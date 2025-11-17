Російські безпілотники атакують Дніпро: у місті спалахнули пожежі
Місто Дніпро у ніч на 17 листопада перебуває під ворожою атакою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис очільника обласної ради Миколи Лукашука та голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Що відомо
Через масовану атаку безпілотників у Дніпрі та навколишніх районах спалахнули пожежі. Інформацію про масштаби руйнувань уточнюють.
Моніторингові ресурси повідомляють, що місто зазнає одночасних ударів з кількох напрямків, і в повітрі можуть перебувати до трьох десятків ворожих дронів.
Росія атакує Україну ударними безпілотниками
Раніше ми повідомляли, що ввечері понеділка, 17 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
О 21:34 почали з'являтися повідомлення про атаку на місто Дніпро.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
