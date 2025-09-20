На Кировоградщине во время проверки документов мужчина стрелял в полицейских: двое правоохранителей ранены, нападавшего разыскивают
Полиция Кировоградщины разыскивает мужчину, который стрелял в правоохранителей, вследствие чего двое полицейских ранены.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сообщение о стрельбе поступило в 16:03. Происшествие произошло в с. Песчаный Брод Новоукраинского района. Во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских.
Вследствие стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник - ранение руки.
В настоящее время принимаются меры по задержанию нападавшего. В регионе введена специальная полицейская операция.
Топ комментарии
+8 Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий20.09.2025 17:58 Ответить Ссылка
+8 вал стен
показать весь комментарий20.09.2025 18:06 Ответить Ссылка
+6 Denis Koltsov (Quidmy)
показать весь комментарий20.09.2025 18:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поліцейським найскорішого одужання !
дякуємо за службу !
.
на таку новину вони завжди злітаються як мухи на гівно
хоча із нацією теж проблеми чималі
.
вона, курва, пре на таких новинах як на гної.
.
озброєний спротив поліції під час перевірки документів.
з пораненням поліцейських!
стосовно закону, то тільки за !
за застосування табельної зброї по скороченій процедурі і при невиконанні наказів силовиків.
війна на дворі, якщо хтось забув !
.
Я лишь пишу, что раз об этих происшествиях стали так активно писать, значит у полиции и тцк большие проблемы. Уж кого кого, а мужика стрелявшего в них я никак не оправдываю.
а головно через те, що ЗЄльоний бардак в Українській Державі.
а пресі варто було б ввести для себе самоцензуру - НЕ працюй
наворога !
.
налетіли два ухилянта в поліцейській формі на нєвінного патріота, який саме йшов в ТЦК із своїм табельним пістолетом.
патріот відстрілюючись від поліцейських ухилянтів з боями проривався в ТЦК щоб встигнути записатись першим в щойно створені Найвеличнішим штурмові війська.
ледве встиг вскочити в чорний людоловський бусик...
.
Україна як той маятник полюбе хитнеться в інший бік
ой як хитнеться Україна, коли Воїни повернуться з фронту і спитають:
"що ти, курва, робило, коли мені НЕ вистачало з ким боронити позицію ?"
.