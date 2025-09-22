Убийство подростка на фуникулере: сотрудника УДО Косова приговорили к пожизненному

Шевченковский райсуд Киева огласил приговор по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подозреваемый Артем Косов признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

"Косова Артема Владимировича признать виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном п.7 ч.2 ст. 115 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметила судья.

Известно, что мама Артема Косова не присутствовала на судебном заседании.

Ранее обвиняемый признал вину и заявил, что не хотел убивать парня. Прокуроры просили о пожизненном заключении. В то же время адвокаты Косова утверждали, что это было убийство по неосторожности.

Родители убитого Максима Матерухина заявили, что долго ждали приговора.

"Этот день пришел, к которому мы так долго шли. Это будет лучший подарок завтра Максу на день рождения. Завтра ему было бы 18 лет", - сказали они.

"Мы понимаем, что будет еще апелляция, а потом, возможно, и кассация. Мы понимаем, что еще будет много работы, чтобы приговор остался таким, каким он сегодня был", - добавил отец подростка.

Родители Максима поблагодарили всех за поддержку.

Читайте: Убийство подростка на фуникулере: прокурор просит пожизненного заключения для сотрудника УГО Косова (обновлено)

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.