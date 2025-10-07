Мужчина убил жену, 9-летнюю дочь и домашних животных на Житомирщине: его задержали. ФОТО
В селе Котовка Радомышльской громады Житомирской области мужчина во время семейной ссоры убил жену и маленькую дочь. Кроме того, убил своих котов и собаку и ранил соседку. Его уже задержали и отправили под стражу.
Об этом сообщила полиция Житомирщины, передает Цензор.НЕТ.
Полицейские установили, что еще 4 октября дома между супругами возникла ссора. Во время конфликта нетрезвый мужчина кухонным ножом ранил свою 42-летнюю жену и нанес множественные удары 9-летней дочери. Они умерли.
Соседка, пытавшаяся вмешаться в конфликт, также получила ножевые ранения. Кроме того, мужчина убил двух собственных котов и собаку.
Женщину госпитализировали. Животные от телесных повреждений погибли.
Правоохранители задержали 43-летнего мужчину в тот же день. Вскоре следователи объявили фигуранту подозрение в умышленном убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребенка (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), в законченном покушении на убийство, совершенном лицом, ранее совершившим умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 УКУ), а также в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 УКУ).
А 6 октября суд отправил подозреваемого под стражу без права внесения залога. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.
Полиция также установила, что семья состояла на учете с 2023 года как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Супруги имели пятеро детей, трое из которых - несовершеннолетние девочки в возрасте 15, 11 и 9 лет.
В конце августа 2025 года суд лишил родительских прав обоих родителей, однако по состоянию на 4 октября двух младших дочерей из семьи не изъяли. Еще одна несовершеннолетняя - 15-летняя девочка - в последнее время проживала отдельно от родителей, вместе с братом и сестрой в другом городе.
В день трагедии 11-летняя девочка находилась у друзей по соседству. Сейчас ее передали под опеку родных.
Правоохранители проводят проверку исполнения судебного решения органами опеки и попечительства в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 367 УКУ - служебная халатность.
