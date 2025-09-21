УКР
Новини Фото Стрілянина на Кіровоградщині по поліцейських
4 005 74

Поранення поліцейських на Кіровоградщині: затримано стрільця. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області правоохоронці затримали стрільця, який 20 вересня під час перевірки документів відкрив вогонь і поранив двох поліцейських. Один із правоохоронців у тяжкому стані.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

затримання

За його словами, по поліцейських стріляв житель Новоукраїнського району. Поранення зазнали двоє поліцейських. Один із них зараз у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний.

затримання

"Нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримано. У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази", - сказано в повідомленні.

затримання

затримання

Раніше повідомлялося, що поліція Кіровоградщини розшукує чоловіка, який стріляв у правоохоронців, унаслідок чого двоє поліцейських поранено.

Читайте також: На Кіровоградщині під час перевірки документів чоловік стріляв у поліцейських: двох правоохоронців поранено, нападника розшукують

Нацполіція (15499) стрілянина (1833) Кіровоградська область (615) Новоукраїнський район (3)
Топ коментарі
+8
..а люди з освітою і мозком скажуть...що довели людину....Людолови з ТЦК..мусорня... Людина рвалася на волю...не хотіла жити ..як пишуть з мозком... у країні-концтаборі...
показати весь коментар
21.09.2025 20:25 Відповісти
+7
Зараз прийде місцева розстрільна команда. Люди без мізків та освіти і почнуть казати, що "його треба в армію". Хоча СІЗО (провина людини не доведена) у нас точно не в армії. Але людям без мізків - байдуже
показати весь коментар
21.09.2025 20:19 Відповісти
+6
Кацапе, або ждун, не надривайся тут розумничати, всі вже побачили, що твої мізки у прямій кишці
показати весь коментар
21.09.2025 20:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо твій рівень тік-ток,то не тошни тут,ніхто ж незаставляє.
показати весь коментар
21.09.2025 20:43 Відповісти
Кацапе, або ждун, не надривайся тут розумничати, всі вже побачили, що твої мізки у прямій кишці
показати весь коментар
21.09.2025 20:29 Відповісти
.... мої то хоч у прямій..але зі мною!!! А як ти... з повною відсутністью мозку навчився писати? Про ДУМАТИ..я навіть не згадую...!! Ця функція у тебе відсутня!
показати весь коментар
21.09.2025 20:36 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 20:57 Відповісти
..дурноголовеньке нижче смайлик вкинуло!!!))) Навіть не зрозуміло... про що Ви написали...)))
показати весь коментар
21.09.2025 21:12 Відповісти
Я читав коменти Маргіруса, плюс там ще один нік у нього на ютубі, він вступає в діалог, відповідає- ти не він. Ти просто знайшов канал АТОшника на ютубі і використовуєш його ніки. Навіщо- цікаве питання. Але я здогадуюся. Типу АТОшник, котрий мріє про капітуляцію України, постійно наголошуючи що цю країну захищати не варто.
Як погода в Москві?
показати весь коментар
21.09.2025 21:38 Відповісти
Людина рвалася на волю...не хотіла жити ..як пишуть з мозком... у країні-концтаборі...

