Убийство подростка на фуникулере: суд продлил арест сотруднику УГО Косову до 11 октября, обвинение представлял генпрокурор Кравченко
Сегодня, 14 августа, состоялось судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего подростка на фуникулере в Киеве. Подозреваемому сотруднику УГО Артему Косову продлили содержание под стражей до 11 октября текущего года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
В зале суда присутствуют генеральный прокурор Руслан Кравченко, который пришел лично представлять дело, а также ветеран и активист Олег Симороз. Кроме того, пришли и другие активисты с фото убитого подростка и плакатами.
Заседание в очередной раз задерживалось из-за адвокатов - через полчаса после запланированного начала их до сих пор не было.
Позже стало известно, что адвокаты Дмитрий Земницкий и Богдан Кушмир не придут в суд: первый разорвал контракт, а другой - вышел из дела "из-за загруженности". А впрочем, для того чтобы рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемому, нужен адвокат.
Прокуроры просили назначить Косову постоянного бесплатного защитника, поскольку его адвокаты "уже шестой раз срывают рассмотрение дела". В конце концов судьи согласились о назначении бесплатного адвоката.
Пока в суде ждут прибытия бесплатного адвоката, обвиняемый отвечает на вопросы родственников погибшего подростка, активистов и журналистов. В частности, Косов извинился перед матерью погибшего подростка, но, говорит, вину свою не признает.
"Я заинтересован, чтобы дело рассматривалось беспристрастно и не нарушая разумных сроков, а также мои права. Каждые доказательства, которые были рассмотрены в суде, они должны быть аргументированы и как-то доказаны", - сказал подозреваемый.
Впоследствии в суд прибыл новый адвокат Косова. Он подчеркнул, что это первое дело подозреваемого и его уже год держат под стражей, поэтому адвокат просит о домашнем аресте для подзащитного.
В то же время генпрокурор Кравченко просил продлить содержание под стражей на 2 месяца без определения залога.
В итоге суд решил оставить Косова под стражей до 11 октября.
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно
Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.
Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.
Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.
Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.
"Ета музика будєт вєчной!" (с)
Певно, скоро знов почуємо і про плівки Мельниченка!
ген прокурору кравченко, нема чим зайнятися?
чи підлеглі інваліди пенсіонери не придатні вести обвинувачення, в силу важких хвороб та віку?
Вже суд прийняв докази, є запис розмови як і хто розмовляв , і як себе поводив.
Вже всі почули , ЩО той придурок кончений косов говорив дітям. Є запис з камер спостереження! Є правда , яку вже не приховати , не перекрутити , як вони хотіли спочатку це зробити.
Максим Матерухін..
Та сама дитина,яку 07.04.2024 на очах у інших дітей вбив водій управління державної охорони косов артем.
Він вбив цю дитину, футболіста, віце-президента школи,просто так, заради розваги,щоб самому собі доказати силу та впевненість. Вбивці потрібно було знати,чи буде захищати ба тьківщину 16-річна дитина. Хоча сам ВБИВЦЯ не був на війні,бо його відмазала мати.
Якби ви знали наскільки це світла і добра дитина...була
Вже 9 місяців тривають судові засідання, мати ВБИВЦІ за рахунок зв'язків та грошей намагається "порішати" це питання. Адвокати ВБИВЦІ зривають засідання...
Вбивця сидить на гауптвахті, як в санаторії, з телефоном та інтернетом.
Досі ще не винесено вирок!!!
Тільки РОЗГОЛОС стримує їх та заважає їм "по-тихому зам'яти це вбивство".
Я дуже прошу всіх допомогти. Робіть пости, репости,сторіс, пишіть коментарі,лайкайти, та ГОЛОВНЕ приходьте під стіни суду.
Наступне судове засідання 05.02.25 в 14.00 вул. Дегтярівська 31А Шевченківський районний суд
Для адекватних людей: ось сторінка матері Максима https://www.facebook.com/iren.materuhina?locale=uk_UA
https://www.instagram.com/p/DFDM8g2NMTo/?fbclid=IwY2xjawMKzXFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFmcGJwQndMUk5jREtUVkNWAR7G3X00Ph5AQ5ASkvibBUCCIn5ErsxroDDxR1f0-zxG2d8XDA-2mKDTrhyygQ_aem_vjCINBhXCW7HsnvBvRtg1g#
«Ми спочатку хотіли поїхати через метро. Але вирішили все-таки піднятися фунікулером. Думали ще прогулятись. Ніхто тоді не знав, що таке може статися», - згадує подруга Макса Маша. Вони однолітки.
У черзі на фунікулер було багато людей, всі тісно набилися у вагон. Разом з підлітками до вагону зайшов Артем Косов. Маша згадує - він здався їй дуже високим, а ще хитався і дивився на всіх скляним поглядом. Компанія не звертала на Косова уваги, поки той не почав на них лаятися.
«Спочатку він сказав Максиму, що запіздує його, коли вийде з вагону, - розповідає Ваня, який найкраще пам'ятає деталі. - Ніби через те, що Макс «готовий віддати *** в рот армії». Максим сказав, що це неправда. Потім Косов запитав, чи віддасть Макс борг Батьківщині. Той відповів, що так, коли прийде час. Тоді Косов сказав: «Зараз вийдемо і побачимо».
На верхній станції фунікулера Максим вийшов з вагону останнім, поруч був друг Назар. Платформа фунікулера - це сходи на гору, до виходу на вулицю. З одного боку - вагон, з іншого - стіна з вітражами і вікнами. Назар згадує: Косов одразу відштовхнув його до стіни, потім накинувся на Максима і кинув його зі сходів - у вікно. Підлітки подумали, що Косов хоче викинути хлопця на вулицю.
«Ми злякалися, почали відтягувати Косова. Бачимо, Максим встає. Подумали, що обійшлося. Викликали швидку, - згадує Маша. - Я намагалась підійти до Макса. У нього хлинула кров, він пройшов декілька сходинок і впав». Що після цього робив Косов, підлітки не пам'ятають. Вони вийшли на вулицю, їх заспокоювали люди навколо. Казали, що Максим уже піднявся і з ним все добре. Один з друзів зателефонував мамі Максима, сказав, що його поранили в шию на фунікулері. Ірина в паніці забігла в кімнату до чоловіка, той викликав їй таксі, а сам пішов забирати молодшого сина з вулиці. Десь хвилин за десять Ірині подзвонили лікарі швидкої і сказали, що Максим помер.