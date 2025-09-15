Убийство подростка на фуникулере: прокурор просит пожизненного заключения для сотрудника УГО Косова
Для работника Управления государственной охраны Артема Косова, которого подозревают в убийстве 16-летнего Максима Матерухина в столичном фуникулере, государственное обвинение просит о наказании в виде пожизненного лишения свободы.
Об этом заявил прокурор по этому делу Дмитрий Ткачук во время дебатов в Шевченковском суде столицы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Учитывая опасный характер преступления, то, что обвиняемый не признал свою вину и не раскаялся, свидетельствует, что он не осознал, какое преступление совершил, прошу суд признать Косова Артема Владимировича виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. До исполнения приговора прошу оставить меру пресечения в виде содержания под стражей. Также прошу взыскать с обвиняемого 42 тыс. грн, которые были потрачены на экспертизы", - объявил прокурор.
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно
Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.
Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.
Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.
Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
він його раком поставив та у вікно головою пхнув
то замах! ст 115 ч якась там
довісне не довічне я б його у дурці перевірив
навіщо вбивати сопляка? дав у ніс та усе!
перестарався
це насильство
якщо не каеться дають максимум
Це умисне вбивство з обтяжуючими обставинами
бачу шо ні
він його навмисно у скло головою пхнув
не коментуй КК та практику бо ти невиглас
Непрямий (косвенний) умисел:
Особа усвідомлює суспільно небезпечний характер діяння, передбачає його наслідки і свідомо припускає їх настання, ставлячись до них байдуже
шизиков не садят а лечат
судья на таких делах делает то что написали врачи
если експертиза покажет что он не понимал что творит - лечение
1-2 года потом домой... вуаля