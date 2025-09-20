УКР
Новини Стрілянина на Кіровоградщині по поліцейських
2 692 89

На Кіровоградщині під час перевірки документів чоловік стріляв у поліцейських: двох правоохоронців поранено, нападника розшукують

Чоловік стріляв у поліцейських на Кіровоградщині

Поліція Кіровоградщини розшукує чоловіка, який стріляв у правоохоронців, унаслідок чого двоє поліцейських поранено.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. Подія відбулася в с. Піщаний Брід Новоукраїнського району. Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина сталася в автосервісі на Львівщині: чоловік застрелив орендодавця і наклав на себе руки (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок стрілянини начальник СРПП дістав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник - поранення руки.

На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.

Читайте: Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина

Автор: 

Нацполіція (15498) стрілянина (1832) Кіровоградська область (614) Новоукраїнський район (2) Піщаний Брід (1)
Топ коментарі
+19
Ось вам черговий доказ : ухилянт - ворог України. Піде на будь-який злочин, аби не захищати свою державу і народ.
20.09.2025 17:58 Відповісти
+16
А ти де захищаєш?
20.09.2025 18:03 Відповісти
+12
а на виборах знову проголосує за зелю
20.09.2025 18:07 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
ну не просто так зєля анонсував новий рід військ. ось вже перший клієнт є.
20.09.2025 17:57 Відповісти
та ні, пане Олександра, це спецклієнт...

поліцейським найскорішого одужання !
дякуємо за службу !

.
20.09.2025 18:24 Відповісти
підтримую ваші слова та побажання!
20.09.2025 18:28 Відповісти
питання великому диванному патріоту-нафронтнику,чи ви вмісті працюєте??
так я ж в штабі працював. пісарєм був. чи пісарчуком. похоронки розподіляв серед підерів мохнорилих. все згідно моїх наказів робилось. згідно і відповідно.
Дівіться в дзеркало і все побачите.
в дзеркалі тільки себе бачу. мо краще мені вдягнути свою форму? як ти вважаєш?
Трошки подалі від тебе... Ти - в Долгопрудном, а він - в Україні...
Ну дуже не поважаю,коли якісь хлопчики мені тикають.Пора навчитись ввічливості.
Це стосується поламарчука.
От ти притрушене... Ти вже все вирішив. І на думку навіть не спало що це може бути якийсь вбивця рецидивіст, або біглий з/к, або громадянин у реальному розшуку за кримінальний злочин за рішенням суду? Тобі "ухилянти" у штанці ще не гадять?
Подія відбулася в с. Піщаний Брід Новоукраїнського району. Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських. Джерело: https://censor.net/ua/n3575240
Тобто варіант, що це завербований кацапами диверсант, чи агент, який їздить, шукає і зливає позиції ЗСУ, вам в голову не прийшов?

По-моєму, у диверсанта більше шансів мати ствол, ніж в ухилянта...
То був злісний ухилянт,іншого не може бути.Пролайкали того дебіла давно відомі тут диванні патріоти,нафронтники та інша ім подібна наволоч.Всі вони горіли в танках і були в окопах.
Ігор вірить казки від МВС. Думати і Ігор дві несумісні речі... Як вони дізналися що він місцевий? А якщо знали це, то знали його особисто. І для чого тоді перевіряти документи? Щоби що?
Документи бувають тільки військово-облікові, все крапка)
Заберете його в свій підрозділ на перевиховання?
А хто розкрадає державу то це герой? Якщо ти це не с сарказмом пишеш то з твою головою не все гаразд, промитий гівномарафоном
Так двох ухилянтів і підстрелили.
А чотирижди ухилянт - чотирижди ворог.
Це ви про мусорів сподіваюсь
Вчора десь читав, може побрехеньки, мусора у віці до 22 роки включно, почали звільнятися з мусарні.
Здриснути за кордон?Цілком можливо,адже вони туди пішли з власної вигоди
ну ось і тобі про те що я писав. наша нація провалила екзамен на патріотизм.
не судіть по ботах.
на таку новину вони завжди злітаються як мухи на гівно

хоча із нацією теж проблеми чималі

.
абсолютно вірно. проблеми.... я б по іншому сказав би.....
Можливо. На кордоні зараз багато молоді цього віку на виїзд.
Ну що ти з алкаша візмеш,він і в Африці АЛКАШ,да іще і руцкій
тут ще питання - хто на кого напав. Може людина захищалася від перевертнів у поліцейської формі.
На блок-посту стоять "перевертні"? А як вони туди потрапили? Адже кожний блок-пост, контрольований державними органами... Ти хоч думай, перед тим, як писать...
пане Яре, косити прокацапську ботву на лєнті - марна справа.

