Вбивство українок в Бельгії: Репатріація тіл до України відбудеться після судово-медичної експертизи, - МЗС

Українські дипломати у Бельгії відвідали українського підлітка, якого бельгійські правоохоронці підозрюють у вбивстві своєї матері та сестри.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що наразі підліток перебуває у центрі тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників. Його стан здоров’я задовільний, а всі необхідні умови перебування забезпечені. Слідчі органи Бельгії продовжують встановлювати обставини трагедії та можливі мотиви скоєного.

У МЗС додали, що після завершення судово-медичної експертизи буде надане сприяння у репатріації тіл загиблих до України. Справа перебуває на контролі посольства України в Бельгії. Українське диппредставництво також підтримує зв'язок з родичами загиблих, затриманим підлітком, поліцією, прокуратурою, керівництвом пенітенціарного закладу та іншими органами.

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Що передувало?

Нагадаємо, вранці 6 червня сталася пожежа в будинку місцевого церковного старости, який муніципалітет орендував для розміщення біженців з України.

На місці пожежники виявили тіло 46-річної жінки, її дитину намагалися реанімувати, але марно. Обидві вбиті мали ножові поранення, а висновки експерта з пожежної безпеки показали, що підпал влаштували навмисно.

Лілія з дітьми проживала в Бельгії вже три роки. Відомо, що батько загиблої дівчинки воює в Україні.

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