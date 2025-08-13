Завтра у Шевченківському райсуді Києва відбудеться судове засідання у справі вбивства підлітка співробітником УДО Косовим

Завтра у четвер 14 серпня 2025 року о 11:00 в Шевченківському районному суді міста Києва - вулиця Дегтярівська, 31а відбудеться продовження слухання справи щодо вбивства на верхній станції столичного фунікулера неповнолітнього Максима Матерухіна працівником УДО Артемом Косовим.

"Прийдіть підтримати родину Максима. Адвокати вбивці зривають засідання і не несуть за це відповідальності. До цього вони тиснули на свідків та родину. Судовий розгляд на разі фактично зірваний, після тривалої паузи нарешті має відбутися продовження. Будемо вимагати припинити фарс захисників вбивці, й призначити йому державних адвокатів", - напивав Симороз у фейсбуці.

На думку ветерана, важливо показати суду, що громадськість продовжує слідкувати за справою, яка має високий резонанс в суспільстві.

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.