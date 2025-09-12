Стрілянина сталася в автосервісі на Львівщині: чоловік застрелив орендодавця і наклав на себе руки (оновлено). ФОТОрепортаж
У селі Підрясне на Львівщині сталася стрілянина у будівлі автосервісу. Внаслідок цього загинули дві людини.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"У приміщенні офісу автосервісу знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями двох працівників вказаного сервісу", - йдеться в повідомленні.
Обставини з'ясовуються. На місці працюють профільні служби.
Згодом правоохоронці розповіли подробиці інциденту.
"Попередньо встановлено, що 33-річний мешканець Львівського району, який орендував приміщення автосервісу, спочатку вистрелив в орендодавця - 39-річного львів’янина, а потім здійснив постріл собі у груди. Від отриманих поранень обидва померли на місці події.
Також поліцейські вилучили знаряддя вбивства – карабін "Сайга", який скеровано на експертне дослідження", - зазначили там.
у шиферів дуже злий собака.
шо на фото!
здоровенні озброєні вгодовані ухилянти.
вже розігрують між собою, кому порш відкотиться.
Не смішно.
поки тільки: балончики, сокири та пістолі.
зручні та ефективні автомати та кулемети поки чекають свого часу.
але, майбутнє за маленькими дрончиками.
дроноводи, після перемоги будуть дуже затребувані.
головне, що б діти не постраждали!
як що є можливість вивозьте, вже зараз!!!!
повернутися завжди буде можливість, при бажанні!
як що, за 350 років ми досі існуємо! існує наша культура! наша мова!
на україну чекає, або перемога, або на європу чекає афганістан в центрі європи, тотальна партизанська війна від сяну до дону і багато багато мільйонів біженців.
моє життя, вже немає ніякого значення!
а, коли було інакше?
так, само на фото, узаконений криміналітет.