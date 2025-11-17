Російські безпілотники атакують Дніпро: у місті спалахнули пожежі

Місто Дніпро у ніч на 17 листопада перебуває під ворожою атакою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис очільника обласної ради Миколи Лукашука та голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Що відомо

Через масовану атаку безпілотників у Дніпрі та навколишніх районах спалахнули пожежі. Інформацію про масштаби руйнувань уточнюють.

Моніторингові ресурси повідомляють, що місто зазнає одночасних ударів з кількох напрямків, і в повітрі можуть перебувати до трьох десятків ворожих дронів.

Росія атакує Україну ударними безпілотниками

Раніше ми повідомляли, що ввечері понеділка, 17 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

О 21:34 почали з'являтися повідомлення про атаку на місто Дніпро.

