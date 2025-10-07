РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10263 посетителя онлайн
Новости Фото Убийство детей Задержание за убийство
4 670 16

Мужчина убил жену, 9-летнюю дочь и домашних животных на Житомирщине: его задержали. ФОТО

В селе Котовка Радомышльской громады Житомирской области мужчина во время семейной ссоры убил жену и маленькую дочь. Кроме того, убил своих котов и собаку и ранил соседку. Его уже задержали и отправили под стражу.

Об этом сообщила полиция Житомирщины, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские установили, что еще 4 октября дома между супругами возникла ссора. Во время конфликта нетрезвый мужчина кухонным ножом ранил свою 42-летнюю жену и нанес множественные удары 9-летней дочери. Они умерли.

Соседка, пытавшаяся вмешаться в конфликт, также получила ножевые ранения. Кроме того, мужчина убил двух собственных котов и собаку.

Женщину госпитализировали. Животные от телесных повреждений погибли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убил и сбросил тело 15-летней девушки в колодец: в Винницкой области задержан 26-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Житомирской области мужчина убил жену и дочь: что известно

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину в тот же день. Вскоре следователи объявили фигуранту подозрение в умышленном убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребенка (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), в законченном покушении на убийство, совершенном лицом, ранее совершившим умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 УКУ), а также в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 УКУ).

А 6 октября суд отправил подозреваемого под стражу без права внесения залога. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Полиция также установила, что семья состояла на учете с 2023 года как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Супруги имели пятеро детей, трое из которых - несовершеннолетние девочки в возрасте 15, 11 и 9 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытали паяльником и требовали полмиллиона долларов выкупа: в Кривом Роге задержали банду. ФОТОрепортаж

В конце августа 2025 года суд лишил родительских прав обоих родителей, однако по состоянию на 4 октября двух младших дочерей из семьи не изъяли. Еще одна несовершеннолетняя - 15-летняя девочка - в последнее время проживала отдельно от родителей, вместе с братом и сестрой в другом городе.

В Житомирской области мужчина убил жену и дочь: что известно

В день трагедии 11-летняя девочка находилась у друзей по соседству. Сейчас ее передали под опеку родных.

Правоохранители проводят проверку исполнения судебного решения органами опеки и попечительства в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 367 УКУ - служебная халатность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрелял полицейских и двух женщин в Донецкой области: нацгвардеец приговорен к пожизненному, - ГБР

Автор: 

Нацполиция (16807) убийство (6620) Житомирская область (1443) Житомирский район (35) Котовка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ключова фраза - нетверезий. Це свиняче пійло губить людей як на фронті, та і у тилу.
показать весь комментарий
07.10.2025 19:56 Ответить
+9
пздц....
показать весь комментарий
07.10.2025 19:55 Ответить
+2
Поки «слуги» прибарахляються золотими унітазами і тікають за кордон, то народ перетворюється на злиднів, спивається і сходить з розуму.
показать весь комментарий
07.10.2025 20:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пздц....
показать весь комментарий
07.10.2025 19:55 Ответить
Ключова фраза - нетверезий. Це свиняче пійло губить людей як на фронті, та і у тилу.
показать весь комментарий
07.10.2025 19:56 Ответить
начебто тверезий він адекватний та порядний! хоча тверезим він бував дуже рідко і не довго, похмелився, далі ще забухав і у звичному своєму стані, дружина скоріш за все також!
показать весь комментарий
07.10.2025 20:25 Ответить
Я не знаю, яким він був тверезим і не знаю, чи вживала алкоголь його покійна дружина, але, майже всі новини про вбивства на побутовому грунті починаються з фрази "під час розпиття алкогольних напоїв", або "перебуваючи напідпитку"
показать весь комментарий
07.10.2025 20:56 Ответить
що тут треба знати, коли написано: сім'я перебувала на обліку з 2023 року як така, що опинилася у складних життєвих обставинах Джерело: https://censor.net/ua/p3578384, 2025 року суд позбавив батьківських прав обох батьків Джерело: https://censor.net/ua/p3578384
показать весь комментарий
07.10.2025 21:05 Ответить
Походу у "подружжя" добре виходило тільки дітей робити.
показать весь комментарий
07.10.2025 19:58 Ответить
єдиний, який вже третій рік воює, з усих моїх українських знайомих, це син от точнотаких моїх сусідів з 70х років. такий парадокс!
показать весь комментарий
07.10.2025 20:26 Ответить
ще я так розумію добре бухати в них виходило!
показать весь комментарий
07.10.2025 20:27 Ответить
алкаша.
показать весь комментарий
07.10.2025 20:07 Ответить
Це майже теж саме,)
показать весь комментарий
07.10.2025 20:51 Ответить
На Повний 🌙 місяць в психлікарнях, деякі медсестри стараються підмінитись та не йти на чергування.

показать весь комментарий
07.10.2025 20:31 Ответить
органи опіки налажали по повній.
А ще поліція, та з поліцією все зрозуміло-самі активні кадри зараз трішки того якось на війні, нехватка кадрів так як поміха.
показать весь комментарий
07.10.2025 20:33 Ответить
Поки «слуги» прибарахляються золотими унітазами і тікають за кордон, то народ перетворюється на злиднів, спивається і сходить з розуму.
показать весь комментарий
07.10.2025 20:39 Ответить
Синька зло
показать весь комментарий
07.10.2025 20:45 Ответить
 
 