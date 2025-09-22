УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10595 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство підлітка на фунікулері в Києві
4 684 51

Вбивство підлітка на фунікулері: працівника УДО Косова засудили до довічного

Вбивство на фунікулері. Оголошено вирок Косову

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обвинуваченого Артема Косова визнано винним та засуджено до довічного увʼязнення.

"Косова Артема Володимировича визнати винним у кримінального правопорушення передбаченого п.7 ч.2 ст. 115 КК України та призначити покарання у виді довічного позбавлення волі", - зазначила суддя.

Відомо, що мама Артема Косова не була присутня на судовому засіданні. 

Раніше обвинувачений визнав провину та заявив, що не хотів вбивати хлопця. Прокурори просили про довічне ув'язнення. Водночас адвокати Косова стверджували, що це було вбивство з необережності.

Батьки вбитого Максима Матерухіна заявили, що довго чекали вироку.

"Цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це буде найкращий подарунок завтра Максу на день народження. Завтра йому було б 18 років", - сказали вони.

"Ми розуміємо, що буде ще апеляція, а потім можливо і касація. Ми розуміємо, що ще буде багато роботи, щоб вирок залишився таким, яким він сьогодні був", - додав батько підлітка.

Батьки Максима подякували всім за підтримку.

Читайте: Вбивство підлітка на фунікулері: прокурор просить про довічне ув’язнення для співробітника УДО Косова (оновлено)

Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

Київ (20188) вбивство (3213) фунікулер (63) довічне ув’язнення (52)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
"Довічне" - неадекватне покарання, яке не відповідає обставинам справи. Тут явні ознаки смердючої корупції. Фу, мля, як смердить...
показати весь коментар
22.09.2025 15:27 Відповісти
+18
Він не мав наміру вбивати! За вбивство - чи то з необережності, чи то ненавмисне (що майже одне й теж) - ДОВІЧНЕ??? Строк повинний бути немаленький, але ж ДОВІЧНЕ??!! Щось тут не туди поїхало.
показати весь коментар
22.09.2025 15:31 Відповісти
+18
от так. необережне вбивство - пожиттєво, а держзрада, коригування, підпал автівок - 3-7, інколи 15
показати весь коментар
22.09.2025 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Довічне" - неадекватне покарання, яке не відповідає обставинам справи. Тут явні ознаки смердючої корупції. Фу, мля, як смердить...
показати весь коментар
22.09.2025 15:27 Відповісти
Схоже хлопця родина має гроші й занесли кому треба. Бо явно що вбивство не навмисне, за навмисне не часто довічне дають а тут на тобі. Треба оскаржувати всюди де можливо.
Вбивць Треба карати, навмисне - довічне.
Не навмисне - 15 чи 20 років.
показати весь коментар
22.09.2025 15:32 Відповісти
Мажорчик🥴
показати весь коментар
22.09.2025 16:25 Відповісти
Ти з ним мабуть "служиш" разом?
показати весь коментар
22.09.2025 15:45 Відповісти
не вважаю так, вирок справедливий і він повинен бути саме таким. Бо безкарність і можливість легко відкупитись останні десятиліття привела до того що кожне бидло, тим більше пьяне розпускає руки на кожному кроці і без вагомих причин. Тільки тому що воно себе вважає царем звірів, сильним над слабшим який не може відповісти. Так і цей пьяний мент вирішив що може просто вбити підлітка який би він не був і щоби він не говорив, бо він вважав себе сильнішим і тим хто не одержить гідної відповіді
показати весь коментар
22.09.2025 15:48 Відповісти
Судячи з усього, малолітні мажори і вважали себе царями. А цей вирок - насправді це остаточний вирок українському "правосуддю".
показати весь коментар
22.09.2025 17:06 Відповісти
Не визнавав себе винним, - прокурори вимагали довічного, визнав себе винним - отримай довічнне.
показати весь коментар
22.09.2025 15:29 Відповісти
може він вину на останньому слові визнав, тобто вже після того, як прокурор просив довічно.
показати весь коментар
22.09.2025 16:26 Відповісти
Що там,оборонявся,перевищив міру самооборони? А чи розбійний напад мав місце?
Стерненко мав подібний випадок,але сбу тепер охороняє його.
показати весь коментар
22.09.2025 15:30 Відповісти
брехло, який подібний?
показати весь коментар
22.09.2025 16:28 Відповісти
Він не мав наміру вбивати! За вбивство - чи то з необережності, чи то ненавмисне (що майже одне й теж) - ДОВІЧНЕ??? Строк повинний бути немаленький, але ж ДОВІЧНЕ??!! Щось тут не туди поїхало.
показати весь коментар
22.09.2025 15:31 Відповісти
Хлопець схоже "мажорний" а охоронець ні, кривосуддя як воно є.
показати весь коментар
22.09.2025 15:33 Відповісти
Такий охоронець мажорніший за самого мажорного мажора.
показати весь коментар
22.09.2025 15:47 Відповісти
Марта, щось не чисто у цій історії. Вбивство явно не навмисне, чи щось приховує слідство, чому тоді довічне? Не зрозуміло.
показати весь коментар
22.09.2025 16:29 Відповісти
Зелений популізм як завжди🤮
показати весь коментар
22.09.2025 16:26 Відповісти
ти кваліфікацію читав? його судили за навмисне вбивство, а не за вбивство з необережності. це різні статті ККУ.
показати весь коментар
22.09.2025 16:29 Відповісти
Lex тобто він спланував та вбив? Ти обставини вбивства читав? А те що "суд" в Україні за певну суму "натягнуть сову на глобус" то відомо.
показати весь коментар
22.09.2025 16:30 Відповісти
я читаю те, що написано, його судили за навмисне вбивство, а не з необережності, це різна кваліфікація і різні статті. І для навмисного вбивства не обов'язкова кваліфікуюча ознака, як планування. ЗІ сторони, погоджуюсь, виглядає ніби як з необережності, але слідство ж вирішило по іншому і прокуратура кваліфікацію погодила, і в суді довели, поки перша інстанція.
побачимо, ще апеляція буде і касація. Тому я не роблю ніяких висновків, поки хоча б вирок не почитаю 1 інстанції. тоді для себе зроблю висновки.
показати весь коментар
22.09.2025 16:53 Відповісти
Не в теме что да как там было, но не редко попадались новости, где за умышленные убийства давали разные сроки но не пожизненное, а тут вроде как не умышленное, чего ему так зарядили по полной...
показати весь коментар
22.09.2025 15:33 Відповісти
його судили як за навмисне,
показати весь коментар
22.09.2025 16:30 Відповісти
от так. необережне вбивство - пожиттєво, а держзрада, коригування, підпал автівок - 3-7, інколи 15
показати весь коментар
22.09.2025 15:38 Відповісти
Під статтю держзради попадає ішак зі своєю шоблою.Обраним ніякого покарання взагалі
показати весь коментар
22.09.2025 15:42 Відповісти
Вбивство пішохода на зебрі значно тяжчий злочин за всіма ознаками, але там дають 8 років і право звільнення по відбуттю половини терміну...
показати весь коментар
22.09.2025 15:44 Відповісти
за якими ознаками, чим тяжчий, ти різницю між навмисним вбивством та з необережності розумієш? Ну звичайно може бути і навмисний наїзд на пішохода, я цього не виключаю, але в більшості це з необережності.
