На Кировоградщине во время проверки документов мужчина стрелял в полицейских: двое правоохранителей ранены, нападавшего разыскивают

Мужчина стрелял в полицейских в Кировоградской области

Полиция Кировоградщины разыскивает мужчину, который стрелял в правоохранителей, вследствие чего двое полицейских ранены.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сообщение о стрельбе поступило в 16:03. Происшествие произошло в с. Песчаный Брод Новоукраинского района. Во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских.

Стрельба произошла в автосервисе на Львовщине: мужчина застрелил арендодателя и покончил с собой (обновлено). ФОТОрепортаж

Вследствие стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник - ранение руки.

В настоящее время принимаются меры по задержанию нападавшего. В регионе введена специальная полицейская операция.

Мужчины напали на военнослужащих ТЦК на Волыни: во время драки началась стрельба

Автор: 

Нацполиция (16768) стрельба (3305) Кировоградская область (674) Новоукраинский район (2) Песчаный Брод (1)
ну не просто так зєля анонсував новий рід військ. ось вже перший клієнт є.
20.09.2025 17:57 Ответить
та ні, пане Олександра, це спецклієнт...

поліцейським найскорішого одужання !
дякуємо за службу !

.
20.09.2025 18:24 Ответить
підтримую ваші слова та побажання!
20.09.2025 18:28 Ответить
Ось вам черговий доказ : ухилянт - ворог України. Піде на будь-який злочин, аби не захищати свою державу і народ.
20.09.2025 17:58 Ответить
А ти де захищаєш?
20.09.2025 18:03 Ответить
з окопу пишеш, чи на бранє гарящєго танка?
20.09.2025 18:06 Ответить
питання великому диванному патріоту-нафронтнику,чи ви вмісті працюєте??
20.09.2025 18:12 Ответить
так я ж в штабі працював. пісарєм був. чи пісарчуком. похоронки розподіляв серед підерів мохнорилих. все згідно моїх наказів робилось. згідно і відповідно.
20.09.2025 18:15 Ответить
Трошки подалі від тебе... Ти - в Долгопрудном, а він - в Україні...
20.09.2025 18:13 Ответить
Ухилянти в формі вони такі! Підуть на будь-який злочин, аби не захищати свою державу і народ.
20.09.2025 18:06 Ответить
а на виборах знову проголосує за зелю
20.09.2025 18:07 Ответить
От ти притрушене... Ти вже все вирішив. І на думку навіть не спало що це може бути якийсь вбивця рецидивіст, або біглий з/к, або громадянин у реальному розшуку за кримінальний злочин за рішенням суду? Тобі "ухилянти" у штанці ще не гадять?
20.09.2025 18:11 Ответить
Подія відбулася в с. Піщаний Брід Новоукраїнського району. Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських. Джерело: https://censor.net/ua/n3575240
20.09.2025 18:27 Ответить
Документи бувають тільки військово-облікові, все крапка)
20.09.2025 18:32 Ответить
Заберете його в свій підрозділ на перевиховання?
20.09.2025 18:14 Ответить
А хто розкрадає державу то це герой? Якщо ти це не с сарказмом пишеш то з твою головою не все гаразд, промитий гівномарафоном
20.09.2025 18:35 Ответить
Як шоб оті менти пройшли б службу на нулі, хочаб по року, то може я б ім і поспівчував. А ухилянт гірше за кацапа.
20.09.2025 18:06 Ответить
Ти про ухилянтів-поліцейських ?Вони першими тікають з міста при загрозі!!
20.09.2025 18:10 Ответить
От ти брехло. Відсотків 20 може і втече, а ось 79 % зачаїтся, дождется кацапів і почне служити їм
20.09.2025 18:21 Ответить
Вчора десь читав, може побрехеньки, мусора у віці до 22 роки включно, почали звільнятися з мусарні.
20.09.2025 18:11 Ответить
Здриснути за кордон?Цілком можливо,адже вони туди пішли з власної вигоди
20.09.2025 18:13 Ответить
ну ось і тобі про те що я писав. наша нація провалила екзамен на патріотизм.
20.09.2025 18:23 Ответить
не судіть по ботах.
на таку новину вони завжди злітаються як мухи на гівно

