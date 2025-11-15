Заманив у пастку під виглядом продажу авто та застрелив: затримано вбивцю військовослужбовця, - Нєбитов. ФОТО

За добу оперативниками карного розшуку Кіровоградщини й Черкащини встановлено та затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця.

Про це повідомив у фейсбуку заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тіло воїна знайшли в лісі з вогнепальним пораненням

Як зазначається, до поліції звернулась мати воїна, який поїхав купувати старенький ВАЗ і безслідно зник. На жаль, через деякий час його тіло знайшли в лісі на межі Кіровоградської і Черкаської областей з вогнепальним пораненням.

"Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини. У 2017 році його вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї (носив пістолет "для самозахисту і відбиття гіпотетичного нападу"). У підсумку, на нього ніхто так і не напав, але він вже використав зброю для розбійного нападу і вбивства", - пише Нєбитов.

"Є суспільний резонанс чи ні - в будь-якому випадку працівники карного розшуку мовчки, вперто і старанно наближають відповідальність для кожного, хто посягне на життя людини", - резюмує він.

