Убийство украинок в Бельгии: Репатриация тел в Украину состоится после судебно-медицинской экспертизы, - МИД

Украинские дипломаты в Бельгии посетили украинского подростка, которого бельгийские правоохранители подозревают в убийстве своей матери и сестры.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что сейчас подросток находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Его состояние здоровья удовлетворительное, а все необходимые условия пребывания обеспечены. Следственные органы Бельгии продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и возможные мотивы содеянного.

В МИД добавили, что после завершения судебно-медицинской экспертизы будет оказано содействие в репатриации тел погибших в Украину. Дело находится на контроле посольства Украины в Бельгии. Украинское диппредставительство также поддерживает связь с родственниками погибших, задержанным подростком, полицией, прокуратурой, руководством пенитенциарного учреждения и другими органами.

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Что предшествовало?

Напомним, утром 6 июня произошел пожар в доме местного церковного старосты, который муниципалитет арендовал для размещения беженцев из Украины.

На месте пожарные обнаружили тело 46-летней женщины, ее ребенка пытались реанимировать, но тщетно. Обе убитые имели ножевые ранения, а выводы эксперта по пожарной безопасности показали, что поджог устроили намеренно.

Лилия с детьми проживала в Бельгии уже три года. Известно, что отец погибшей девочки воюет в Украине.

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