На Кіровоградщині під час перевірки документів чоловік стріляв у поліцейських: двох правоохоронців поранено, нападника розшукують
Поліція Кіровоградщини розшукує чоловіка, який стріляв у правоохоронців, унаслідок чого двоє поліцейських поранено.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. Подія відбулася в с. Піщаний Брід Новоукраїнського району. Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських.
Унаслідок стрілянини начальник СРПП дістав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник - поранення руки.
На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.
Топ коментарі
Ihor Ihor
20.09.2025 17:58
Denis Koltsov (Quidmy)
20.09.2025 18:03
Ksenia VB
20.09.2025 18:07
поліцейським найскорішого одужання !
дякуємо за службу !
.
По-моєму, у диверсанта більше шансів мати ствол, ніж в ухилянта...
на таку новину вони завжди злітаються як мухи на гівно
хоча із нацією теж проблеми чималі
.
вона, курва, пре на таких новинах як на гної.
.
а виявилось "пачуха дражлива".
звиняйте, непрікасаємий Ви наш !
.
Сам з собою розберися, будь даска...
озброєний спротив поліції під час перевірки документів.
з пораненням поліцейських!
стосовно закону, то тільки за !
за застосування табельної зброї по скороченій процедурі і при невиконанні наказів силовиків.
війна на дворі, якщо хтось забув !
.
а головно через те, що ЗЄльоний бардак в Українській Державі.
а пресі варто було б ввести для себе самоцензуру - НЕ працюй
наворога !
.
налетіли два ухилянта в поліцейській формі на нєвінного патріота, який саме йшов в ТЦК із своїм табельним пістолетом.
патріот відстрілюючись від поліцейських ухилянтів з боями проривався в ТЦК щоб встигнути записатись першим в щойно створені Найвеличнішим штурмові війська.
ледве встиг вскочити в чорний людоловський бусик...
.
Проблема в тому, що зараз із цими самими хворобами почали записувати придатними і мобілізовувати замість того, щоб призивати молодих здорових 20-22-річних,я ких випускають за кордон.
Пішов добровольцем, на ВЛК раптово записали повністю придатним. Ну добре, що посаду він як доброволець все ж сам обрав, то там немає великих фізичних навантажень, бо дядько немолодий уже.
Але якщо захочуть перевести кудись, то обмеженої придатності у нього вже нема. До речі, у медчастині йому відверто сказали, що там по-чесному і непридатність можна було б оформляти вже.
Україна як той маятник полюбе хитнеться в інший бік
ой як хитнеться Україна, коли Воїни повернуться з фронту і спитають:
"що ти, курва, робило, коли мені НЕ вистачало з ким боронити позицію ?"
.
самі знову в ТЦК повертаються, щоб вапрос задати ?
.
На дитину розумом схожий саме ти,хотя дитина розумніша за тебе.
.