Що людина зробила щоб не жити в концтаборі?
Кто и как довел этого, конкретного гражданина? Чтобы получить личную свободу нужно завалить пару ментов?
показати весь коментар
21.09.2025 21:44 Відповісти
..друже!! Це САРКАЗМ,.. І це стосовно тих... хто буде писати про людоловів..ментів.. і концтабір...))) А у Вас питання... одне другому заперечує! Що зробила людина.... і хто винен...і що треба зробити...щоб вільно жити! Людина НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛА..і не збиралась робити. Довели цього гражданІна )) дурість і дикість... І не тільки його...дурість і дикість..А тих..хто у 2019 вибрав горе. І при війні личную свободу треба засунути у дупу. Щось на ТОТ ... рота про личную свободу ніхто навіть не відкриває. А як на мене... ПРостий ідіот.. який стовідсотково не розумів..що робить..чим це для нього закінчиться. Тут навіть обговорювати його дії нема сенсу.
показати весь коментар
21.09.2025 22:02 Відповісти
А стріляти можна?
показати весь коментар
21.09.2025 20:32 Відповісти
Куди і навіщо?
показати весь коментар
21.09.2025 20:37 Відповісти
Людолови, мусорня..пости вище. Ви ж не забувайте, дебіли й по пожежних стріляти можуть, хз - що там в головах дебілів..
показати весь коментар
21.09.2025 20:40 Відповісти
Пані... Прочитайте визначення слова сарказм. Все стане для Вас на свої місця...))
показати весь коментар
21.09.2025 21:34 Відповісти
Таке зкацаплене лайно, треба тільки вішати, після 30 років життя у Незалежній Україні!! Такі, стають орками, коригувальниками, катами, вертухаями у **********!!! З нього, уже толку не буде, тільки харчі переводитиме на вбиральню!!!
показати весь коментар
21.09.2025 20:38 Відповісти
Запарєбрікавай, не рви собі дупу! Українці, на твоє інформлайно не ведуться!
Згинь, нечисть ***********!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Смерть, запарєбрікавим в Україні!
показати весь коментар
21.09.2025 20:57 Відповісти
Дуже скоро вони зрозуміють, що там в ЄС їм немає чого робити. Хто ці такі люди 18_22? Недовчені, не знають мови, за який хер вони там будуть навчатися незнаючи мови? Хто там з ними буде панькатись? Ну хто ще здатен горба гнути той трохи затримається. Ще затримаються ті в кого мізки добре працюють. Зараз вже не те, що було в 2022-23 роках. В Німеччині без знання мови дуже важко знайти роботу, питання з житлом теж важке. Ну потримають їх там в лагерях для біженців, дадуть якусь їжу та предмети першої необхідності, а далі що? В них тільки життя починається. Немає ні життєвого досвіду ні грошей. Відсотків 80 через деякий час будуть повертатись. Ось побачете.
показати весь коментар
21.09.2025 20:57 Відповісти
Ніхто ніде не потрібен. Все залежить від вас
показати весь коментар
21.09.2025 21:00 Відповісти
Від мене вже нічого не залежить. Я вже старий. Скоро 70.
показати весь коментар
21.09.2025 21:05 Відповісти
Я вас почув. Я глобально... Це наші громадяни. І не треба їх цькувати
показати весь коментар
21.09.2025 21:09 Відповісти
Так тому ж і активний, що це майже єдиний спосіб спілкування залишився... Доживеш до мого віку, зрозумієш.
показати весь коментар
21.09.2025 21:20 Відповісти
Не сумнівайся. Був би я хоча б на років 15 молодше, та мав здоров'я то у мене б не стояло таке питання як закосити від мобілізації на відміну від тебе.
показати весь коментар
21.09.2025 21:28 Відповісти
Бачу у тебе з арифметикою слабувато. В 2014-му мені було вже 58 років. Зараз таких неохоче беруть, а тоді взагалі мені сказали, щоб я йшов онуків няньчити, коли я до військомату прийшов.
показати весь коментар
21.09.2025 21:56 Відповісти
Така ти смердючка цікава зі своїми ватними наративами...чого ж ти до сих пір ще не звалила через Тису? Або десь не перебігла через лінію фронту до узкіх братушек? Чого ж себе так катуєш проживанням в Україні?
показати весь коментар
21.09.2025 21:33 Відповісти
Все правильно. 80 відсотків серед виїжджаючих такі є,, що будуть повертатись.
показати весь коментар
21.09.2025 21:23 Відповісти
А чого ж ти сидиш в клоаці? Піди окунись в Тисі. Скоро ж похолодає...
показати весь коментар
21.09.2025 21:32 Відповісти
Я хоч і старий, але з мізками в мене пока шо все добре. А тобі спочатку треба було б почитати, що таке параноя.

Параноя - це психічний стан, при якому людина має сильні, необґрунтовані переконання, що оточуючі мають намір їй нашкодити, стежать за нею або збирають проти неї змову. Це стан постійної недовіри та підозрілості, що може супроводжуватися страхом і тривогою, і може бути як тимчасовим, так і симптомом серйознішого психічного розладу.

