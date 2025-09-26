Стрельба в Кривом Роге: убит президент местной федерации самбо Евгений Понырко, - СМИ. ФОТО

Вечером 26 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. Мужчина погиб на месте. По данным СМИ, застрелили президента местной федерации самбо, дзюдо, сумо и боевого самбо Евгения Понырко.

Об этом сообщила полиция Днепропетровщины и пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Местное издание "Свои" пишет, что в Понырко стреляли из автомата. Местные слышали 7 выстрелов на месте убийства. Зафиксированы следы от пуль на машине жертвы.

В полиции сообщили, что вследствие стрельбы ранен еще один человек. Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением в больницу.

На месте стрельбы работает следственно-оперативная группа, эксперты, руководство местной полиции и другие профильные службы.

Для розыска и задержания нападавшего в области начали специальную полицейскую операцию.

Следователи открыли уголовное производство ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