хоча із нацією теж проблеми чималі

.
20.09.2025 18:28 Ответить
абсолютно вірно. проблеми.... я б по іншому сказав би.....
20.09.2025 18:34 Ответить
Можливо. На кордоні зараз багато молоді цього віку на виїзд.
20.09.2025 18:22 Ответить
тут ще питання - хто на кого напав. Може людина захищалася від перевертнів у поліцейської формі.
20.09.2025 18:10 Ответить
На блок-посту стоять "перевертні"? А як вони туди потрапили? Адже кожний блок-пост, контрольований державними органами... Ти хоч думай, перед тим, як писать...
20.09.2025 18:16 Ответить
пане Яре, косити прокацапську ботву на лєнті - марна справа.

вона, курва, пре на таких новинах як на гної.

.
20.09.2025 18:30 Ответить
"Дуст"! Ми з тобою , я думав, "порозумілися". Я довго закривав очі на твоє "бикування" безпідставне... Але всє має рамки. Я тебе ДВІЧІ просив "загальмувать"... Ти "не зрозумів"... Чого ти знову до мене лізеш?!!!
20.09.2025 18:37 Ответить
Из новостей, скалывается впечатление, что полицейские начали соревнование за антирейтинг с тцк... . Из чего можно сделать вывод, что планируется какой-то законопроект для усиления прав и свобод силовиков.
20.09.2025 18:15 Ответить
ти з головою дружиш ?

озброєний спротив поліції під час перевірки документів.
з пораненням поліцейських!

стосовно закону, то тільки за !
за застосування табельної зброї по скороченій процедурі і при невиконанні наказів силовиків.

війна на дворі, якщо хтось забув !

.
20.09.2025 18:22 Ответить
ви йому щось хочете довести? не доведете. перевірено.
20.09.2025 18:25 Ответить
Я же написал, что судя по новостям. Или вы думаете, что происходит только то, что освещают в новостях?
Я лишь пишу, что раз об этих происшествиях стали так активно писать, значит у полиции и тцк большие проблемы. Уж кого кого, а мужика стрелявшего в них я никак не оправдываю.
20.09.2025 18:25 Ответить
багато пишуть таку муйню про поліцейських та ТЦК, бо воно "смажене" і мудрий наріт кидається.

а головно через те, що ЗЄльоний бардак в Українській Державі.

а пресі варто було б ввести для себе самоцензуру - НЕ працюй на ворога !

.
20.09.2025 18:35 Ответить
короче, все було так:

налетіли два ухилянта в поліцейській формі на нєвінного патріота, який саме йшов в ТЦК із своїм табельним пістолетом.
патріот відстрілюючись від поліцейських ухилянтів з боями проривався в ТЦК щоб встигнути записатись першим в щойно створені Найвеличнішим штурмові війська.
ледве встиг вскочити в чорний людоловський бусик...
20.09.2025 18:18 Ответить
і бігом почав шукати ручку щоб підпсати контракт. бо загворила совість.
20.09.2025 18:26 Ответить
десь так, кацапська ботва за нас з вами сама допише цей роман

.
20.09.2025 18:37 Ответить
Так вони його в ТЦК не пускали?
20.09.2025 18:39 Ответить
а ще три роки назад була ілюзія і люди самі перли в військомати , а їх вивозили бусіками назад бо не знали що робити з такою квлькістю добровольців
20.09.2025 18:24 Ответить
я трішки поясню ваші слова.... ті що раніше воювали в них були моб. припис. у випадку війни вони їхали в свої частини. не воювавших,нових призовників військкомати автобусами відправляли по частинах. в гіршому випадку їх відправляли до дому до виклик. не потрібно тут зраду розводити.
20.09.2025 18:40 Ответить
Для опричників режиму, все тільки починається. Мусора, "тикаючі" матері солдата людолови.
Україна як той маятник полюбе хитнеться в інший бік
20.09.2025 18:27 Ответить
таки хитнеться !
ой як хитнеться Україна, коли Воїни повернуться з фронту і спитають:

"що ти, курва, робило, коли мені НЕ вистачало з ким боронити позицію ?"

.
20.09.2025 18:40 Ответить
Ну так головні вороги України це ось такі тилові криси у вигляді цкунів і ментів на держ забезпеченні, не дивно що почали стріляти.
20.09.2025 18:36 Ответить
 
 