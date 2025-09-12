РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9569 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба на Львовщине
7 983 38

Стрельба произошла в автосервисе на Львовщине: погибли два работника. ФОТО

В селе Подрясное на Львовщине произошла стрельба в здании автосервиса. В результате этого погибли два человека.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями два работника указанного сервиса", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы.

Читайте: Мужчины напали на военнослужащих ТЦК на Волыни: во время драки началась стрельба

Стрельба в Подрясном на Львовщине. Двое погибших

Автор: 

Нацполиция (16749) стрельба (3304) Львовская область (3008) Львовский район (98) Подрясное (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
ну, оті!
шо на фото!
здоровенні озброєні вгодовані ухилянти.
вже розігрують між собою, кому порш відкотиться.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:01 Ответить
+5
Невже, знову шиферів ловлять??
показать весь комментарий
12.09.2025 14:37 Ответить
+5
нє.
у шиферів дуже злий собака.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже, знову шиферів ловлять??
показать весь комментарий
12.09.2025 14:37 Ответить
нє.
у шиферів дуже злий собака.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:55 Ответить
А.В.К.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:02 Ответить
Мабуть малозабезпечені громадяни гуманітарку не поділили...
показать весь комментарий
12.09.2025 14:40 Ответить
Ухилянти ?
показать весь комментарий
12.09.2025 14:41 Ответить
ну, оті!
шо на фото!
здоровенні озброєні вгодовані ухилянти.
вже розігрують між собою, кому порш відкотиться.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:01 Ответить
Розвал не хотіли робити...
показать весь комментарий
12.09.2025 14:50 Ответить
Або нові вентилі не дали до нових шин.🤔
показать весь комментарий
12.09.2025 15:06 Ответить
Наші людьи на Порше в булачнаю не єздють..
показать весь комментарий
12.09.2025 14:53 Ответить
Люди починають хапатися за зброю навіть на побутовому рівні.
Не смішно.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:54 Ответить
Особенно не смешно то, что оружия стало очень много, как и людей, которые привыкли и умеют им пользоваться
показать весь комментарий
12.09.2025 14:56 Ответить
нууу.....
поки тільки: балончики, сокири та пістолі.
зручні та ефективні автомати та кулемети поки чекають свого часу.
але, майбутнє за маленькими дрончиками.
дроноводи, після перемоги будуть дуже затребувані.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:04 Ответить
прикиньте, який буде майдан, як що люди, на нерві за чергу на автомийку стріляються......
головне, що б діти не постраждали!
як що є можливість вивозьте, вже зараз!!!!
повернутися завжди буде можливість, при бажанні!
показать весь комментарий
12.09.2025 14:57 Ответить
Не буде, якщо кацапи переможуть. І навіть таким як ти життя не буде.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:16 Ответить
кацапи ніколи не переможуть!!!
як що, за 350 років ми досі існуємо! існує наша культура! наша мова!
на україну чекає, або перемога, або на європу чекає афганістан в центрі європи, тотальна партизанська війна від сяну до дону і багато багато мільйонів біженців.
моє життя, вже немає ніякого значення!
показать весь комментарий
12.09.2025 15:25 Ответить
ти коли Україну пишеш з маленької літери - дуже палишся, чмо лішнєхромосомноє
показать весь комментарий
12.09.2025 15:35 Ответить
цьом цьом тобі недохромосомноє.....
показать весь комментарий
12.09.2025 15:38 Ответить
Ну не ври уже.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:36 Ответить
Это всё цветочки, ягодки то впереди...
показать весь комментарий
12.09.2025 15:00 Ответить
криміналітет встановлює порядки
показать весь комментарий
12.09.2025 15:02 Ответить
Той, що на фото в формі?
показать весь комментарий
12.09.2025 15:06 Ответить
не смішно
показать весь комментарий
12.09.2025 15:17 Ответить
хмммм.......
а, коли було інакше?
так, само на фото, узаконений криміналітет.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:26 Ответить
...зате правда
показать весь комментарий
12.09.2025 15:36 Ответить
Та берега попутали: там глибоко в тилу буяє корупція та опг,. Тим більше, що це Лвьівщина - понти да блат і містечкова мафія.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:05 Ответить
Ствол в кожну хату! Ну-ну.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:06 Ответить
ти вже зʼїбався звідси далеко! рабам зброя непотрібна
показать весь комментарий
12.09.2025 15:38 Ответить
Да ні ,то такі специ рукожопі а гроші *******, загадують, а роблять тяп ляп
показать весь комментарий
12.09.2025 15:07 Ответить
За це треба вбивати?
показать весь комментарий
12.09.2025 15:24 Ответить
Нажаль Украіна перетворюється на Дикий Захід, де всі суперечки між громадянами вирішуються за допомогою зброі....І правий буде той, у кого іі більше і справніше єю володіє.....
показать весь комментарий
12.09.2025 15:13 Ответить
Дивне це читати від людини під прапором США.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:23 Ответить
так, добре шо хоч в штатах нікого не вбивають.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:31 Ответить
якщо зброя буде в усіх - то правою буде більшість!
показать весь комментарий
12.09.2025 15:39 Ответить
Відчувається, що в Україні дуже багато зайвих людей - стрільба, аварії на дорогах, інші дурості. Можна подумати, що ми за чисельністю незабаром переплюнемо Китай, так безглуздо втрачаємо людей. А це ж чиїсь рідні!
показать весь комментарий
12.09.2025 15:22 Ответить
і шо тепер шо чиїсь рідні? кількість повинна перейти в якість!
показать весь комментарий
12.09.2025 15:40 Ответить
УВАГА! Makc Polygraph - нелюдь.
показать весь комментарий
12.09.2025 16:04 Ответить
Тому що безхвостохохложопих ніхто не виховував і не вчив поважати закон, бо ним тутечки і не пахло, і не смерділо
показать весь комментарий
12.09.2025 15:33 Ответить
Якщо стріляв той, що на поршні, він би давно поїхав, але поршень стоїть. Можливо спочатку стрельнув він, а потім по ньому.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:40 Ответить
 
 