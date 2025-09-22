Вбивство підлітка на фунікулері: працівника УДО Косова засудили до довічного

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обвинуваченого Артема Косова визнано винним та засуджено до довічного увʼязнення.

"Косова Артема Володимировича визнати винним у кримінального правопорушення передбаченого п.7 ч.2 ст. 115 КК України та призначити покарання у виді довічного позбавлення волі", - зазначила суддя.

Відомо, що мама Артема Косова не була присутня на судовому засіданні.

Раніше обвинувачений визнав провину та заявив, що не хотів вбивати хлопця. Прокурори просили про довічне ув'язнення. Водночас адвокати Косова стверджували, що це було вбивство з необережності.

Батьки вбитого Максима Матерухіна заявили, що довго чекали вироку.

"Цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це буде найкращий подарунок завтра Максу на день народження. Завтра йому було б 18 років", - сказали вони.

"Ми розуміємо, що буде ще апеляція, а потім можливо і касація. Ми розуміємо, що ще буде багато роботи, щоб вирок залишився таким, яким він сьогодні був", - додав батько підлітка.

Батьки Максима подякували всім за підтримку.

Читайте: Вбивство підлітка на фунікулері: прокурор просить про довічне ув’язнення для співробітника УДО Косова (оновлено)

Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.