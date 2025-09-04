Расстрелял полицейских и двух женщин на Донетчине: нацгвардейца приговорили к пожизненному заключению, - ГБР

Индустриальный районный суд Днепра признал виновным военнослужащего Нацгвардии в убийстве четырех человек в городе Лиман Донецкой области в январе 2024 года и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Что известно о конфликте

Следствие установило, что в конце января 2024 года жительница Лимана сообщила в полицию о конфликте с военным, который проник в ее двор, стучал в окна и пытался попасть в дом. На вызов прибыла следственно-оперативная группа.

Впоследствии правоохранители перестали выходить на связь, и на место направили другой наряд. Полицейские обнаружили застреленными двух своих коллег и поврежденный служебный автомобиль. Во дворе также лежали тела двух женщин - пенсионерки и ее дочери.

Преступника впоследствии задержали по горячим следам.

Следователи ГБР собрали исчерпывающую доказательную базу, в частности провели более 20 судебных экспертиз.

"Работники ГБР выяснили, что между военным и местной жительницей периодически возникали конфликты. Когда приехала следственно-оперативная группа, фигурант расстрелял полицейских, завладел их табельным оружием, а затем убил женщину и ее мать, которые стали свидетелями преступления", - рассказали в пресс-службе.

Какой приговор

Суд признал военнослужащего виновным в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, умышленном убийстве правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, умышленном убийстве двух лиц, убийстве с целью скрыть другое преступление, завладении и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 296, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 УК Украины).