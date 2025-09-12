УКР
Стрілянина сталася в автосервісі на Львівщині: чоловік застрелив орендодавця і наклав на себе руки (оновлено). ФОТОрепортаж

У селі Підрясне на Львівщині сталася стрілянина у будівлі автосервісу. Внаслідок цього загинули дві людини.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"У приміщенні офісу автосервісу знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями двох працівників вказаного сервісу", - йдеться в повідомленні.

Обставини з'ясовуються. На місці працюють профільні служби.

Згодом правоохоронці розповіли подробиці інциденту.

"Попередньо встановлено, що 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу, спочатку вистрелив в орендодавця - 39-річного львів’янина, а потім здійснив постріл собі у груди. Від отриманих поранень обидва померли на місці події.

Також поліцейські вилучили знаряддя вбивства – карабін "Сайга", який скеровано на експертне дослідження", - зазначили там.

Стрілянина у Підрясному на Львівщині. Двоє загиблих
Стрілянина у Підрясному на Львівщині. Двоє загиблих

Читайте: Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина

Стрілянина у Підрясному на Львівщині. Двоє загиблих

Нацполіція (15475) стрілянина (1831) Львівська область (2546) Львівський район (111) Підрясне (1)
Топ коментарі
+8
ну, оті!
шо на фото!
здоровенні озброєні вгодовані ухилянти.
вже розігрують між собою, кому порш відкотиться.
показати весь коментар
12.09.2025 15:01 Відповісти
+6
Не буде, якщо кацапи переможуть. І навіть таким як ти життя не буде.
показати весь коментар
12.09.2025 15:16 Відповісти
+5
Невже, знову шиферів ловлять??
показати весь коментар
12.09.2025 14:37 Відповісти
Невже, знову шиферів ловлять??
показати весь коментар
12.09.2025 14:37 Відповісти
нє.
у шиферів дуже злий собака.
показати весь коментар
12.09.2025 14:55 Відповісти
А.В.К.
показати весь коментар
12.09.2025 16:02 Відповісти
Мабуть малозабезпечені громадяни гуманітарку не поділили...
показати весь коментар
12.09.2025 14:40 Відповісти
Ухилянти ?
показати весь коментар
12.09.2025 14:41 Відповісти
ну, оті!
шо на фото!
здоровенні озброєні вгодовані ухилянти.
вже розігрують між собою, кому порш відкотиться.
показати весь коментар
12.09.2025 15:01 Відповісти
Шкода що тільки відгодованы, но не навчені.
показати весь коментар
12.09.2025 16:17 Відповісти
Розвал не хотіли робити...
показати весь коментар
12.09.2025 14:50 Відповісти
Або нові вентилі не дали до нових шин.🤔
показати весь коментар
12.09.2025 15:06 Відповісти
Мабуть вимагали з датчиками тиску.
показати весь коментар
12.09.2025 16:18 Відповісти
Наші людьи на Порше в булачнаю не єздють..
показати весь коментар
12.09.2025 14:53 Відповісти
Люди починають хапатися за зброю навіть на побутовому рівні.
Не смішно.
показати весь коментар
12.09.2025 14:54 Відповісти
Особенно не смешно то, что оружия стало очень много, как и людей, которые привыкли и умеют им пользоваться
показати весь коментар
12.09.2025 14:56 Відповісти
нууу.....
поки тільки: балончики, сокири та пістолі.
зручні та ефективні автомати та кулемети поки чекають свого часу.
але, майбутнє за маленькими дрончиками.
дроноводи, після перемоги будуть дуже затребувані.
показати весь коментар
12.09.2025 15:04 Відповісти
прикиньте, який буде майдан, як що люди, на нерві за чергу на автомийку стріляються......
головне, що б діти не постраждали!
як що є можливість вивозьте, вже зараз!!!!
повернутися завжди буде можливість, при бажанні!
показати весь коментар
12.09.2025 14:57 Відповісти
Не буде, якщо кацапи переможуть. І навіть таким як ти життя не буде.
показати весь коментар
12.09.2025 15:16 Відповісти
кацапи ніколи не переможуть!!!
як що, за 350 років ми досі існуємо! існує наша культура! наша мова!
на україну чекає, або перемога, або на європу чекає афганістан в центрі європи, тотальна партизанська війна від сяну до дону і багато багато мільйонів біженців.
моє життя, вже немає ніякого значення!
показати весь коментар
12.09.2025 15:25 Відповісти
ти коли Україну пишеш з маленької літери - дуже палишся, чмо лішнєхромосомноє
показати весь коментар
12.09.2025 15:35 Відповісти
цьом цьом тобі недохромосомноє.....
показати весь коментар
12.09.2025 15:38 Відповісти
Ну не ври уже.
показати весь коментар
12.09.2025 15:36 Відповісти
Это всё цветочки, ягодки то впереди...
показати весь коментар
12.09.2025 15:00 Відповісти
криміналітет встановлює порядки
показати весь коментар
12.09.2025 15:02 Відповісти
Той, що на фото в формі?
показати весь коментар
12.09.2025 15:06 Відповісти
не смішно
показати весь коментар
12.09.2025 15:17 Відповісти
хмммм.......
а, коли було інакше?
так, само на фото, узаконений криміналітет.
показати весь коментар
12.09.2025 15:26 Відповісти
...зате правда
показати весь коментар
12.09.2025 15:36 Відповісти
Та берега попутали: там глибоко в тилу буяє корупція та опг,. Тим більше, що це Лвьівщина - понти да блат і містечкова мафія.
показати весь коментар
12.09.2025 15:05 Відповісти
Ствол в кожну хату! Ну-ну.
показати весь коментар
12.09.2025 15:06 Відповісти
ти вже зʼїбався звідси далеко! рабам зброя непотрібна
показати весь коментар
12.09.2025 15:38 Відповісти
Да ні ,то такі специ рукожопі а гроші *******, загадують, а роблять тяп ляп
показати весь коментар
12.09.2025 15:07 Відповісти
За це треба вбивати?
показати весь коментар
12.09.2025 15:24 Відповісти
Нажаль Украіна перетворюється на Дикий Захід, де всі суперечки між громадянами вирішуються за допомогою зброі....І правий буде той, у кого іі більше і справніше єю володіє.....
показати весь коментар
12.09.2025 15:13 Відповісти
Дивне це читати від людини під прапором США.
показати весь коментар
12.09.2025 15:23 Відповісти
так, добре шо хоч в штатах нікого не вбивають.
показати весь коментар
12.09.2025 15:31 Відповісти
якщо зброя буде в усіх - то правою буде більшість!
показати весь коментар
12.09.2025 15:39 Відповісти
Відчувається, що в Україні дуже багато зайвих людей - стрільба, аварії на дорогах, інші дурості. Можна подумати, що ми за чисельністю незабаром переплюнемо Китай, так безглуздо втрачаємо людей. А це ж чиїсь рідні!
показати весь коментар
12.09.2025 15:22 Відповісти
і шо тепер шо чиїсь рідні? кількість повинна перейти в якість!
показати весь коментар
12.09.2025 15:40 Відповісти
УВАГА! Makc Polygraph - нелюдь.
показати весь коментар
12.09.2025 16:04 Відповісти
Тому що безхвостохохложопих ніхто не виховував і не вчив поважати закон, бо ним тутечки і не пахло, і не смерділо
показати весь коментар
12.09.2025 15:33 Відповісти
Якщо стріляв той, що на поршні, він би давно поїхав, але поршень стоїть. Можливо спочатку стрельнув він, а потім по ньому.
показати весь коментар
12.09.2025 15:40 Відповісти
 
 