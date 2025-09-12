Стрельба произошла в автосервисе на Львовщине: погибли два работника. ФОТО

В селе Подрясное на Львовщине произошла стрельба в здании автосервиса. В результате этого погибли два человека.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями два работника указанного сервиса", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы.

