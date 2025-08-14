Допустив незаконні бойові виплати на майже 900 тис. грн: викрито заступника командира військової частини на Донеччині, - ДБР

Повідомлено про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, який допустив незаконні бойові виплати.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж травня-липня 2023 року дев’ять його підлеглих безпідставно отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча в цей час у військовослужбовців уже був призупинений строк військової служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу (ст. 402 КК України).

Попри фактичну відсутність військовослужбовців заступник командира частини особисто погодив документи для нарахування дев’яти військовослужбовцям додаткової винагороди. Посадовець не забезпечив належного контролю за використанням бюджетних коштів, що входило до його службових обов’язків. Унаслідок такої недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 900 тис. грн.

У ДБР розповіли, що військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Повідомляється, що частина збитків державі вже компенсована, вживаються заходи для повного відшкодування.

