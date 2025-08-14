УКР
Допустив незаконні бойові виплати на майже 900 тис. грн: викрито заступника командира військової частини на Донеччині, - ДБР

Незаконні бойові виплати

Повідомлено про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, який допустив незаконні бойові виплати.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж травня-липня 2023 року дев’ять його підлеглих безпідставно отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча в цей час у військовослужбовців уже був призупинений строк військової служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу (ст. 402 КК України).

Попри фактичну відсутність військовослужбовців заступник командира частини особисто погодив документи для нарахування дев’яти військовослужбовцям додаткової винагороди. Посадовець не забезпечив належного контролю за використанням бюджетних коштів, що входило до його службових обов’язків. Унаслідок такої недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 900 тис. грн.

Читайте: Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони викрили схеми, які завдали державі 34 млн грн збитків

У ДБР розповіли, що військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Повідомляється, що частина збитків державі вже компенсована, вживаються заходи для повного відшкодування.

Також читайте: Допустив незаконні бойові виплати на понад 1,2 млн грн: судитимуть командира військової частини на Волині, - ДБР

виплати (1108) недбалість (58) Донецька область (9305) ДБР (3699)
14.08.2025 17:10 Відповісти
Ось маємо наслідок совка, яку привела Z-команда в ЗСУ. Усі провали- заслуга найвеличнішого, а корупція добиває Україну.
14.08.2025 17:12 Відповісти
Шо значить " допустив незаконні бойові виплати"? Пишіть прямо, нараховував бойові надбавки за "відкати".
14.08.2025 17:15 Відповісти
Посадовець не забезпечив належного контролю за використанням бюджетних коштів

Не проконтролировал себя и *******, случайно.
14.08.2025 17:17 Відповісти
"машинально", як Шура Балаганоа.
14.08.2025 17:29 Відповісти
А може виплати були правомірні, а дбр пресує чергового противника режиму?
14.08.2025 17:21 Відповісти
Якщо отримувачі "незаконних бойових" витримали тиск і не "залажилі" заступника командира, то "вмєніть" йому "карупцию" не вийдле. Тільки "недбалість" - "нєдаґлядєл", "нєдапєрєвєріл"...
Ну, а командир, як завжди, "нє вкурсах".
14.08.2025 17:22 Відповісти
 
 