Судитимуть двох екскомандирів в/ч з Київщини, які для збагачення приховали самогубство військового, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира та першого заступника однієї із військової частини на Київщині. Посадовці сфальсифікували результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.

Обвинувальний акт щодо них скеровано до суду.

Слідство встановило, що посадовці, знаючи про факт самогубства підлеглого, змовилися і виготовили та затвердили сфальсифікований акт. У ньому було зазначено, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

Фото: ДБР

На підставі підроблених документів родині загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень. На частину з цих коштів "претендували" також і фігуранти.

Наразі на їхнє майно накладено арешт для відшкодування завданих державі збитків.

Фігурантам інкриміновано бездіяльність військової влади, а саме умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. (ч. 4. ст. 426 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

