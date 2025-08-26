Вместо службы посещала зарубежные курорты: сообщено о подозрении военнослужащей из Полтавской области, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении старшему сержанту одной из воинских частей Полтавщины. Вместо прохождения службы она регулярно, без каких-либо законных оснований на то, выезжала за границу на отдых.

Об этом сообщили Государственному бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение 2022-2024 годов военнослужащая восемь раз оставляла место службы и посещала курорты за рубежом, в частности в Черногории и Польше.

Отмечается, что несмотря на отсутствие на службе, женщина продолжала получать денежное обеспечение. Руководство части не реагировало на ее прогулы, в результате из государственного бюджета было безосновательно выплачено почти 190 тыс. грн.

Следователи инкриминируют ей уклонение от военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а также мошенничество, причинившее значительный ущерб (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Сообщается, что в процессе расследования подозреваемая возместила безосновательно полученные средства. Также проверяются действия командования воинской части, которое продолжало начислять ей выплаты, несмотря на отсутствие на службе.



