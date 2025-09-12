7 983 38
Стрельба произошла в автосервисе на Львовщине: погибли два работника. ФОТО
В селе Подрясное на Львовщине произошла стрельба в здании автосервиса. В результате этого погибли два человека.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями два работника указанного сервиса", - говорится в сообщении.
Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы.
Begemot Pepa
Oleksandr Valovyi
Begemot Pepa
у шиферів дуже злий собака.
шо на фото!
здоровенні озброєні вгодовані ухилянти.
вже розігрують між собою, кому порш відкотиться.
Не смішно.
поки тільки: балончики, сокири та пістолі.
зручні та ефективні автомати та кулемети поки чекають свого часу.
але, майбутнє за маленькими дрончиками.
дроноводи, після перемоги будуть дуже затребувані.
головне, що б діти не постраждали!
як що є можливість вивозьте, вже зараз!!!!
повернутися завжди буде можливість, при бажанні!
як що, за 350 років ми досі існуємо! існує наша культура! наша мова!
на україну чекає, або перемога, або на європу чекає афганістан в центрі європи, тотальна партизанська війна від сяну до дону і багато багато мільйонів біженців.
моє життя, вже немає ніякого значення!
а, коли було інакше?
так, само на фото, узаконений криміналітет.