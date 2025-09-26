УКР
5 124 16

Стрілянина у Кривому Розі: вбито президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка, - ЗМІ. ФОТО

Увечері 26 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Чоловік загинув на місці. За даними ЗМІ, застрелили президента місцевої федерації самбо, дзюдо, сумо та бойового самбо Євгена Понирка.

Про це повідомила поліція Дніпропетровщини та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Місцеве видання "Свої" пише, що у Понирка стріляли з автомата. Місцеві чули 7 пострілів на місці вбивства. Зафіксовані сліди від куль на автівці жертви.  

У поліції повідомили, що унаслідок стрілянини поранена ще одна людина. Чоловіка госпіталізували з вогнепальним пораненням до лікарні.

У Кривому Розі вбили президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка
На місці стрілянини працює слідчо-оперативна група, експерти, керівництво місцевої поліції й інші профільні служби.

Для розшуку та затримання нападника в області розпочали спеціальну поліційну операцію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У Кривому Розі вбили президента місцевої федерації самбо Євгена ПониркаЄвген Понирко - у Кривому Розі сталося вбивство

Автор: 

Кривий Ріг (1409) Нацполіція (15514) стрілянина (1834) вбивство (3214) Дніпропетровська область (4285) Криворізький район (216)
Топ коментарі
+6
''Смотрящим'' за Кривим Рогом ще у 2019році президент пахан Зеленський призначив свого квартального друга Юзіка Корявченка.
З тих пір там ніхто нічого не має права робити без відома Юзіка.
Якщо щось серйозне в Кривому Розі стається - значить все наперед узгоджено з Юзіком.
показати весь коментар
26.09.2025 22:32 Відповісти
+3
Бандитські розборки.
показати весь коментар
26.09.2025 22:27 Відповісти
+1
Типічний завсєгдатай бібліотек та інтелектуальних клубів
показати весь коментар
26.09.2025 22:57 Відповісти
ну так ще вчора, здається, писали, що якись авторітєтний бізнєсмен приїхав, по запрошенню оп-и )) схоже почав розбиратись в сферах і гіперсферах впливу ))
показати весь коментар
26.09.2025 22:25 Відповісти
Бандитські розборки.
показати весь коментар
26.09.2025 22:27 Відповісти
''Смотрящим'' за Кривим Рогом ще у 2019році президент пахан Зеленський призначив свого квартального друга Юзіка Корявченка.
З тих пір там ніхто нічого не має права робити без відома Юзіка.
Якщо щось серйозне в Кривому Розі стається - значить все наперед узгоджено з Юзіком.
показати весь коментар
26.09.2025 22:32 Відповісти
Типічний завсєгдатай бібліотек та інтелектуальних клубів
показати весь коментар
26.09.2025 22:57 Відповісти
«невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця»
забули додати, що постріли були здійснені за допомогою предмета схожого на пістолет.
показати весь коментар
26.09.2025 23:05 Відповісти
Ну, мєнти усе ніяк не стануть поліцейськими - проблеми росту
показати весь коментар
26.09.2025 23:07 Відповісти
....автомат
показати весь коментар
26.09.2025 23:28 Відповісти
Усі ми президенти, глаголив зеленський…
показати весь коментар
26.09.2025 23:09 Відповісти
Братки прибрали братка
показати весь коментар
26.09.2025 23:15 Відповісти
Такий спортивний чоловік ... Чому не на фронті, купив чи отримав бронь, як свій для влади, ментів чувак?
показати весь коментар
26.09.2025 23:33 Відповісти
Навішо писати маячню? То по вашому чоловіків взагалі не повинно залишитися, всі повинні бути на фронті? Може треба думати, а потім писати? Чи послуги вам надають не чоловіки призовного віку щодня? Перевозять вас з точки "А" в точку "Б", і ви кожному кажете: "Чого він не на фронті?". Бо так само і вас можна макнути - багато дівчат у вашому віці контракт підписали і службу несуть
показати весь коментар
26.09.2025 23:39 Відповісти
Мене цікавить конкретно цей чоловік. Він навряд когось підвозить, він навряд працює на оборонному підприємстві.
Чоловіки моєї сім'ї в ЗСУ.
ЧОМУ я не маю права поцікавитись причинами того, що такі качки не воюють?
показати весь коментар
27.09.2025 00:02 Відповісти
Напевно в тих клубах вирощують таких,як і в 90х-00х.
показати весь коментар
27.09.2025 00:06 Відповісти
 
 