РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7998 посетителей онлайн
Новости Убийство подростка на фуникулере в Киеве
956 7

Убийство на фуникулере: суд продлил арест сотруднику УГО Косову до 16 августа

Суд продлил арест Косова по делу об убийстве подростка

Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, обвиняемому по делу о гибели подростка на станции столичного фуникулера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Согласно решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога продлена до 16 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство украинок в Бельгии: Репатриация тел в Украину состоится после судебно-медицинской экспертизы, - МИД

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией подростков возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

Шевченковский районный суд Киева 9 января продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Фарион: Зинченко продлили арест до 4 августа

Автор: 

Киев (26143) убийство (6610) мера пресечения (520)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навмисна тягомотина, отої суддівської шобли «портновських»!!
Якусь же видимість, своєї «діяльності», треба ж їм робити??
показать весь комментарий
18.06.2025 14:46 Ответить
Не було там вбивства! У результаті поштовху трапився жахливий нещасний випадок.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:55 Ответить
Ага, стаття 119 "Вбивство через необережність" якось не думає, що це просто нещасний випадок
показать весь комментарий
18.06.2025 15:07 Ответить
Я був би однозначно проти підозрюваного у вбивстві, якщо б не одна обставина - компанія молодиків. Не один підліток, а в компанії. Компанія підлітків у більшості випадків, нажаль, це група шакалів якій якщо вчасно не показати зуби, то вони самі тебе загризуть без усяких підстав. Просто тому що їх кількістно більше. Тому цю трагедію потрібно роздивлятись і з точки зору самозахисту з перевищенням.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:17 Ответить
Дужан Міхал вже не вперше захищає вбивцю, але деталей не знає або ж навмисне ігнорує. Ніхто не змушував п=яного Косова бикувати до підлітків: Нагадаємо, що 7 квітня стало відомо про вбивство на фунікулері за участю підлітків та працівника УДО. Загиблим виявився 16-річний Максим Матерухін. Зі слів очевидців, підозрюваний у вбивстві Артем Косов був у нетверезому стані, перебуваючи всередині самого фунікулеру. На місці у нього виник діалог з підлітками, але згодом фокус перейшов лише на Максима. За версією друзів, яку оприлюднили на https://www.instagram.com/stories/scchaykaacademy/ сторінці спортивного клубу у якому тренувався Максим, коли чоловік запитав у хлопця, чи готовий він віддати борг Батьківщині та піти на службу, підліток впевнено відповів, що готовий. З опублікованих правоохоронцями відео з камер спостереження, як тільки фунікулер зупинився і з нього почали виходити люди, Косов побіг до Максима та штовхнув його на скло. Хлопець розбив головою скло, впав на уламки та порізав шию. Він зміг підвестись, пройти ще декілька кроків, але впав та помер на місці.Згодом в Офісі Генпрокурора https://gp.gov.ua/ua/posts/vbivstvo-na-stanciyi-funikulera-v-kijevi-viiskovosluzbovcyu-povidomleno-pro-pidozru повідомили, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вже згодом фахівці ДБР https://dbr.gov.ua/news/dovichne-uvyaznennya-*********-spivrobitniku-upravlinnya-derzhavnoi-ohoroni-yakij-vbiv-pidlitka-u-kiivskomu-funikuleri завершили досудове розслідування у якому зазначили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з ************ мотивів, а тому перекваліфікували підозру, яка передбачає довічне ув'язнення.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:51 Ответить
Для тих, хто коментують, не знаючи всіх деталей справи або ж читаючи не очима.. . Максим був звичайним школярем, добре вчився, займався спортом, подавав надії..сім'я втратила старшого сина, тому що бухе лайно з манією величі, бо ж цілий охоронець, доїбався до хлопця. Вже купа свідків підтвердила в суді, що підлітки не мали жодного наміру укласти виродка-вбивцю в реанімацію, а саме цей бидлоохоронець провокативно докопувався до Максима, і свідки, яких був повен вагон у фунікулері, підтверджують, що Максим відповідав йому стримано... У Максима залишилися батьки і молодший брат. Вони теж можуть це читати, коли невігласи починають писати стереотипні коментарі про не таких підлітків, не знаючи суті справи. Вбивця має сидіти. Ніхто не змушував п'яне бидло докопуватися до хлопця.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:54 Ответить
 
 