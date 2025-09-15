РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости Убийство подростка на фуникулере в Киеве
2 067 23

Убийство подростка на фуникулере: прокурор просит пожизненного заключения для сотрудника УГО Косова

Суд продлил арест Косова по делу об убийстве подростка

Для работника Управления государственной охраны Артема Косова, которого подозревают в убийстве 16-летнего Максима Матерухина в столичном фуникулере, государственное обвинение просит о наказании в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом заявил прокурор по этому делу Дмитрий Ткачук во время дебатов в Шевченковском суде столицы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая опасный характер преступления, то, что обвиняемый не признал свою вину и не раскаялся, свидетельствует, что он не осознал, какое преступление совершил, прошу суд признать Косова Артема Владимировича виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. До исполнения приговора прошу оставить меру пресечения в виде содержания под стражей. Также прошу взыскать с обвиняемого 42 тыс. грн, которые были потрачены на экспертизы", - объявил прокурор.

Также читайте: Убийство подростка на фуникулере: суд продлил арест сотруднику УГО Косову до 11 октября, обвинение представлял генпрокурор Кравченко

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

Автор: 

суд (25230) убийство (6604) фуникулер (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
онижедети....
показать весь комментарий
15.09.2025 14:51 Ответить
+3
Вбивство з необережності! Яке довічне? Прокурори взагалі розум втратили? Чому обвинувачення представляє аж цілий генеральний прокурор? Це ж звичайна битовуха.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:08 Ответить
+3
Сварка на фунікулері була заздалегідь спланована обвинуваченим? Вбитий загинув від прорізів склом, яке могло і не розбитись, порізи могли бути несмертельними, зрештою він мік впасти і не на скло. Де умисел? Битовуха чистої води. Обтяжуючі обставини які?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
онижедети....
показать весь комментарий
15.09.2025 14:51 Ответить
які дєті? бухий удошнік вбив
показать весь комментарий
15.09.2025 15:15 Ответить
Бухий, дурний, дітей не любив, в церкву не ходив, це все лірика. За ненавмисне вбивство довічне не дають. І генпрокурори в суді по побутових вбивствах не виступають. Якийсь мутняк
показать весь комментарий
15.09.2025 15:44 Ответить
ти матеріали вивчи!
він його раком поставив та у вікно головою пхнув
то замах! ст 115 ч якась там
довісне не довічне я б його у дурці перевірив
навіщо вбивати сопляка? дав у ніс та усе!
перестарався
показать весь комментарий
15.09.2025 15:58 Ответить
Тобто якщо був самозахист та визнання злочину тодi нормально, а так довiчне якщо не згоден з обвинуваченням.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:01 Ответить
в таких справах головне каяття та примирення
це насильство
якщо не каеться дають максимум
показать весь комментарий
15.09.2025 15:59 Ответить
Вбивство з необережності! Яке довічне? Прокурори взагалі розум втратили? Чому обвинувачення представляє аж цілий генеральний прокурор? Це ж звичайна битовуха.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:08 Ответить
нагадайте, удошнік був п'яний?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:16 Ответить
Не знаю. А що це змінює? Це ненавмисне вбивство, з необережності. +1 рік за стан алк. сп'яніння.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:22 Ответить
А суддю тандира теж за ненавмисне треба посадити?
показать весь комментарий
15.09.2025 16:56 Ответить
А ви пропонуєте відпустити? Чи як?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:01 Ответить
я не суддя
показать весь комментарий
15.09.2025 17:15 Ответить
Я так не думаю що це вбивство з необережності.
Це умисне вбивство з обтяжуючими обставинами
показать весь комментарий
15.09.2025 15:33 Ответить
Сварка на фунікулері була заздалегідь спланована обвинуваченим? Вбитий загинув від прорізів склом, яке могло і не розбитись, порізи могли бути несмертельними, зрештою він мік впасти і не на скло. Де умисел? Битовуха чистої води. Обтяжуючі обставини які?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:39 Ответить
ти юрист? в суді був?
бачу шо ні
він його навмисно у скло головою пхнув
не коментуй КК та практику бо ти невиглас
показать весь комментарий
15.09.2025 16:01 Ответить
Де вказано, що навмисно головою в уламки скла? Чому в статті про це ні слова? Чому інформація подається як випадкове, ненавмисне вбивство? Висловлюйте претензії до редакторів цензора, які спотворюють інформацію. Якщо ви володієте правдивою інформацією, то озвучте її, а не ображайте людей, які довіряють інформації на цензор.нет.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:11 Ответить
Штовхнув на вікно ,а якби була стіна,скло порізало горло ,яке навмисне
показать весь комментарий
15.09.2025 16:52 Ответить
Я не винен що ти тупий невіглас!

Непрямий (косвенний) умисел:

Особа усвідомлює суспільно небезпечний характер діяння, передбачає його наслідки і свідомо припускає їх настання, ставлячись до них байдуже
показать весь комментарий
15.09.2025 17:45 Ответить
А помните януковского Арбузова? Его двоюродный брат начал конфликт какой то на улице с чуваком с шизофренией, и тот убил его на месте. Так ему дали пожизненное, а через пару лет убили на зоне.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:50 Ответить
кто кого убил?
шизиков не садят а лечат
судья на таких делах делает то что написали врачи
если експертиза покажет что он не понимал что творит - лечение
1-2 года потом домой... вуаля
показать весь комментарий
15.09.2025 16:02 Ответить
Не просто так чоловік почав конфлікт з підлітками. Група "онижедедей" схабенілих від вседозволеності його спровокували. Не було там умисного вбивства, скільки таких прикладів було, коли в бійках удар в щелепу, падіння на асфальт потилицею, смерть. Чим цей випадок відрізняється від подібного. Штовхнув- це не вбив. Виховуйте своїх дітей, бо то вчитель нахаб вбиває, то це. Якась анархія та тупий дитиноцентризм в нас.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:05 Ответить
 
 