великой Писаревки погиб 60-летний водитель гражданского автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

"Вчера враг снова ударил по гражданскому автомобилю вблизи Великой Писаревки. К сожалению, водитель погиб на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

Григоров отметил, что погибший был неравнодушным человеком, который вносил свой вклад в дело обороны региона.

"Такие люди - опора своих громад и тех, кто защищает область", - отметил Григоров.

Он добавил, что война не впервые больно коснулась семьи погибшего, подчеркнув тяжелые последствия российской агрессии для гражданского населения.

