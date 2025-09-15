Вбивство підлітка на фунікулері: прокурор просить про довічне ув’язнення для співробітника УДО Косова

Для працівника Управління державної охорони Артема Косова, якого підозрюють у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна у столичному фунікулері, державне обвинувачення просить про покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це заявив прокурор у цій справі Дмитро Ткачук під час дебатів у Шевченківському суді столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Враховуючи небезпечний характер злочину, те, що обвинувачений не визнав свою вину і не розкаявся, свідчить, що він не усвідомив, який злочин скоїв, прошу суд визнати Косова Артема Володимировича винним і призначити покарання у вигляді довічного позбавлення волі. До виконання вироку прошу залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також прошу стягнути з обвинуваченого 42 тис. грн, які були витрачені на експертизи", - оголосив прокурор.

Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.