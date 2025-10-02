У Кривому Розі судитимуть учасників злочинної організації за махінації на похованні військових, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі судитимуть учасників злочинної організації за махінації на похованні військових.

Директор комунального підприємства створив монополію на ритуальні послуги, яка принесла десятки мільйонів гривень. До схеми залучили приватні фірми, підприємців та посадовців міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фігуранти вигравали тендери й вносили у документи фіктивні дані, навіть щодо перевезення тіл загиблих військових. У квітні 2025 року правоохоронці затримали 10 учасників злочинної схеми.

Нині досудове розслідування закінчене та обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.











