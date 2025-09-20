На Кировоградщине во время проверки документов мужчина стрелял в полицейских: двое правоохранителей ранены, нападавшего разыскивают

Полиция Кировоградщины разыскивает мужчину, который стрелял в правоохранителей, вследствие чего двое полицейских ранены.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сообщение о стрельбе поступило в 16:03. Происшествие произошло в с. Песчаный Брод Новоукраинского района. Во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских.

Вследствие стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник - ранение руки.



В настоящее время принимаются меры по задержанию нападавшего. В регионе введена специальная полицейская операция.

