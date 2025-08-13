Завтра в Шевченковском райсуде Киева состоится судебное заседание по делу об убийстве подростка сотрудником УДО Косовым

Завтра, в четверг 14 августа 2025 года, в 11:00 в Шевченковском районном суде города Киева - улица Дегтяревская, 31а состоится продолжение слушания дела об убийстве на верхней станции столичного фуникулера несовершеннолетнего Максима Матерухина работником УГО Артемом Косовым.

Об этом сообщил ветеран Олег Симороз, информирует Цензор.НЕТ.

"Придите поддержать семью Максима. Адвокаты убийцы срывают заседание и не несут за это ответственности. До этого они давили на свидетелей и семью. Судебное разбирательство на данный момент фактически сорвано, после длительной паузы наконец должно состояться продолжение. Будем требовать прекратить фарс защитников убийцы и назначить ему государственных адвокатов", - написал Симороз в фейсбуке.

По мнению ветерана, важно показать суду, что общественность продолжает следить за делом, которое имеет высокий резонанс в обществе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство на фуникулере: суд продлил арест сотруднику УГО Косову до 16 августа

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией подростков возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.