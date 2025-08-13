РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6641 посетитель онлайн
Новости Убийство подростка на фуникулере в Киеве
935 5

Завтра в Шевченковском райсуде Киева состоится судебное заседание по делу об убийстве подростка сотрудником УДО Косовым

погибший подросток

Завтра, в четверг 14 августа 2025 года, в 11:00 в Шевченковском районном суде города Киева - улица Дегтяревская, 31а состоится продолжение слушания дела об убийстве на верхней станции столичного фуникулера несовершеннолетнего Максима Матерухина работником УГО Артемом Косовым.

Об этом сообщил ветеран Олег Симороз, информирует Цензор.НЕТ.

"Придите поддержать семью Максима. Адвокаты убийцы срывают заседание и не несут за это ответственности. До этого они давили на свидетелей и семью. Судебное разбирательство на данный момент фактически сорвано, после длительной паузы наконец должно состояться продолжение. Будем требовать прекратить фарс защитников убийцы и назначить ему государственных адвокатов", - написал Симороз в фейсбуке.

По мнению ветерана, важно показать суду, что общественность продолжает следить за делом, которое имеет высокий резонанс в обществе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство на фуникулере: суд продлил арест сотруднику УГО Косову до 16 августа

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией подростков возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

симороз

Автор: 

убийство (6546) УГО (181) фуникулер (33) Симороз Олег (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже інших новин нема
показать весь комментарий
13.08.2025 22:08 Ответить
Компанія молодиків... Трохи на підпитку... Колись повертавься зі сужби у вечорі. Така компанія молодиків - дай закурити. Пригостив, Далі дай трохи грошенят. Тут байці кінец - побачили ПМ і п'ятами накивали. Але могло бути і по іншому
показать весь комментарий
13.08.2025 22:18 Ответить
Що за чос. З роботи теж бухій йшов?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:23 Ответить
скільки вже всмоктав? чос це що? кацапський новояз?
показать весь комментарий
13.08.2025 22:28 Ответить
Дооли прокацапські гімно провокує а потім різні правозахисники верещать що побили чи прибили то і їх треба як того сосунка нищить доросла людина просто так не зробить шкоду молодому аинервитне витримують то розфарбовують транспорт то мітинги влаштовують на захист фсбшної кодли чіпляються до перехожих думають що безсмертні чесний розгляд у суді і якщо винен був провокатор стосунок то покарать батьків а не удошника
показать весь комментарий
13.08.2025 22:20 Ответить
 
 