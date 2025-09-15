Убийство подростка на фуникулере: прокурор просит пожизненного заключения для сотрудника УГО Косова

Для работника Управления государственной охраны Артема Косова, которого подозревают в убийстве 16-летнего Максима Матерухина в столичном фуникулере, государственное обвинение просит о наказании в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом заявил прокурор по этому делу Дмитрий Ткачук во время дебатов в Шевченковском суде столицы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая опасный характер преступления, то, что обвиняемый не признал свою вину и не раскаялся, свидетельствует, что он не осознал, какое преступление совершил, прошу суд признать Косова Артема Владимировича виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. До исполнения приговора прошу оставить меру пресечения в виде содержания под стражей. Также прошу взыскать с обвиняемого 42 тыс. грн, которые были потрачены на экспертизы", - объявил прокурор.

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.