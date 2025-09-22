Вбивство підлітка на фунікулері: працівника УДО Косова засудили до довічного
Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Обвинуваченого Артема Косова визнано винним та засуджено до довічного увʼязнення.
"Косова Артема Володимировича визнати винним у кримінального правопорушення передбаченого п.7 ч.2 ст. 115 КК України та призначити покарання у виді довічного позбавлення волі", - зазначила суддя.
Відомо, що мама Артема Косова не була присутня на судовому засіданні.
Раніше обвинувачений визнав провину та заявив, що не хотів вбивати хлопця. Прокурори просили про довічне ув'язнення. Водночас адвокати Косова стверджували, що це було вбивство з необережності.
Батьки вбитого Максима Матерухіна заявили, що довго чекали вироку.
"Цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це буде найкращий подарунок завтра Максу на день народження. Завтра йому було б 18 років", - сказали вони.
"Ми розуміємо, що буде ще апеляція, а потім можливо і касація. Ми розуміємо, що ще буде багато роботи, щоб вирок залишився таким, яким він сьогодні був", - додав батько підлітка.
Батьки Максима подякували всім за підтримку.
Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо
Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.
Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.
Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.
Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.
Вбивць Треба карати, навмисне - довічне.
Не навмисне - 15 чи 20 років.
Стерненко мав подібний випадок,але сбу тепер охороняє його.
побачимо, ще апеляція буде і касація. Тому я не роблю ніяких висновків, поки хоча б вирок не почитаю 1 інстанції. тоді для себе зроблю висновки.
А можна принаймні усім навідникам давати пожитєве, якщо з якогось нерозумного глузду немає для них смертної кари?
У нас корумпована судова система, суди паралізують зусилля ввести смертну кару під час війни для душогубів, але війна йде скоро 4 роки, невже для душогубів в умовах війни не можна було пробити таку норму, хто з конкретних осіб заважає Україні її схвалити, хто ж заперечує?
Це що писана торба якась? Чи блажена каста недоторкана???
Оно посилання, як "
підлітки" виродки побили дівчину і знімали на камеру
https://censor.net/ua/news/3575475/u-lvovi-pobyly-18-richnu-divchynu-scho-vidomo#comment_c038c482-9498-4a36-adc1-8104ee9bcbf2