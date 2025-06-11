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Новости Убийство украинок в Бельгии
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Убийство украинок в Бельгии: Репатриация тел в Украину состоится после судебно-медицинской экспертизы, - МИД

Бельгія

Украинские дипломаты в Бельгии посетили украинского подростка, которого бельгийские правоохранители подозревают в убийстве своей матери и сестры.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что сейчас подросток находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Его состояние здоровья удовлетворительное, а все необходимые условия пребывания обеспечены. Следственные органы Бельгии продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и возможные мотивы содеянного.

В МИД добавили, что после завершения судебно-медицинской экспертизы будет оказано содействие в репатриации тел погибших в Украину. Дело находится на контроле посольства Украины в Бельгии. Украинское диппредставительство также поддерживает связь с родственниками погибших, задержанным подростком, полицией, прокуратурой, руководством пенитенциарного учреждения и другими органами.

Также читайте: В Бельгии расследуют убийство двух украинок - матери и 6-летней дочери

Что предшествовало?

Напомним, утром 6 июня произошел пожар в доме местного церковного старосты, который муниципалитет арендовал для размещения беженцев из Украины.

На месте пожарные обнаружили тело 46-летней женщины, ее ребенка пытались реанимировать, но тщетно. Обе убитые имели ножевые ранения, а выводы эксперта по пожарной безопасности показали, что поджог устроили намеренно.

Лилия с детьми проживала в Бельгии уже три года. Известно, что отец погибшей девочки воюет в Украине.

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Автор: 

Бельгия (408) МИД (7009) убийство (6511)


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Поїхав дах у 16- и річного хлопця , це жахливо
І велике горе для нашого військового , який наразі захищає Украіну 🙁
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11.06.2025 13:46 Ответить
Якщо вони росмовні,
то у всіх них їде дах,
вони агресивні, матюкаються, асоціальні всі.
Аякже. змусили їх німецькою в Німеччині
говорити?!!!! Так як це можна!
Українці всі тихенько вчать мову,
отримують роботу,
а ці скаженіють від люті
змушують їх напружувати ганглій..
Такі кончені, як вбивця Фаріон
всіх би вбивали
Коли їм гроші перестануть платити.
Зірвуться з ланцюгів.
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11.06.2025 14:29 Ответить
 
 