Стрельба в Кривом Роге: убит президент местной федерации самбо Евгений Понырко, - СМИ. ФОТО
Вечером 26 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. Мужчина погиб на месте. По данным СМИ, застрелили президента местной федерации самбо, дзюдо, сумо и боевого самбо Евгения Понырко.
Об этом сообщила полиция Днепропетровщины и пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Местное издание "Свои" пишет, что в Понырко стреляли из автомата. Местные слышали 7 выстрелов на месте убийства. Зафиксированы следы от пуль на машине жертвы.
В полиции сообщили, что вследствие стрельбы ранен еще один человек. Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением в больницу.
На месте стрельбы работает следственно-оперативная группа, эксперты, руководство местной полиции и другие профильные службы.
Для розыска и задержания нападавшего в области начали специальную полицейскую операцию.
Следователи открыли уголовное производство ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
президентпахан Зеленський призначив свого квартального друга Юзіка Корявченка.
З тих пір там ніхто нічого не має права робити без відома Юзіка.
Якщо щось серйозне в Кривому Розі стається - значить все наперед узгоджено з Юзіком.
забули додати, що постріли були здійснені за допомогою предмета схожого на пістолет.