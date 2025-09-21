Поранення поліцейських на Кіровоградщині: затримано стрільця. ФОТОрепортаж
У Кіровоградській області правоохоронці затримали стрільця, який 20 вересня під час перевірки документів відкрив вогонь і поранив двох поліцейських. Один із правоохоронців у тяжкому стані.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, по поліцейських стріляв житель Новоукраїнського району. Поранення зазнали двоє поліцейських. Один із них зараз у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний.
"Нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримано. У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що поліція Кіровоградщини розшукує чоловіка, який стріляв у правоохоронців, унаслідок чого двоє поліцейських поранено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як погода в Москві?
Що людина зробила щоб не жити в концтаборі?
Кто и как довел этого, конкретного гражданина? Чтобы получить личную свободу нужно завалить пару ментов?
Згинь, нечисть ***********!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Смерть, запарєбрікавим в Україні!
Параноя - це психічний стан, при якому людина має сильні, необґрунтовані переконання, що оточуючі мають намір їй нашкодити, стежать за нею або збирають проти неї змову. Це стан постійної недовіри та підозрілості, що може супроводжуватися страхом і тривогою, і може бути як тимчасовим, так і симптомом серйознішого психічного розладу.
Основні ознаки параної:
Переконаність у змові:
Людина впевнена, що хтось навмисно намагається завдати їй шкоди, шляхом спостереження, прослуховування або контролю.
Недовіра до оточуючих:
Постійне відчуття, що інші мають злі наміри.
Ірраціональні страхи:
Безпідставні побоювання щодо небезпеки з боку інших людей.
Перекручене сприйняття дійсності:
Події навколо сприймаються як неправдиві, що підтверджують хворобливі уявлення.
Страх та тривога:
Ці почуття супроводжують параноїдальні думки та можуть сильно впливати на повсякденне життя.
Важливо знати:
Параноя може бути симптомом:
Це може бути проявом основного психічного розладу, як-от психоз, або результатом впливу певних речовин.
Вона поширена:
Необґрунтовані підозри та страхи можуть виникати у будь-якої людини, особливо під впливом стресу.
Вона вимагає допомоги:
Якщо ви або хтось із ваших близьких відчуває подібні симптоми, необхідно звернутися до фахівця, який може допомогти встановити причину та призначити лікування.
Згинь, наволоч!