вона, курва, пре на таких новинах як на гної.

.
"Дуст"! Ми з тобою , я думав, "порозумілися". Я довго закривав очі на твоє "бикування" безпідставне... Але всє має рамки. Я тебе ДВІЧІ просив "загальмувать"... Ти "не зрозумів"... Чого ти знову до мене лізеш?!!!
я думав що то Яр та ще й Холодний,

а виявилось "пачуха дражлива".

звиняйте, непрікасаємий Ви наш !

.
Ну, що ж поробиш... Я теж "надіявся"... Наприклад, на те, що я спілкуюся, з серйозною людиною... Однак, виявилося, що я спілкуюся з обмеженим писарчуком... Так що ж, мені, "застрелиться"? Я, просто, виключив тебе з спілкування... Але ти, все одно, лізеш до мене, нав"язуючи мені - СЕБЕ. Питання: "Я так сильно тобі потрібен? Якщо так - для чого? Якщо я так тобі потрібен - навіщо ти навалюєш на мене, в своїх коментарях, стільки гімна?"
Сам з собою розберися, будь даска...
Братья и сьостры, я паанимать , шо маразм крепчает, але ж бо, еднаймося ондого.
А ти десь бачив у поліції поліцейських? Я бачив тільки мусорів. ЖОДНОГО поліцейського у поліції НЕМАЄ!
Серед лісу , вночі , блокпост? Не намагайтеся натягнути мову на глобус
ти з головою дружиш ?

озброєний спротив поліції під час перевірки документів.
з пораненням поліцейських!

стосовно закону, то тільки за !
за застосування табельної зброї по скороченій процедурі і при невиконанні наказів силовиків.

війна на дворі, якщо хтось забув !

.
ви йому щось хочете довести? не доведете. перевірено.
багато пишуть таку муйню про поліцейських та ТЦК, бо воно "смажене" і мудрий наріт кидається.

а головно через те, що ЗЄльоний бардак в Українській Державі.

а пресі варто було б ввести для себе самоцензуру - НЕ працюй на ворога !

.
короче, все було так:

налетіли два ухилянта в поліцейській формі на нєвінного патріота, який саме йшов в ТЦК із своїм табельним пістолетом.
патріот відстрілюючись від поліцейських ухилянтів з боями проривався в ТЦК щоб встигнути записатись першим в щойно створені Найвеличнішим штурмові війська.
ледве встиг вскочити в чорний людоловський бусик...
і бігом почав шукати ручку щоб підпсати контракт. бо загворила совість.
десь так, кацапська ботва за нас з вами сама допише цей роман

.
Так вони його в ТЦК не пускали?
а ще три роки назад була ілюзія і люди самі перли в військомати , а їх вивозили бусіками назад бо не знали що робити з такою квлькістю добровольців
я трішки поясню ваші слова.... ті що раніше воювали в них були моб. припис. у випадку війни вони їхали в свої частини. не воювавших,нових призовників військкомати автобусами відправляли по частинах. в гіршому випадку їх відправляли до дому до виклик. не потрібно тут зраду розводити.
Ще знаю факти, коли і в 2014, і в 2022 реально розвертали людей через серйозні хвороби. У 2014 багато таких у добробати йшли, бо там закривали на це очі.
Проблема в тому, що зараз із цими самими хворобами почали записувати придатними і мобілізовувати замість того, щоб призивати молодих здорових 20-22-річних,я ких випускають за кордон.
нажаль таке є. і це питання до тих хто за зеленського та йому самому.
Родич був обмежено придатним був із часів Леоніда Данілича ще. Ясно що за 25 років хвороба нікуди не ділася.

