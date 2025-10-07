УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9853 відвідувача онлайн
Новини Фото Викрадення людей і вимагання викупу
4 044 22

Катували паяльником та вимагали пів мільйона доларів викупу: у Кривому Розі затримали банду. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи, які викрали підприємця, катували його паяльником і вимагали 500 тис. доларів США.

Про це повідомили поліція і прокуратура Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у травні 2025 року троє мешканців Кривого Рогу організували викрадення свого знайомого – місцевого підприємця. Вони запросили його на зустріч до кафе. Поки один із підозрюваних відволікав охорону, інший провів потерпілого до VIP-зали.

У цей момент підконтрольні люди в балаклавах увірвалися до приміщення, завдали чоловікові кілька ударів по обличчю, зв’язали руки пластиковими стяжками, погрожуючи зброєю, вивели через чорний вихід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі судитимуть учасників злочинної організації за махінації на похованні військових, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі затримали банду за викрадення підприємця

Потерпілого відвезли до домоволодіння в одному із сіл Криворізького району, де протягом трьох діб били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали 500 тисяч доларів США за його звільнення.

Вказану суму нібито завинив викрадачам тесть потерпілого.

Згодом підозрювані зв'язалися з дружиною потерпілого, вимагали забрати заяву з поліції про зникнення чоловіка та передати вказану суму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрали фермера та вимагали 70 тис. дол.: затримано діючого та колишнього військовослужбовців. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі затримали банду за викрадення підприємця
У Кривому Розі затримали банду за викрадення підприємця

Побоюючись викриття, зловмисники вивезли чоловіка в поле, де залишили, погрожуючи розправою у разі звернення до правоохоронців.

Операцію із затримання зловмисників та документування їх злочинної діяльності провели оперативники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області у співпраці з технічними та аналітичними службами поліції.

4 жовтня відбулися санкціоновані обшуки за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів, під час яких вилучено ряд речових доказів їх злочинної діяльності.

Також читайте: Затримано "смотрящего" за півднем України - кримінальника "Наума", пов’язаного з російськими "ворами в законі". ФОТОрепортаж

Також під час обшуків поліціянти виявили цех з обладнанням для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, до організації якого причетний один із затриманих.

Наразі трьох фігурантів затримали та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст.189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

У Кривому Розі затримали банду за викрадення підприємця

Під час проведення санкціонованих обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, стартові пакети, грошові кошти, одяг, паяльник, травматичні пістолети, автомобілі та підроблені посвідчення правоохоронців.

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина у Кривому Розі: вбито президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Кривий Ріг (1412) криміналітет (310) Нацполіція (15537) катування (640) Дніпропетровська область (4329) Криворізький район (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Верховний міндіч говорив "ja ваш прігавор"
показати весь коментар
07.10.2025 18:49 Відповісти
+11
Дев"яності повертаються?
показати весь коментар
07.10.2025 18:47 Відповісти
+9
з того кривого рогу щось багато наволочи, починаючи з 19 року.
показати весь коментар
07.10.2025 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дев"яності повертаються?
показати весь коментар
07.10.2025 18:47 Відповісти
Верховний міндіч говорив "ja ваш прігавор"
показати весь коментар
07.10.2025 18:49 Відповісти
пацани з 95 го кварталу проти підприємця не з їх району )))
показати весь коментар
07.10.2025 19:00 Відповісти
Встречаются два еврея:
- Абраша, тебя шо ограбили?
- Таки да!!!
- И шо?
- Та пришли, вставили в зад паяльник, на пузо утюг...
- И ты сразу всё отдал?
- Таки да, мне шо нужно было подождать пока счётчик электричество накрутит????
показати весь коментар
07.10.2025 18:53 Відповісти
Так це через них, зеленський за міндіча, чернишова, шурму, шиферів, так турбується і переймається???
Щось видно знає?? Татаров з опу, не стріляв по таких…
показати весь коментар
07.10.2025 19:14 Відповісти
Неа, ща советских паяльнов не осталось. С китайским дерьмом помучиться 3 минуты и он перегорит. Может утюг?
показати весь коментар
07.10.2025 20:15 Відповісти
На світлині якраз совдєповський паяльник і є.
показати весь коментар
07.10.2025 21:02 Відповісти
За таке треба знищувати!!
Просто гоп-гоп біосміття!!
показати весь коментар
07.10.2025 18:48 Відповісти
з того кривого рогу щось багато наволочи, починаючи з 19 року.
показати весь коментар
07.10.2025 18:54 Відповісти
ТЦК таких не чипає?
показати весь коментар
07.10.2025 18:58 Відповісти
Вони ж, «типові інваліди з 2014 року», як і купа держсекретарів з Секретаріату КМУ і ЦОВВ, мабуть,і довідки мають з МСЕК???
Чи встигли в ТЦК оновити особисті дані????
Скільки тисяч, таких осіб вештаються в Україні з тітушньою на підхваті у мусорських, щоб нагадити Патріотам України!?!?
показати весь коментар
07.10.2025 19:21 Відповісти
*корочки*фото
показати весь коментар
07.10.2025 19:41 Відповісти
Пишуть, що фуфло - підробні.
показати весь коментар
07.10.2025 20:45 Відповісти
А де Юзік?
показати весь коментар
07.10.2025 18:59 Відповісти
Spain
показати весь коментар
07.10.2025 19:08 Відповісти
У ВР. Реально.
показати весь коментар
07.10.2025 20:46 Відповісти
нехай їдуть в хмельницьк там є Крупа і купа інвалідів прокурорів.там можна поживитись.
показати весь коментар
07.10.2025 19:02 Відповісти
Чудові кандидати для розмінування проходів на Сумщині
показати весь коментар
07.10.2025 19:05 Відповісти
Хранители традиций.
показати весь коментар
07.10.2025 19:11 Відповісти
той, що збоку, на вілку схож
показати весь коментар
07.10.2025 20:10 Відповісти
 
 