Розстріляв поліціянтів та двох жінок на Донеччині: нацгвардійця засуджено до довічного, - ДБР

Військовий отримав довічне за розстріл людей у Лимані на Донеччині

Індустріальний районний суд Дніпра визнав винним військовослужбовця Нацгвардії у вбивстві чотирьох людей у місті Лиман Донецької області у січні 2024 року та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що відомо про конфлікт

Слідство встановило, що наприкінці січня 2024 року мешканка Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим, який проник на її подвір’я, стукав у вікна та намагався потрапити до будинку. На виклик прибула слідчо-оперативна група.

Згодом правоохоронці перестали виходити на зв’язок, і на місце направили інший наряд. Поліцейські виявили застреленими двох своїх колег та пошкоджений службовий автомобіль. На подвір’ї також лежали тіла двох жінок – пенсіонерки та її доньки.

Злочинця згодом затримали по гарячих слідах.

Слідчі ДБР зібрали вичерпну доказову базу, зокрема провели понад 20 судових експертиз.

"Працівники ДБР з’ясували, що між військовим та місцевою мешканкою періодично виникали конфлікти. Коли приїхала слідчо-оперативна група, фігурант розстріляв поліцейських, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками злочину", - розповіли в пресслужбі.

Який вирок

Суд визнав військовослужбовця винним у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків, умисному вбивстві двох осіб, убивстві з метою приховати інший злочин, заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 296, ст. 348, п. 1 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України).

вирок (1132) вбивство (3187) Донецька область (9492) військовослужбовці (4917) Національна гвардія (1632) ДБР (3717)
Убивця Українців, теж бажає виїхати на московію, для пошуку «когось із родичів», як і отой, з Львову??
04.09.2025 16:32 Відповісти
може бусифікований наркоман з психічними вадами. Якість військовослужбовців завжди вилізе боком.
04.09.2025 16:41 Відповісти
якість навіть таких військовослужбовців не йде в жодне порівняння з якістю біженської наволочі в Європі!!
04.09.2025 17:58 Відповісти
скоріш за все ці жинки були агентами кацапів а поліціянти іх кришивали....
04.09.2025 17:07 Відповісти
Можливо.Але швидше за все любовні трабли
04.09.2025 17:21 Відповісти
 
 