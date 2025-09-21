Ранение полицейских на Кировоградщине: задержан стрелок. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области правоохранители задержали стрелка, который 20 сентября во время проверки документов открыл огонь и ранил двух полицейских. Один из правоохранителей в тяжелом состоянии.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по полицейским стрелял житель Новоукраинского района. Ранения получили двое полицейских. Один из них сейчас в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

"Нападавший, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъяты переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция Кировоградщины разыскивает мужчину, который стрелял в правоохранителей, в результате чего двое полицейских ранены.

Читайте также: На Кировоградщине во время проверки документов мужчина стрелял в полицейских: двое правоохранителей ранены, нападавшего разыскивают