Пішов добровольцем, на ВЛК раптово записали повністю придатним. Ну добре, що посаду він як доброволець все ж сам обрав, то там немає великих фізичних навантажень, бо дядько немолодий уже.
Але якщо захочуть перевести кудись, то обмеженої придатності у нього вже нема. До речі, у медчастині йому відверто сказали, що там по-чесному і непридатність можна було б оформляти вже.
це нонсенс. для цього є військові шпиталі. проходить влк. потім подає документи на групу інвалідності.
На інвалідність там не тягне, йому сказали, що там між обмеженою придатністю і непридатністю - на розсуд ВЛК. У нас же 402 наказ не те щоб прямо чітко виписаний...
до 402 наказу є доповнення. а болячки знайти можна на обмежено придатного. навідь по птср. якщо він воював.
Ну він списуватися не хоче і посада все таки адекватна. Не діловод, але й не в окопі сидіти... Він просто хоче визнання обмеженої придатності, яка в нього була з молодості. З однієї простої причини - переживає, що одного дня можуть перевести в піхоту кудись, а обмежена придатність була б певною гарантією.
потрібно 3 рази відлікуватись по психіатрії. в різних закладах. потім вони відправлять його на влк. дадуть йому обмеженого. але він повинен буде грати. ну як зеленський. я ж командир. і всі ці лазєйки знаю.... з підлеглими працював. а вони різні.
і ще одне.... всі висновки госпіталів скасовує ГВКГ ЗСУ.м. Київ.йому удачі.
Для опричників режиму, все тільки починається. Мусора, "тикаючі" матері солдата людолови.
Україна як той маятник полюбе хитнеться в інший бік
таки хитнеться !
ой як хитнеться Україна, коли Воїни повернуться з фронту і спитають:

"що ти, курва, робило, коли мені НЕ вистачало з ким боронити позицію ?"

.
уже повертаються, 400 тис. і кожного людолова запитують чому я в 50 вперше взявши автомат там, а ти з пагонами і десятками років вислуги тут.
невже ?
самі знову в ТЦК повертаються, щоб вапрос задати ?

.
а питання чого ти падло за зєлю голосував не задають? так йди наволоч захищати свій вибір!!!!!!!!!!!!!!
Не-а, не хитнеться ... пиня з ухилянтами не церемониться, Згрiб, на яму - ухилянт тодi сам рветься у бiй. Он, вже всю лугандоню в такий кшталт зачистив вiд колаборантiв.
Давай гіпотетично уявим, що немає ні тцкунів ні ментів. Велика війна йде майже 4 роки. Поповнення в ЗСУ немає. Сотні тисяч поранені та загиблі. Як ти думаєш, кацапня вже б до Вінниці дійшла, чи до Жмеренки?
Ну тоді не було б і зешобли і нікуди кацапи не дійшли б.Саме зешобла допомагає кацапам
Шо ти мелеш?! Дитяча, примітивна відмазка ухилянта.
З нашого міста втекли тецекуни і поліція на декілька місяців і ніякого апокаліпсису не трапилось.Люди вступали до ТРО,не було бусифікації!
На дитину розумом схожий саме ти,хотя дитина розумніша за тебе.
а давай візьмемо анексію криму. скільки і хто зрадив Україну. зрівняємо силовиків і цивільне населення. ось тобі і будуть відповіді на твої питання. ок?
Головні вороги України--це такі довб...би,як ти,ваСЬЯ!!!Ви допиз....ся,що прийде таки кислоока орда,ось їм і розкажеш свої байки!! Вони таких пі..ів,як ти,заженуть у трубу,що вилізеш аж десь під Варшавою і відразу здохнеш!!!
Можливо буряти?
Некоторые неадекваты просто удивляют. Ну неужели не понятно, что если чел так легко начинает стрелять по ментам, то, кем бы он не был, простого прохожего он может завалить не то, что за кривое слово - за не такой, какой ему хотелось бы взгляд.
кацапська бот-ва

.
Героям слава!
Когда перестают уважать государство, человека в форме, приходит "людской бес" и страна превращается в горящую помойку.
