Катували паяльником та вимагали пів мільйона доларів викупу: у Кривому Розі затримали банду. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи, які викрали підприємця, катували його паяльником і вимагали 500 тис. доларів США.

Про це повідомили поліція і прокуратура Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у травні 2025 року троє мешканців Кривого Рогу організували викрадення свого знайомого – місцевого підприємця. Вони запросили його на зустріч до кафе. Поки один із підозрюваних відволікав охорону, інший провів потерпілого до VIP-зали.

У цей момент підконтрольні люди в балаклавах увірвалися до приміщення, завдали чоловікові кілька ударів по обличчю, зв’язали руки пластиковими стяжками, погрожуючи зброєю, вивели через чорний вихід.

Потерпілого відвезли до домоволодіння в одному із сіл Криворізького району, де протягом трьох діб били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали 500 тисяч доларів США за його звільнення.

Вказану суму нібито завинив викрадачам тесть потерпілого.

Згодом підозрювані зв'язалися з дружиною потерпілого, вимагали забрати заяву з поліції про зникнення чоловіка та передати вказану суму.

Побоюючись викриття, зловмисники вивезли чоловіка в поле, де залишили, погрожуючи розправою у разі звернення до правоохоронців.

Операцію із затримання зловмисників та документування їх злочинної діяльності провели оперативники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області у співпраці з технічними та аналітичними службами поліції.

4 жовтня відбулися санкціоновані обшуки за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів, під час яких вилучено ряд речових доказів їх злочинної діяльності.

Також під час обшуків поліціянти виявили цех з обладнанням для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, до організації якого причетний один із затриманих.

Наразі трьох фігурантів затримали та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст.189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Під час проведення санкціонованих обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, стартові пакети, грошові кошти, одяг, паяльник, травматичні пістолети, автомобілі та підроблені посвідчення правоохоронців.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

