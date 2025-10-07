Катували паяльником та вимагали пів мільйона доларів викупу: у Кривому Розі затримали банду. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи, які викрали підприємця, катували його паяльником і вимагали 500 тис. доларів США.
Про це повідомили поліція і прокуратура Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, у травні 2025 року троє мешканців Кривого Рогу організували викрадення свого знайомого – місцевого підприємця. Вони запросили його на зустріч до кафе. Поки один із підозрюваних відволікав охорону, інший провів потерпілого до VIP-зали.
У цей момент підконтрольні люди в балаклавах увірвалися до приміщення, завдали чоловікові кілька ударів по обличчю, зв’язали руки пластиковими стяжками, погрожуючи зброєю, вивели через чорний вихід.
Потерпілого відвезли до домоволодіння в одному із сіл Криворізького району, де протягом трьох діб били, катували паяльником, поливали окропом і вимагали 500 тисяч доларів США за його звільнення.
Вказану суму нібито завинив викрадачам тесть потерпілого.
Згодом підозрювані зв'язалися з дружиною потерпілого, вимагали забрати заяву з поліції про зникнення чоловіка та передати вказану суму.
Побоюючись викриття, зловмисники вивезли чоловіка в поле, де залишили, погрожуючи розправою у разі звернення до правоохоронців.
Операцію із затримання зловмисників та документування їх злочинної діяльності провели оперативники кримінальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області у співпраці з технічними та аналітичними службами поліції.
4 жовтня відбулися санкціоновані обшуки за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів, під час яких вилучено ряд речових доказів їх злочинної діяльності.
Також під час обшуків поліціянти виявили цех з обладнанням для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, до організації якого причетний один із затриманих.
Наразі трьох фігурантів затримали та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст.189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.
Під час проведення санкціонованих обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, стартові пакети, грошові кошти, одяг, паяльник, травматичні пістолети, автомобілі та підроблені посвідчення правоохоронців.
Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Абраша, тебя шо ограбили?
- Таки да!!!
- И шо?
- Та пришли, вставили в зад паяльник, на пузо утюг...
- И ты сразу всё отдал?
- Таки да, мне шо нужно было подождать пока счётчик электричество накрутит????
Щось видно знає?? Татаров з опу, не стріляв по таких…
Просто гоп-гоп біосміття!!
Чи встигли в ТЦК оновити особисті дані????
Скільки тисяч, таких осіб вештаються в Україні з тітушньою на підхваті у мусорських, щоб нагадити Патріотам України!?!?