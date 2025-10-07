Пытали паяльником и требовали полмиллиона долларов выкупа: в Кривом Роге задержали банду. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кривом Роге правоохранители задержали трех участников преступной группы, которые похитили предпринимателя, пытали его паяльником и требовали 500 тыс. долларов США.

Об этом сообщили полиция и прокуратура Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в мае 2025 года трое жителей Кривого Рога организовали похищение своего знакомого - местного предпринимателя. Они пригласили его на встречу в кафе. Пока один из подозреваемых отвлекал охрану, другой провел потерпевшего в VIP-зал.

В этот момент подконтрольные люди в балаклавах ворвались в помещение, нанесли мужчине несколько ударов по лицу, связали руки пластиковыми стяжками, угрожая оружием, вывели через черный выход.

Потерпевшего отвезли в домовладение в одном из сел Криворожского района, где в течение трех суток били, пытали паяльником, поливали кипятком и требовали 500 тысяч долларов США за его освобождение.

Указанную сумму якобы задолжал похитителям тесть потерпевшего.

Впоследствии подозреваемые связались с женой потерпевшего, требовали забрать заявление из полиции об исчезновении мужа и передать указанную сумму.

Опасаясь разоблачения, злоумышленники вывезли мужчину в поле, где оставили, угрожая расправой в случае обращения к правоохранителям.

Операцию по задержанию злоумышленников и документирования их преступной деятельности провели оперативники криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области в сотрудничестве с техническими и аналитическими службами полиции.

4 октября состоялись санкционированные обыски по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов, во время которых изъят ряд вещественных доказательств их преступной деятельности.

Также во время обысков полицейские обнаружили цех с оборудованием для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции, к организации которого причастен один из задержанных.

Сейчас трех фигурантов задержали и сообщили им о подозрении по ч. 4 ст.189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения санкционированных обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, стартовые пакеты, денежные средства, одежда, паяльник, травматические пистолеты, автомобили и поддельные удостоверения правоохранителей.

Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

