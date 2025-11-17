20-річний юнак убив підлітка у Кривому Розі, - прокуратура

У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали 20-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві підлітка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обставини злочину

Вранці 17 листопада в одному з районів міста під час словесного конфлікту 20-річний хлопець завдав неповнолітньому ножового удару в ділянку серця.

Підліток загинув на місці.

Підозрюваного наразі затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві.

Встановлюються всі обставини злочину.

Читайте: Заманив у пастку під виглядом продажу авто та застрелив: затримано вбивцю військовослужбовця, - Нєбитов. ФОТО