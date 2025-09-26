Стрілянина у Кривому Розі: вбито президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка, - ЗМІ. ФОТО

Увечері 26 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Чоловік загинув на місці. За даними ЗМІ, застрелили президента місцевої федерації самбо, дзюдо, сумо та бойового самбо Євгена Понирка.

Про це повідомила поліція Дніпропетровщини та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Місцеве видання "Свої" пише, що у Понирка стріляли з автомата. Місцеві чули 7 пострілів на місці вбивства. Зафіксовані сліди від куль на автівці жертви.

У поліції повідомили, що унаслідок стрілянини поранена ще одна людина. Чоловіка госпіталізували з вогнепальним пораненням до лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поранення поліцейських на Кіровоградщині: затримано стрільця. ФОТОрепортаж





На місці стрілянини працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво місцевої поліції й інші профільні служби.

Для розшуку та затримання нападника в області розпочали спеціальну поліційну операцію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство підлітка на фунікулері: працівника УДО Косова засудили до довічного





