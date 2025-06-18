Убийство на фуникулере: суд продлил арест сотруднику УГО Косову до 16 августа
Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, обвиняемому по делу о гибели подростка на станции столичного фуникулера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Согласно решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога продлена до 16 августа.
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно
Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией подростков возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.
Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.
Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.
Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.
Шевченковский районный суд Киева 9 января продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову.
