Стрілянина сталася в автосервісі на Львівщині: чоловік застрелив орендодавця і наклав на себе руки (оновлено). ФОТОрепортаж

У селі Підрясне на Львівщині сталася стрілянина у будівлі автосервісу. Внаслідок цього загинули дві людини.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції.

"У приміщенні офісу автосервісу знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями двох працівників вказаного сервісу", - йдеться в повідомленні.

Обставини з'ясовуються. На місці працюють профільні служби.

Згодом правоохоронці розповіли подробиці інциденту.

"Попередньо встановлено, що 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу, спочатку вистрелив в орендодавця - 39-річного львів’янина, а потім здійснив постріл собі у груди. Від отриманих поранень обидва померли на місці події.

Також поліцейські вилучили знаряддя вбивства – карабін "Сайга", який скеровано на експертне дослідження", - зазначили там.





