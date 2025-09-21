Ранение полицейских на Кировоградщине: задержан стрелок. ФОТОрепортаж
В Кировоградской области правоохранители задержали стрелка, который 20 сентября во время проверки документов открыл огонь и ранил двух полицейских. Один из правоохранителей в тяжелом состоянии.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по полицейским стрелял житель Новоукраинского района. Ранения получили двое полицейских. Один из них сейчас в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.
"Нападавший, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъяты переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция Кировоградщины разыскивает мужчину, который стрелял в правоохранителей, в результате чего двое полицейских ранены.
Згинь, нечисть ***********!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Смерть, запарєбрікавим в Україні!
Згинь, наволоч!