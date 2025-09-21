РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8303 посетителя онлайн
Новости Фото Стрельба на Кировоградщине по полицейским
1 972 31

Ранение полицейских на Кировоградщине: задержан стрелок. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области правоохранители задержали стрелка, который 20 сентября во время проверки документов открыл огонь и ранил двух полицейских. Один из правоохранителей в тяжелом состоянии.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

задержание

По его словам, по полицейским стрелял житель Новоукраинского района. Ранения получили двое полицейских. Один из них сейчас в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

задержание

"Нападавший, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъяты переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

задержание

задержание

Ранее сообщалось, что полиция Кировоградщины разыскивает мужчину, который стрелял в правоохранителей, в результате чего двое полицейских ранены.

Читайте также: На Кировоградщине во время проверки документов мужчина стрелял в полицейских: двое правоохранителей ранены, нападавшего разыскивают

Автор: 

Нацполиция (16771) стрельба (3306) Кировоградская область (675) Новоукраинский район (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Кацапе, або ждун, не надривайся тут розумничати, всі вже побачили, що твої мізки у прямій кишці
показать весь комментарий
21.09.2025 20:29 Ответить
+4
..а люди з освітою і мозком скажуть...що довели людину....Людолови з ТЦК..мусорня... Людина рвалася на волю...не хотіла жити ..як пишуть з мозком... у країні-концтаборі...
показать весь комментарий
21.09.2025 20:25 Ответить
+4
Відео фіксацію надайте журналісти-хореографи, ви скачете як вам зручно. Поліцаї разом з тцк мабуть отримали опір, але ж на них мають бути бодікамери. Забули?
показать весь комментарий
21.09.2025 20:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз прийде місцева розстрільна команда. Люди без мізків та освіти і почнуть казати, що "його треба в армію". Хоча СІЗО (провина людини не доведена) у нас точно не в армії. Але людям без мізків - байдуже
показать весь комментарий
21.09.2025 20:19 Ответить
..а люди з освітою і мозком скажуть...що довели людину....Людолови з ТЦК..мусорня... Людина рвалася на волю...не хотіла жити ..як пишуть з мозком... у країні-концтаборі...
показать весь комментарий
21.09.2025 20:25 Ответить
Мабуть.... Відверто - вже так тошно на душі..
показать весь комментарий
21.09.2025 20:27 Ответить
Якщо твій рівень тік-ток,то не тошни тут,ніхто ж незаставляє.
показать весь комментарий
21.09.2025 20:43 Ответить
Кацапе, або ждун, не надривайся тут розумничати, всі вже побачили, що твої мізки у прямій кишці
показать весь комментарий
21.09.2025 20:29 Ответить
.... мої то хоч у прямій..але зі мною!!! А як ти... з повною відсутністью мозку навчився писати? Про ДУМАТИ..я навіть не згадую...!! Ця функція у тебе відсутня!
показать весь комментарий
21.09.2025 20:36 Ответить
Тільки мене "ждуна" держава нагородили медалями. Мабуть за "ждунство". Вранці підтягнеться потужна розстрільна айнзацкоманда - бо вони зараз чарку тримають. І ще вони почнуть контрнаступ. На свої капці під диваном
показать весь комментарий
21.09.2025 20:40 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2025 20:57 Ответить
А стріляти можна?
показать весь комментарий
21.09.2025 20:32 Ответить
Куди і навіщо?
показать весь комментарий
21.09.2025 20:37 Ответить
Людолови, мусорня..пости вище. Ви ж не забувайте, дебіли й по пожежних стріляти можуть, хз - що там в головах дебілів..
показать весь комментарий
21.09.2025 20:40 Ответить
Таке зкацаплене лайно, треба тільки вішати, після 30 років життя у Незалежній Україні!! Такі, стають орками, коригувальниками, катами, вертухаями у **********!!! З нього, уже толку не буде, тільки харчі переводитиме на вбиральню!!!
показать весь комментарий
21.09.2025 20:38 Ответить
Учасника бойових дій вішати? Правильно роблять молоді люди віком 22 роки, які виїжджають звідси. Спробуйте щось таке сказати Максу Бужанському та Сергію Льовочкину - завтра ви зникнете без вісті
показать весь комментарий
21.09.2025 20:43 Ответить
це напевно бувший мент,тільки там такі дурні
показать весь комментарий
21.09.2025 20:54 Ответить
Запарєбрікавай, не рви собі дупу! Українці, на твоє інформлайно не ведуться!
Згинь, нечисть ***********!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Смерть, запарєбрікавим в Україні!
показать весь комментарий
21.09.2025 20:57 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
21.09.2025 20:59 Ответить
Дуже скоро вони зрозуміють, що там в ЄС їм немає чого робити. Хто ці такі люди 18_22? Недовчені, не знають мови, за який хер вони там будуть навчатися незнаючи мови? Хто там з ними буде панькатись? Ну хто ще здатен горба гнути той трохи затримається. Ще затримаються ті в кого мізки добре працюють. Зараз вже не те, що було в 2022-23 роках. В Німеччині без знання мови дуже важко знайти роботу, питання з житлом теж важке. Ну потримають їх там в лагерях для біженців, дадуть якусь їжу та предмети першої необхідності, а далі що? В них тільки життя починається. Немає ні життєвого досвіду ні грошей. Відсотків 80 через деякий час будуть повертатись. Ось побачете.
показать весь комментарий
21.09.2025 20:57 Ответить
Ви праві, таке лайно, вартує лише бути повішеним!
показать весь комментарий
21.09.2025 20:40 Ответить
Футболочка багато за що говорить..
показать весь комментарий
21.09.2025 20:31 Ответить
не в темі. А про що говорить?
показать весь комментарий
21.09.2025 20:35 Ответить
?ASTE[?] - FASTER, можливо? Бігун, чи що? Чи інше?
показать весь комментарий
21.09.2025 20:40 Ответить
Було би п'ятеро поліцеських, то підстрелив би і п'ятьох. У нас на Кіровоградщині повно біллів хікоків.
показать весь комментарий
21.09.2025 20:32 Ответить
Кто нагану ствол отгрыз...и зачем?
показать весь комментарий
21.09.2025 20:36 Ответить
Тем более что целых стволов в интернете куча продается.
показать весь комментарий
21.09.2025 20:46 Ответить
Шо на охоте не случается, даже револьверы...
показать весь комментарий
21.09.2025 20:40 Ответить
Відео фіксацію надайте журналісти-хореографи, ви скачете як вам зручно. Поліцаї разом з тцк мабуть отримали опір, але ж на них мають бути бодікамери. Забули?
показать весь комментарий
21.09.2025 20:41 Ответить
Не було,зламалась,пошкоджена магнітною бурею,не включилася,да купа відмазок
показать весь комментарий
21.09.2025 20:47 Ответить
Випадок,коли військовий завалив тецекая швидко забули.На заправці повно камер,але відео так і не показали,що стало причиною застосування зброї.
показать весь комментарий
21.09.2025 20:51 Ответить
/Поліцаї з ТЦК отримали опір./ А без опору показати документи слабо? Тим більше зараз маєш носити їх з собою завжди.
показать весь комментарий
21.09.2025 20:56 Ответить
Залежить від ситуації.Коли обліплюють з усіх сторін,наче затримання рецидивіста,реакція людини непередбачувана.
показать весь комментарий
21.09.2025 20:59 Ответить
Як понабігали, гадити лайном у мережі, запарєбрівиє лайножери ******!
Згинь, наволоч!
показать весь комментарий
21.09.2025 20:59 Ответить
 
 