Вбивство на фунікулері: суд продовжив арешт співробітнику УДО Косову до 16 серпня

Суд продовжив арешт Косова у справі про вбивство підлітка

Шевченківський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у справі про загибель підлітка на станції столичного фунікулера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

відповідно до рішення суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави продовжено до 16 серпня.

Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.

Шевченківський районний суд Києва 9 січня продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову.

Навмисна тягомотина, отої суддівської шобли «портновських»!!
Якусь же видимість, своєї «діяльності», треба ж їм робити??
показати весь коментар
18.06.2025 14:46 Відповісти
Не було там вбивства! У результаті поштовху трапився жахливий нещасний випадок.
показати весь коментар
18.06.2025 14:55 Відповісти
Ага, стаття 119 "Вбивство через необережність" якось не думає, що це просто нещасний випадок
показати весь коментар
18.06.2025 15:07 Відповісти
Я був би однозначно проти підозрюваного у вбивстві, якщо б не одна обставина - компанія молодиків. Не один підліток, а в компанії. Компанія підлітків у більшості випадків, нажаль, це група шакалів якій якщо вчасно не показати зуби, то вони самі тебе загризуть без усяких підстав. Просто тому що їх кількістно більше. Тому цю трагедію потрібно роздивлятись і з точки зору самозахисту з перевищенням.
показати весь коментар
18.06.2025 15:17 Відповісти
Дужан Міхал вже не вперше захищає вбивцю, але деталей не знає або ж навмисне ігнорує. Ніхто не змушував п=яного Косова бикувати до підлітків: Нагадаємо, що 7 квітня стало відомо про вбивство на фунікулері за участю підлітків та працівника УДО. Загиблим виявився 16-річний Максим Матерухін. Зі слів очевидців, підозрюваний у вбивстві Артем Косов був у нетверезому стані, перебуваючи всередині самого фунікулеру. На місці у нього виник діалог з підлітками, але згодом фокус перейшов лише на Максима. За версією друзів, яку оприлюднили на https://www.instagram.com/stories/scchaykaacademy/ сторінці спортивного клубу у якому тренувався Максим, коли чоловік запитав у хлопця, чи готовий він віддати борг Батьківщині та піти на службу, підліток впевнено відповів, що готовий. З опублікованих правоохоронцями відео з камер спостереження, як тільки фунікулер зупинився і з нього почали виходити люди, Косов побіг до Максима та штовхнув його на скло. Хлопець розбив головою скло, впав на уламки та порізав шию. Він зміг підвестись, пройти ще декілька кроків, але впав та помер на місці.Згодом в Офісі Генпрокурора https://gp.gov.ua/ua/posts/vbivstvo-na-stanciyi-funikulera-v-kijevi-viiskovosluzbovcyu-povidomleno-pro-pidozru повідомили, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вже згодом фахівці ДБР https://dbr.gov.ua/news/dovichne-uvyaznennya-*********-spivrobitniku-upravlinnya-derzhavnoi-ohoroni-yakij-vbiv-pidlitka-u-kiivskomu-funikuleri завершили досудове розслідування у якому зазначили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з ************ мотивів, а тому перекваліфікували підозру, яка передбачає довічне ув'язнення.
показати весь коментар
18.06.2025 17:51 Відповісти
Для тих, хто коментують, не знаючи всіх деталей справи або ж читаючи не очима.. . Максим був звичайним школярем, добре вчився, займався спортом, подавав надії..сім'я втратила старшого сина, тому що бухе лайно з манією величі, бо ж цілий охоронець, доїбався до хлопця. Вже купа свідків підтвердила в суді, що підлітки не мали жодного наміру укласти виродка-вбивцю в реанімацію, а саме цей бидлоохоронець провокативно докопувався до Максима, і свідки, яких був повен вагон у фунікулері, підтверджують, що Максим відповідав йому стримано... У Максима залишилися батьки і молодший брат. Вони теж можуть це читати, коли невігласи починають писати стереотипні коментарі про не таких підлітків, не знаючи суті справи. Вбивця має сидіти. Ніхто не змушував п'яне бидло докопуватися до хлопця.
показати весь коментар
18.06.2025 17:54 Відповісти
 
 