Будут судить двух бывших командиров в/ч из Киевской области, которые для обогащения скрыли самоубийство военного, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира и первого заместителя одной из воинской части на Киевщине. Чиновники сфальсифицировали результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обвинительный акт в отношении них направлен в суд.

Следствие установило, что должностные лица, зная о факте самоубийства подчиненного, сговорились и изготовили и утвердили сфальсифицированный акт. В нем было указано, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.

В Киевской области будут судить двух бывших командиров воинской части
Фото: ГБР
На основании поддельных документов семье погибшего было безосновательно выплачено единовременное денежное пособие в размере 15 млн гривен. На часть из этих средств "претендовали" также и фигуранты.

Сейчас на их имущество наложен арест для возмещения нанесенного государству ущерба.

Фигурантам инкриминируется бездействие военной власти, а именно умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно обязано было выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4. ст. 426 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

выплаты (694) Киевская область (4315) самоубийство (1026) военнослужащие (6283) ГБР (3187)
Із-за скількох таких покидьків загинули прості солдати? Для кого війна це горе в для когось тупо збагачення..
показать весь комментарий
02.09.2025 15:33 Ответить
За такий злочин слід давати 15 років з повною конфіскацією.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:42 Ответить
За що - за те , що дали можливість родині загиблого отримати кошти ? У випадку самогубства родина взагалі нічого не отримує
показать весь комментарий
02.09.2025 17:16 Ответить
И сколько на самом деле таких случаев умалчивается? Какие крамольные у меня мысли, у нас же ЗСУ, не совок, не кацапстан, такого просто не может быть, у нас же стандарты НАТО. Или это по стандартам НАТО?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:01 Ответить
 
 