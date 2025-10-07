УКР
Чоловік вбив дружину, 9-річну доньку та домашніх тварин на Житомирщині: його затримали. ФОТО

У селі Котівка Радомишльської громади Житомирської області чоловік під час сімейної сварки вбив дружину та маленьку доньку. Крім того, вбив своїх котів і собаку й поранив сусідку. Його вже затримали та відправили під варту.

Про це повідомила поліція Житомирщини, передає Цензор.НЕТ.

Поліціянти встановили, що ще 4 жовтня вдома між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік кухонним ножем поранив свою 42-річну дружину та завдав множинних ударів 9-річній доньці. Вони померли.

Сусідка, яка намагалася втрутитися у конфлікт, також дістала ножові поранення. Крім того, чоловік убив двох власних котів та собаку.

Жінку ушпиталили. Тварини від тілесних ушкоджень загинули.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбив та скинув тіло 15-річної дівчини у криницю: на Вінниччині затримано 26-річного чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Житомирщині чоловік вбив дружину та доньку: що відомо

Правоохоронці затримали 43-річного чоловіка того ж дня. Невдовзі слідчі оголосили фігурантові підозру в умисному вбивстві двох осіб, у тому числі малолітньої дитини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), у закінченому замаху на вбивство, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 ККУ), а також у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 ККУ).

А 6 жовтня суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

Поліція також встановила, що сім’я перебувала на обліку з 2023 року як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Подружжя мало п’ятеро дітей, троє з яких – неповнолітні дівчатка, віком 15, 11 та 9 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катували паяльником та вимагали пів мільйона доларів викупу: у Кривому Розі затримали банду. ФОТОрепортаж

Наприкінці серпня 2025 року суд позбавив батьківських прав обох батьків, проте станом на 4 жовтня двох молодших доньок з сімʼї не вилучили. Ще одна неповнолітня — 15-річна дівчинка — останнім часом проживала окремо від батьків, разом із братом та сестрою в іншому місті.

На Житомирщині чоловік вбив дружину та доньку: що відомо

У день трагедії 11-річна дівчинка перебувала в друзів по сусідству. Нині її передали під опіку рідних.

Правоохоронці проводять перевірку виконання судового рішення органами опіки та піклування в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ — службова недбалість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розстріляв поліціянтів та двох жінок на Донеччині: нацгвардійця засуджено до довічного, - ДБР

Нацполіція (15537) вбивство (3225) Житомирська область (1317) Житомирський район (39) Котівка (1)
Ключова фраза - нетверезий. Це свиняче пійло губить людей як на фронті, та і у тилу.
07.10.2025 19:56 Відповісти
пздц....
07.10.2025 19:55 Відповісти
Поки «слуги» прибарахляються золотими унітазами і тікають за кордон, то народ перетворюється на злиднів, спивається і сходить з розуму.
07.10.2025 20:39 Відповісти
пздц....
Ключова фраза - нетверезий. Це свиняче пійло губить людей як на фронті, та і у тилу.
начебто тверезий він адекватний та порядний! хоча тверезим він бував дуже рідко і не довго, похмелився, далі ще забухав і у звичному своєму стані, дружина скоріш за все також!
Я не знаю, яким він був тверезим і не знаю, чи вживала алкоголь його покійна дружина, але, майже всі новини про вбивства на побутовому грунті починаються з фрази "під час розпиття алкогольних напоїв", або "перебуваючи напідпитку"
що тут треба знати, коли написано: сім'я перебувала на обліку з 2023 року як така, що опинилася у складних життєвих обставинах Джерело: https://censor.net/ua/p3578384, 2025 року суд позбавив батьківських прав обох батьків Джерело: https://censor.net/ua/p3578384
Походу у "подружжя" добре виходило тільки дітей робити.
єдиний, який вже третій рік воює, з усих моїх українських знайомих, це син от точнотаких моїх сусідів з 70х років. такий парадокс!
ще я так розумію добре бухати в них виходило!
алкаша.
Це майже теж саме,)
На Повний 🌙 місяць в психлікарнях, деякі медсестри стараються підмінитись та не йти на чергування.

органи опіки налажали по повній.
А ще поліція, та з поліцією все зрозуміло-самі активні кадри зараз трішки того якось на війні, нехватка кадрів так як поміха.
Поки «слуги» прибарахляються золотими унітазами і тікають за кордон, то народ перетворюється на злиднів, спивається і сходить з розуму.
Синька зло
