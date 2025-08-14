Убийство подростка на фуникулере: суд продлил арест сотруднику УГО Косову до 11 октября, обвинение представлял генпрокурор Кравченко

Сегодня, 14 августа, состоялось судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего подростка на фуникулере в Киеве. Подозреваемому сотруднику УГО Артему Косову продлили содержание под стражей до 11 октября текущего года.

В зале суда присутствуют генеральный прокурор Руслан Кравченко, который пришел лично представлять дело, а также ветеран и активист Олег Симороз. Кроме того, пришли и другие активисты с фото убитого подростка и плакатами.





Заседание в очередной раз задерживалось из-за адвокатов - через полчаса после запланированного начала их до сих пор не было.

Позже стало известно, что адвокаты Дмитрий Земницкий и Богдан Кушмир не придут в суд: первый разорвал контракт, а другой - вышел из дела "из-за загруженности". А впрочем, для того чтобы рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемому, нужен адвокат.

Прокуроры просили назначить Косову постоянного бесплатного защитника, поскольку его адвокаты "уже шестой раз срывают рассмотрение дела". В конце концов судьи согласились о назначении бесплатного адвоката.

Пока в суде ждут прибытия бесплатного адвоката, обвиняемый отвечает на вопросы родственников погибшего подростка, активистов и журналистов. В частности, Косов извинился перед матерью погибшего подростка, но, говорит, вину свою не признает.

"Я заинтересован, чтобы дело рассматривалось беспристрастно и не нарушая разумных сроков, а также мои права. Каждые доказательства, которые были рассмотрены в суде, они должны быть аргументированы и как-то доказаны", - сказал подозреваемый.

Впоследствии в суд прибыл новый адвокат Косова. Он подчеркнул, что это первое дело подозреваемого и его уже год держат под стражей, поэтому адвокат просит о домашнем аресте для подзащитного.

В то же время генпрокурор Кравченко просил продлить содержание под стражей на 2 месяца без определения залога.

В итоге суд решил оставить Косова под стражей до 11 октября.

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.