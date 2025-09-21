Поранення поліцейських на Кіровоградщині: затримано стрільця. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області правоохоронці затримали стрільця, який 20 вересня під час перевірки документів відкрив вогонь і поранив двох поліцейських. Один із правоохоронців у тяжкому стані.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по поліцейських стріляв житель Новоукраїнського району. Поранення зазнали двоє поліцейських. Один із них зараз у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний.

"Нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримано. У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поліція Кіровоградщини розшукує чоловіка, який стріляв у правоохоронців, унаслідок чого двоє поліцейських поранено.

