Вместо службы посещала зарубежные курорты: сообщено о подозрении военнослужащей из Полтавской области, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении старшему сержанту одной из воинских частей Полтавщины. Вместо прохождения службы она регулярно, без каких-либо законных оснований на то, выезжала за границу на отдых.

Об этом сообщили Государственному бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение 2022-2024 годов военнослужащая восемь раз оставляла место службы и посещала курорты за рубежом, в частности в Черногории и Польше.

Военнослужащая вместо службы посещала зарубежные курорты

Отмечается, что несмотря на отсутствие на службе, женщина продолжала получать денежное обеспечение. Руководство части не реагировало на ее прогулы, в результате из государственного бюджета было безосновательно выплачено почти 190 тыс. грн.

Следователи инкриминируют ей уклонение от военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а также мошенничество, причинившее значительный ущерб (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Военнослужащая вместо службы посещала зарубежные курорты

Санкции этих статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Сообщается, что в процессе расследования подозреваемая возместила безосновательно полученные средства. Также проверяются действия командования воинской части, которое продолжало начислять ей выплаты, несмотря на отсутствие на службе.

Военнослужащая вместо службы посещала зарубежные курорты
Военнослужащая вместо службы посещала зарубежные курорты

Топ комментарии
+24
Лежала под кем надо, вот и ездила куда хотела и когда хотела. Но видать спалил кто-то, а она ему отказала. Вот и сдал
26.08.2025 15:29 Ответить
26.08.2025 15:29 Ответить
+14
та командира баба-неясно шоли???
26.08.2025 15:36 Ответить
26.08.2025 15:36 Ответить
+8
Просто Бл...дь.
26.08.2025 15:32 Ответить
26.08.2025 15:32 Ответить
Цікаво, яке при цьому в неї забезпечення було.

Одни гинуть, інші гуляють..
26.08.2025 15:28 Ответить
26.08.2025 15:28 Ответить
Лежала под кем надо, вот и ездила куда хотела и когда хотела. Но видать спалил кто-то, а она ему отказала. Вот и сдал
26.08.2025 15:29 Ответить
26.08.2025 15:29 Ответить
Мабуть не така послідовність, спочатку відмовила комусь, той її і спалив...
26.08.2025 16:23 Ответить
26.08.2025 16:23 Ответить
скорее конкурентка спалила, лучшая подруга
26.08.2025 16:52 Ответить
26.08.2025 16:52 Ответить
Псевдоволонтерів ще перевірте, там Клондайк з присвоєння грошей. Думаю, що лише на розслідуваннях в одному місті районного типу більш-менш чесний ДБР-рівець за рік з лейтинанта до полковника дослужиться (ну, або яхту купить, якщо не дуже чесний) !
26.08.2025 15:31 Ответить
26.08.2025 15:31 Ответить
- Может я сосну возьму, вместо ели?
- Сосни, пока командир не видит...
26.08.2025 15:31 Ответить
26.08.2025 15:31 Ответить
Просто Бл...дь.
26.08.2025 15:32 Ответить
26.08.2025 15:32 Ответить
Насосала. Подобаеться їй це діло.
26.08.2025 15:35 Ответить
26.08.2025 15:35 Ответить
та командира баба-неясно шоли???
26.08.2025 15:36 Ответить
26.08.2025 15:36 Ответить
штабна сосна.
26.08.2025 15:47 Ответить
26.08.2025 15:47 Ответить
Блондинка же ж.
26.08.2025 15:37 Ответить
26.08.2025 15:37 Ответить
А кому сейчас легко?
26.08.2025 15:38 Ответить
26.08.2025 15:38 Ответить
Командуванню теж треба розслабитись і відпочити. І не з дружиною ж. Що ви чіпляєтесь до хероїв?
26.08.2025 15:39 Ответить
26.08.2025 15:39 Ответить
Судячи з фото жінка не сильно так і шикувала. Не лухурі. Хоча мабуть таких історій з безпідставними виплатами дуже багато
26.08.2025 15:40 Ответить
26.08.2025 15:40 Ответить
Командира соски перевіряти будуть?
26.08.2025 15:42 Ответить
26.08.2025 15:42 Ответить
Саме він мав підписувати дозволи на виїзд за кордон
26.08.2025 16:30 Ответить
26.08.2025 16:30 Ответить
сОски чи соскИ?
26.08.2025 17:12 Ответить
26.08.2025 17:12 Ответить
п#зда не гиря але вагу має
26.08.2025 15:44 Ответить
26.08.2025 15:44 Ответить
Так в щас для жінок кращий час, чоловіки карту дали він в окопі в вона по закордону у всі отвори шпехаеться
26.08.2025 15:45 Ответить
26.08.2025 15:45 Ответить
Ну всё, главный преступник в Украине выявлен теперь уж точно заживём по человечески.
26.08.2025 15:51 Ответить
26.08.2025 15:51 Ответить
Теж кацапка??
26.08.2025 15:57 Ответить
26.08.2025 15:57 Ответить
таких зараз повно, влаштовують своїх коханок і кайф. знаю випадок коли цілий рік навіть бойові нараховували, поки "снайперкиня" по польщам розїзджала.
26.08.2025 16:00 Ответить
26.08.2025 16:00 Ответить
конкретно цей випадок вже розслідували та передали до суду.
26.08.2025 16:12 Ответить
26.08.2025 16:12 Ответить
А хто ж це через кордон пропускав?🤣
26.08.2025 16:00 Ответить
26.08.2025 16:00 Ответить
А на кордоні венеролог перевіряє?
26.08.2025 16:28 Ответить
26.08.2025 16:28 Ответить
чому б і ні. 50 тис грн щомісяця капа на карту (а це 1,2 тис баксів), а за рік це 600 000 грн, можна і по Європам погуляти. Повторю, це вже набира массового характеру, і при мільйонній армії контролерів, контролювати нікому.
26.08.2025 16:09 Ответить
26.08.2025 16:09 Ответить
а як вона через прикордонників проїхала? що за херня?
26.08.2025 16:24 Ответить
26.08.2025 16:24 Ответить
По командировочному, вероятно, от папика.
26.08.2025 16:36 Ответить
26.08.2025 16:36 Ответить
це зрозуміло, але ж не 8 раз за рік. погранцям повилазило?
26.08.2025 16:44 Ответить
26.08.2025 16:44 Ответить
*за 2 роки а не за рік
26.08.2025 16:45 Ответить
26.08.2025 16:45 Ответить
хороша служба сержанта-на сосала и в рай!................................тьху *****................................
26.08.2025 16:47 Ответить
26.08.2025 16:47 Ответить
 
 