Основні ознаки параної:

Переконаність у змові:

Людина впевнена, що хтось навмисно намагається завдати їй шкоди, шляхом спостереження, прослуховування або контролю.

Недовіра до оточуючих:

Постійне відчуття, що інші мають злі наміри.

Ірраціональні страхи:

Безпідставні побоювання щодо небезпеки з боку інших людей.

Перекручене сприйняття дійсності:

Події навколо сприймаються як неправдиві, що підтверджують хворобливі уявлення.

Страх та тривога:

Ці почуття супроводжують параноїдальні думки та можуть сильно впливати на повсякденне життя.

Важливо знати:

Параноя може бути симптомом:

Це може бути проявом основного психічного розладу, як-от психоз, або результатом впливу певних речовин.

Вона поширена:

Необґрунтовані підозри та страхи можуть виникати у будь-якої людини, особливо під впливом стресу.

Вона вимагає допомоги:

Якщо ви або хтось із ваших близьких відчуває подібні симптоми, необхідно звернутися до фахівця, який може допомогти встановити причину та призначити лікування.
показати весь коментар
21.09.2025 22:04 Відповісти
Тобто ти пропонуєш не захищати державу? Віддати її рашистам? Як тебе ще за такі ватні наративи не заблокував Цензор.
показати весь коментар
21.09.2025 21:52 Відповісти
Я б не сказав,що зараз питання стоїть "повернуться чи ні?". Наразі незрозуміло,чи буде їм куди повертатись,в яку післявоєнну Україну...
показати весь коментар
21.09.2025 21:46 Відповісти
Ви праві, таке лайно, вартує лише бути повішеним!
показати весь коментар
21.09.2025 20:40 Відповісти
Футболочка багато за що говорить..
показати весь коментар
21.09.2025 20:31 Відповісти
не в темі. А про що говорить?
показати весь коментар
21.09.2025 20:35 Відповісти
?ASTE[?] - FASTER, можливо? Бігун, чи що? Чи інше?
показати весь коментар
21.09.2025 20:40 Відповісти
Кто нагану ствол отгрыз...и зачем?
показати весь коментар
21.09.2025 20:36 Відповісти
Тем более что целых стволов в интернете куча продается.
показати весь коментар
21.09.2025 20:46 Відповісти
Шо на охоте не случается, даже револьверы...
показати весь коментар
21.09.2025 20:40 Відповісти
/Поліцаї з ТЦК отримали опір./ А без опору показати документи слабо? Тим більше зараз маєш носити їх з собою завжди.
показати весь коментар
21.09.2025 20:56 Відповісти
Маршрутка движется по краю непуганых идиотов? Это быстро лечится. Пару суток в обезьяннике, до выяснения личности, и все у жіночек та дядьків знайдеться.
показати весь коментар
21.09.2025 21:59 Відповісти
Як понабігали, гадити лайном у мережі, запарєбрівиє лайножери ******!
Згинь, наволоч!
показати весь коментар
21.09.2025 20:59 Відповісти
Ще свяченої води в попа купи, скропи екран і голову, може допоможе. Але не точно.
показати весь коментар
21.09.2025 21:14 Відповісти
Розумні люди давно казали чим це закінчіться. Чому дивуєтесь?
показати весь коментар
21.09.2025 21:37 Відповісти
За теракти, роботу на ворога, напад на працівників поліції і військових під час воєнного стану потрібно максимально посилювати відповідальність.
показати весь коментар
21.09.2025 21:46 Відповісти
Ботва понабігала, на абревіатуру "ТЦК" злітаються, як мухи на екскременти
показати весь коментар
21.09.2025 21:51 Відповісти
Кацапські боти добре відпрацювали тему. Дану тему можна сміливо скрінити й показувати кацапам- типу українці й правда чекають ;русскіх асвабадітєлєй;.
показати весь коментар
21.09.2025 21:53 Відповісти
На всю стручку- три, або чотитри реальні дописувачі. 99 відсотків росіяни між собою переписуються...
показати весь коментар
21.09.2025 21:56 Відповісти
Ольгіно по тривозі підняли просто.
показати весь коментар
21.09.2025 22:11 Відповісти
 
 