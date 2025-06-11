Вбивство українок в Бельгії: Репатріація тіл до України відбудеться після судово-медичної експертизи, - МЗС
Українські дипломати у Бельгії відвідали українського підлітка, якого бельгійські правоохоронці підозрюють у вбивстві своєї матері та сестри.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Зазначається, що наразі підліток перебуває у центрі тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників. Його стан здоров’я задовільний, а всі необхідні умови перебування забезпечені. Слідчі органи Бельгії продовжують встановлювати обставини трагедії та можливі мотиви скоєного.
У МЗС додали, що після завершення судово-медичної експертизи буде надане сприяння у репатріації тіл загиблих до України. Справа перебуває на контролі посольства України в Бельгії. Українське диппредставництво також підтримує зв'язок з родичами загиблих, затриманим підлітком, поліцією, прокуратурою, керівництвом пенітенціарного закладу та іншими органами.
Що передувало?
Нагадаємо, вранці 6 червня сталася пожежа в будинку місцевого церковного старости, який муніципалітет орендував для розміщення біженців з України.
На місці пожежники виявили тіло 46-річної жінки, її дитину намагалися реанімувати, але марно. Обидві вбиті мали ножові поранення, а висновки експерта з пожежної безпеки показали, що підпал влаштували навмисно.
Лілія з дітьми проживала в Бельгії вже три роки. Відомо, що батько загиблої дівчинки воює в Україні.
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І велике горе для нашого військового , який наразі захищає Украіну 🙁
то у всіх них їде дах,
вони агресивні, матюкаються, асоціальні всі.
Аякже. змусили їх німецькою в Німеччині
говорити?!!!! Так як це можна!
Українці всі тихенько вчать мову,
отримують роботу,
а ці скаженіють від люті
змушують їх напружувати ганглій..
Такі кончені, як вбивця Фаріон
всіх би вбивали
Коли їм гроші перестануть платити.
Зірвуться з ланцюгів.