показати весь коментар
22.09.2025 16:32 Відповісти
Бо так визначило слідство. Пофіг як було і як воно виглядає. Слідство довело , керуючись нашим дебільним законодавством, що був умисел, тому і довічне. А народ не розуміє, що таке саме справедливе пострадянське законодавство і обурюється. Якщо закони не міняти, то такі дивні, але справедливі вироки будуть регулярно.
показати весь коментар
22.09.2025 16:45 Відповісти
А тим.хто Чангар размінував та Південь здав-дадуть довічно?там загинули сотні тисяч.Чи може нагородили?Ось таке в нас кривосуддя...
показати весь коментар
22.09.2025 15:46 Відповісти
Міняйте законодавство. Інакше такі дивні вироби будуть завжди,
показати весь коментар
22.09.2025 16:46 Відповісти
Все чітко ! Поц повиннн сидіти довічно!
показати весь коментар
22.09.2025 15:47 Відповісти
Це якись треш та сюр судової системи
показати весь коментар
22.09.2025 15:50 Відповісти
Українське кривосуддя , за ненавмисне дали довічне
показати весь коментар
22.09.2025 15:51 Відповісти
чому ти вирішило, що ненавмисне?
показати весь коментар
22.09.2025 16:33 Відповісти
А де і в чому ознаки навмисного?
показати весь коментар
22.09.2025 17:08 Відповісти
А яке, засуджений штовхнув чи то вдарив хлопця, а він впав на скляну перегтродку ,розбив її і порізав горло. Хіба вбивця якийсь злий гені щоб таке прорахувати
показати весь коментар
22.09.2025 17:10 Відповісти
Шакльйо толпою , а як ************ то вони ж "діти" ?! А якби його замісили то получили би умовне
показати весь коментар
22.09.2025 16:00 Відповісти
+++
показати весь коментар
22.09.2025 16:46 Відповісти
Ті хто комментує, ви хуч подивитесь та почитайте обставини справи. Здоровий бугай прикалупався до дитини та вбив його. Почитайте як родичи вбивці тиснули на всіх. Яке нахрін необережне, воно бухе було і наполягало, що жертва повинна йти служити в ВСУ.
показати весь коментар
22.09.2025 16:02 Відповісти
Ви проти того щоб служити в зсу? Робив майже все, що робить тцк. І результат подібний до результатів роботи тцк. Ви ухилянт?
показати весь коментар
22.09.2025 16:49 Відповісти
Я б на місці батьків вбитого змушений був би погодитися на пожиттєве, що покарання справедливе, бо воно найсуворіше за нинішнім законодавством, з іншого боку - сволоті, у т. ч. і малолітній, яка наводить Мордор на наші міста, ракети якого вбивають українців, дають обмежені терміни ув'язнення
А можна принаймні усім навідникам давати пожитєве, якщо з якогось нерозумного глузду немає для них смертної кари?
У нас корумпована судова система, суди паралізують зусилля ввести смертну кару під час війни для душогубів, але війна йде скоро 4 роки, невже для душогубів в умовах війни не можна було пробити таку норму, хто з конкретних осіб заважає Україні її схвалити, хто ж заперечує?
показати весь коментар
22.09.2025 16:17 Відповісти
злочин жахливий.., але це точно ненавмисне вбивство..., а що ж тоді дадуть, якщо вбивство навмисне, сплановане тай виконане з особливою жорстокістю? років 10-12? якось неадекватно виходить...
показати весь коментар
22.09.2025 16:23 Відповісти
а чому ти вирішила, що ненавмисне? ти була там, ти слідча, ти його адвокат?
показати весь коментар
22.09.2025 16:36 Відповісти
ШО!!! Нахіра автоматично захищати всіх, кого позначили словами "підліток"?????
Це що писана торба якась? Чи блажена каста недоторкана???
показати весь коментар
22.09.2025 16:45 Відповісти
Він швидше за все формально правий. Слідство встановило умисл. Керуючись законодавством. Навмисне вбивство, санкція до довічного. Чомусь вибрали максимальне покарання.
показати весь коментар
22.09.2025 16:57 Відповісти
ти прочитало, що я написав, а зрозуміло? дай відповіді на поставлені питання, бо відповідати питанням на питання, це ознака тупості і відсутності власної думки і відповідей.
показати весь коментар
22.09.2025 16:59 Відповісти
А ти був свідком? "Я свідєтєль, а шо случілась?"
показати весь коментар
22.09.2025 16:46 Відповісти
Ні, він продажний троль
показати весь коментар
22.09.2025 17:04 Відповісти
я не був свідком, і я не роблю ніяких висновків, я читаю те, що написано, його судили по статті навмисне вбивство, а не з необережності.
показати весь коментар
22.09.2025 17:07 Відповісти
Усі бачили таких малолітніх вилупків,які,збившись у зграю бешкетують, чипляються до дорослих,худіганять у транспорті....Один проти компанії...товарів..навіть вдарив...Але УМИСЛУ вбивати - не було! А,можливо,навіть самооборона! Проти декілька осіб - можливе навіть зброя,або інші засоби оборони,без обмежень...Апеляція чи ВС повинен відмінити цей вирок. Цей вирок - кістка електорату!! Несправедливий!!
показати весь коментар
22.09.2025 16:36 Відповісти
+++++
Оно посилання, як "підлітки" виродки побили дівчину і знімали на камеру
показати весь коментар
22.09.2025 16:43 Відповісти
Ось кого треба карати смертю:
https://censor.net/ua/news/3575475/u-lvovi-pobyly-18-richnu-divchynu-scho-vidomo#comment_c038c482-9498-4a36-adc1-8104ee9bcbf2
показати весь коментар
22.09.2025 16:42 Відповісти
Дивний строк за штовхання. Він же не вбив його шматком скла, наче навіть не бив. Зазвичай від штовхання не гинуть, виглядає що просто не пощастило. Наче прокурори собі статистику накручують, або копають під УДО, це вже звично стало
показати весь коментар
22.09.2025 16:48 Відповісти
судді корумповані слуги народу за необережне це як дтп=до 10 років
показати весь коментар
22.09.2025 16:56 Відповісти
 
 