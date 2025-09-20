На Кіровоградщині під час перевірки документів чоловік стріляв у поліцейських: двох правоохоронців поранено, нападника розшукують

Поліція Кіровоградщини розшукує чоловіка, який стріляв у правоохоронців, унаслідок чого двоє поліцейських поранено.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. Подія відбулася в с. Піщаний Брід Новоукраїнського району. Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина сталася в автосервісі на Львівщині: чоловік застрелив орендодавця і наклав на себе руки (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок стрілянини начальник СРПП дістав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник - поранення руки.



На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.

Читайте: Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина