3 518 30

Замість служби відвідувала закордонні курорти: повідомлено про підозру військовослужбовиці з Полтавщини, - ДБР. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру старшому сержанту однієї з військових частин Полтавщини. Замість проходження служби вона регулярно, без будь-яких законних підстав на те, виїжджала за кордон на відпочинок.

Про це повідомили Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Так, упродовж 2022–2024 років військовослужбовиця вісім разів залишала місце служби та відвідувала курорти за кордоном, зокрема у Чорногорії та Польщі.

Зазначається, що попри відсутність на службі, жінка продовжувала отримувати грошове забезпечення. Керівництво частини не реагувало на її прогули, у результаті з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тис. грн.

Слідчі інкримінують їй ухилення від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також шахрайство, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України).

Санкції цих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Повідомляється, що в процесі розслідування підозрювана відшкодувала безпідставно отримані кошти. Також перевіряються дії командування військової частини, яке продовжувало нараховувати їй виплати, попри відсутність на службі.

