Будут судить двух бывших командиров в/ч из Киевской области, которые для обогащения скрыли самоубийство военного, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира и первого заместителя одной из воинской части на Киевщине. Чиновники сфальсифицировали результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства.

Обвинительный акт в отношении них направлен в суд.

Следствие установило, что должностные лица, зная о факте самоубийства подчиненного, сговорились и изготовили и утвердили сфальсифицированный акт. В нем было указано, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.

Фото: ГБР

На основании поддельных документов семье погибшего было безосновательно выплачено единовременное денежное пособие в размере 15 млн гривен. На часть из этих средств "претендовали" также и фигуранты.

Сейчас на их имущество наложен арест для возмещения нанесенного государству ущерба.

Фигурантам инкриминируется бездействие военной власти, а именно умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно обязано было выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4. ст. 426 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

