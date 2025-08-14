Вбивство підлітка на фунікулері: суд продовжив арешт співробітнику УДО Косову до 11 жовтня, обвинувачення представляв генпрокурор Кравченко

Сьогодні, 14 серпня, відбулося судове засідання у справі про вбивство 16-річного підлітка на фунікулері в Києві. Підозрюваному співробітнику УДО Артему Косову продовжили тримання під вартою до 11 жовтня поточного року.

У залі суду присутні генеральний прокурор Руслан Кравченко, який прийшов особисто представляти справу, а також ветеран та активіст Олег Симороз. Крім того, прийшли й інші активісти з фото вбитого підлітка та плакатами.





Засідання вкотре затримувалось через адвокатів - через пів години після запланованого початку їх досі не було.

Пізніше стало відомо, що адвокати Дмитро Земницький та Богдан Кушмір не прийдуть до суду: перший розірвав контракт, а інший - вийшов зі справи "через завантаженість". А втім, для того щоб розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваному, потрібен адвокат.

Прокурори просили призначити Косову постійного безплатного захисника, оскільки його адвокати "вже шостий раз зривають розгляд справи". Зрештою судді погодилися щодо призначення безплатного адвоката.

Поки в суді чекають на прибуття безплатного адвоката, обвинувачений відповідає на запитання родичів загиблого підлітка, активістів та журналістів. Зокрема, Косов перепросив у матері загиблого підлітка, але, каже, провину свою не визнає.

"Я зацікавлений, щоб справа розглядалась неупереджено та не порушуючи розумних строків, а також мої права. Кожні докази, які були розглянуті в суді, вони повинні бути аргументовані та якось доведені", - сказав підозрюваний.

Згодом до суду прибув новий адвокат Косова. Він наголосив, що це перша справа підозрюваного і його вже рік тримають під вартою, тому адвокат просить про домашній арешт для підзахисного.

Водночас генпрокурор Кравченко просив продовжити тримання під вартою на 2 місяці без визначення застави.

У підсумку суд вирішив залишити Косова під вартою до 11 жовтня.

Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.