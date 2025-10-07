Чоловік вбив дружину, 9-річну доньку та домашніх тварин на Житомирщині: його затримали. ФОТО

У селі Котівка Радомишльської громади Житомирської області чоловік під час сімейної сварки вбив дружину та маленьку доньку. Крім того, вбив своїх котів і собаку й поранив сусідку. Його вже затримали та відправили під варту.

Про це повідомила поліція Житомирщини, передає Цензор.НЕТ.

Поліціянти встановили, що ще 4 жовтня вдома між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік кухонним ножем поранив свою 42-річну дружину та завдав множинних ударів 9-річній доньці. Вони померли.

Сусідка, яка намагалася втрутитися у конфлікт, також дістала ножові поранення. Крім того, чоловік убив двох власних котів та собаку.

Жінку ушпиталили. Тварини від тілесних ушкоджень загинули.

Правоохоронці затримали 43-річного чоловіка того ж дня. Невдовзі слідчі оголосили фігурантові підозру в умисному вбивстві двох осіб, у тому числі малолітньої дитини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), у закінченому замаху на вбивство, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 ККУ), а також у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 ККУ).

А 6 жовтня суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

Поліція також встановила, що сім’я перебувала на обліку з 2023 року як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Подружжя мало п’ятеро дітей, троє з яких – неповнолітні дівчатка, віком 15, 11 та 9 років.

Наприкінці серпня 2025 року суд позбавив батьківських прав обох батьків, проте станом на 4 жовтня двох молодших доньок з сімʼї не вилучили. Ще одна неповнолітня — 15-річна дівчинка — останнім часом проживала окремо від батьків, разом із братом та сестрою в іншому місті.

У день трагедії 11-річна дівчинка перебувала в друзів по сусідству. Нині її передали під опіку рідних.

Правоохоронці проводять перевірку виконання судового рішення органами опіки та піклування в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ — службова недбалість.

