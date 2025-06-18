Вбивство на фунікулері: суд продовжив арешт співробітнику УДО Косову до 16 серпня

Шевченківський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у справі про загибель підлітка на станції столичного фунікулера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

відповідно до рішення суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави продовжено до 16 серпня.

Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.

Шевченківський районний суд Києва 9 січня продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову.

