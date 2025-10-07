РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10436 посетителей онлайн
Новости Фото Похищение людей и требование выкупа
3 082 19

Пытали паяльником и требовали полмиллиона долларов выкупа: в Кривом Роге задержали банду. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кривом Роге правоохранители задержали трех участников преступной группы, которые похитили предпринимателя, пытали его паяльником и требовали 500 тыс. долларов США.

Об этом сообщили полиция и прокуратура Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в мае 2025 года трое жителей Кривого Рога организовали похищение своего знакомого - местного предпринимателя. Они пригласили его на встречу в кафе. Пока один из подозреваемых отвлекал охрану, другой провел потерпевшего в VIP-зал.

В этот момент подконтрольные люди в балаклавах ворвались в помещение, нанесли мужчине несколько ударов по лицу, связали руки пластиковыми стяжками, угрожая оружием, вывели через черный выход.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге будут судить участников преступной организации за махинации на захоронении военных, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге задержали банду за похищение предпринимателя

Потерпевшего отвезли в домовладение в одном из сел Криворожского района, где в течение трех суток били, пытали паяльником, поливали кипятком и требовали 500 тысяч долларов США за его освобождение.

Указанную сумму якобы задолжал похитителям тесть потерпевшего.

Впоследствии подозреваемые связались с женой потерпевшего, требовали забрать заявление из полиции об исчезновении мужа и передать указанную сумму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похитили фермера и требовали 70 тыс. дол.: задержаны действующий и бывший военнослужащие. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге задержали банду за похищение предпринимателя
В Кривом Роге задержали банду за похищение предпринимателя

Опасаясь разоблачения, злоумышленники вывезли мужчину в поле, где оставили, угрожая расправой в случае обращения к правоохранителям.

Операцию по задержанию злоумышленников и документирования их преступной деятельности провели оперативники криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области в сотрудничестве с техническими и аналитическими службами полиции.

4 октября состоялись санкционированные обыски по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов, во время которых изъят ряд вещественных доказательств их преступной деятельности.

Также читайте: Задержан "смотрящий" за югом Украины - уголовник "Наума", связанный с российскими "ворами в законе". ФОТОрепортаж

Также во время обысков полицейские обнаружили цех с оборудованием для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции, к организации которого причастен один из задержанных.

Сейчас трех фигурантов задержали и сообщили им о подозрении по ч. 4 ст.189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

В Кривом Роге задержали банду за похищение предпринимателя

Во время проведения санкционированных обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, стартовые пакеты, денежные средства, одежда, паяльник, травматические пистолеты, автомобили и поддельные удостоверения правоохранителей.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Кривом Роге: убит президент местной федерации самбо Евгений Понырко, - СМИ. ФОТО

Автор: 

Кривой Рог (1446) криминалитет (611) Нацполиция (16807) пытки (875) Днепропетровская область (4536) Криворожский район (200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Верховний міндіч говорив "ja ваш прігавор"
показать весь комментарий
07.10.2025 18:49 Ответить
+8
Дев"яності повертаються?
показать весь комментарий
07.10.2025 18:47 Ответить
+7
За таке треба знищувати!!
Просто гоп-гоп біосміття!!
показать весь комментарий
07.10.2025 18:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дев"яності повертаються?
показать весь комментарий
07.10.2025 18:47 Ответить
Верховний міндіч говорив "ja ваш прігавор"
показать весь комментарий
07.10.2025 18:49 Ответить
пацани з 95 го кварталу проти підприємця не з їх району )))
показать весь комментарий
07.10.2025 19:00 Ответить
Встречаются два еврея:
- Абраша, тебя шо ограбили?
- Таки да!!!
- И шо?
- Та пришли, вставили в зад паяльник, на пузо утюг...
- И ты сразу всё отдал?
- Таки да, мне шо нужно было подождать пока счётчик электричество накрутит????
показать весь комментарий
07.10.2025 18:53 Ответить
Так це через них, зеленський за міндіча, чернишова, шурму, шиферів, так турбується і переймається???
Щось видно знає?? Татаров з опу, не стріляв по таких…
показать весь комментарий
07.10.2025 19:14 Ответить
Неа, ща советских паяльнов не осталось. С китайским дерьмом помучиться 3 минуты и он перегорит. Может утюг?
показать весь комментарий
07.10.2025 20:15 Ответить
За таке треба знищувати!!
Просто гоп-гоп біосміття!!
показать весь комментарий
07.10.2025 18:48 Ответить
з того кривого рогу щось багато наволочи, починаючи з 19 року.
показать весь комментарий
07.10.2025 18:54 Ответить
ТЦК таких не чипає?
показать весь комментарий
07.10.2025 18:58 Ответить
Вони ж, «типові інваліди з 2014 року», як і купа держсекретарів з Секретаріату КМУ і ЦОВВ, мабуть,і довідки мають з МСЕК???
Чи встигли в ТЦК оновити особисті дані????
Скільки тисяч, таких осіб вештаються в Україні з тітушньою на підхваті у мусорських, щоб нагадити Патріотам України!?!?
показать весь комментарий
07.10.2025 19:21 Ответить
*корочки*фото
показать весь комментарий
07.10.2025 19:41 Ответить
А де Юзік?
показать весь комментарий
07.10.2025 18:59 Ответить
Spain
показать весь комментарий
07.10.2025 19:08 Ответить
нехай їдуть в хмельницьк там є Крупа і купа інвалідів прокурорів.там можна поживитись.
показать весь комментарий
07.10.2025 19:02 Ответить
Чудові кандидати для розмінування проходів на Сумщині
показать весь комментарий
07.10.2025 19:05 Ответить
Хранители традиций.
показать весь комментарий
07.10.2025 19:11 Ответить
той, що збоку, на вілку схож
показать весь комментарий
07.10.2025 20:10 Ответить
 
 