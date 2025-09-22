РУС
Новости Убийство подростка на фуникулере в Киеве
2 083 17

Убийство подростка на фуникулере: сотрудника УДО Косова приговорили к пожизненному

Убийство на фуникулере. Объявлен приговор Косову

Шевченковский райсуд Киева огласил приговор по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подозреваемый Артем Косов признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

"Косова Артема Владимировича признать виновным в уголовном правонарушении, предусмотренном п.7 ч.2 ст. 115 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметила судья.

Известно, что мама Артема Косова не присутствовала на судебном заседании.

Ранее обвиняемый признал вину и заявил, что не хотел убивать парня. Прокуроры просили о пожизненном заключении. В то же время адвокаты Косова утверждали, что это было убийство по неосторожности.

Родители убитого Максима Матерухина заявили, что долго ждали приговора.

"Этот день пришел, к которому мы так долго шли. Это будет лучший подарок завтра Максу на день рождения. Завтра ему было бы 18 лет", - сказали они.

"Мы понимаем, что будет еще апелляция, а потом, возможно, и кассация. Мы понимаем, что еще будет много работы, чтобы приговор остался таким, каким он сегодня был", - добавил отец подростка.

Родители Максима поблагодарили всех за поддержку.

Читайте: Убийство подростка на фуникулере: прокурор просит пожизненного заключения для сотрудника УГО Косова (обновлено)

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.

Автор: 

Киев (26139) убийство (6609) фуникулер (37) пожизненное заключение (69)
+6
"Довічне" - неадекватне покарання, яке не відповідає обставинам справи. Тут явні ознаки смердючої корупції. Фу, мля, як смердить...
показать весь комментарий
22.09.2025 15:27 Ответить
+3
Що там,оборонявся,перевищив міру самооборони? А чи розбійний напад мав місце?
Стерненко мав подібний випадок,але сбу тепер охороняє його.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:30 Ответить
+3
Він не мав наміру вбивати! За вбивство - чи то з необережності, чи то ненавмисне (що майже одне й теж) - ДОВІЧНЕ??? Строк повинний бути немаленький, але ж ДОВІЧНЕ??!! Щось тут не туди поїхало.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:31 Ответить
Комментировать
Схоже хлопця родина має гроші й занесли кому треба. Бо явно що вбивство не навмисне, за навмисне не часто довічне дають а тут на тобі. Треба оскаржувати всюди де можливо.
Вбивць Треба карати, навмисне - довічне.
Не навмисне - 15 чи 20 років.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:32 Ответить
Ти з ним мабуть "служиш" разом?
показать весь комментарий
22.09.2025 15:45 Ответить
не вважаю так, вирок справедливий і він повинен бути саме таким. Бо безкарність і можливість легко відкупитись останні десятиліття привела до того що кожне бидло, тим більше пьяне розпускає руки на кожному кроці і без вагомих причин. Тільки тому що воно себе вважає царем звірів, сильним над слабшим який не може відповісти. Так і цей пьяний мент вирішив що може просто вбити підлітка який би він не був і щоби він не говорив, бо він вважав себе сильнішим і тим хто не одержить гідної відповіді
показать весь комментарий
22.09.2025 15:48 Ответить
Не визнавав себе винним, - прокурори вимагали довічного, визнав себе винним - отримай довічнне.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:29 Ответить
Хлопець схоже "мажорний" а охоронець ні, кривосуддя як воно є.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:33 Ответить
Такий охоронець мажорніший за самого мажорного мажора.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:47 Ответить
Не в теме что да как там было, но не редко попадались новости, где за умышленные убийства давали разные сроки но не пожизненное, а тут вроде как не умышленное, чего ему так зарядили по полной...
показать весь комментарий
22.09.2025 15:33 Ответить
от так. необережне вбивство - пожиттєво, а держзрада, коригування, підпал автівок - 3-7, інколи 15
показать весь комментарий
22.09.2025 15:38 Ответить
Під статтю держзради попадає ішак зі своєю шоблою.Обраним ніякого покарання взагалі
показать весь комментарий
22.09.2025 15:42 Ответить
Вбивство пішохода на зебрі значно тяжчий злочин за всіма ознаками, але там дають 8 років і право звільнення по відбуттю половини терміну...
показать весь комментарий
22.09.2025 15:44 Ответить
А тим.хто Чангар размінував та Південь здав-дадуть довічно?там загинули сотні тисяч.Чи може нагородили?Ось таке в нас кривосуддя...
показать весь комментарий
22.09.2025 15:46 Ответить
Все чітко ! Поц повиннн сидіти довічно!
показать весь комментарий
22.09.2025 15:47 Ответить
Це якись треш та сюр судової системи
показать весь комментарий
22.09.2025 15:50 Ответить
Українське кривосуддя , за ненавмисне дали довічне
показать весь комментарий
22.09.2025 15:51 Ответить
 
 