У Кривому Розі судитимуть учасників злочинної організації за махінації на похованні військових, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі судитимуть учасників злочинної організації за махінації на похованні військових.

Директор комунального підприємства створив монополію на ритуальні послуги, яка принесла десятки мільйонів гривень. До схеми залучили приватні фірми, підприємців та посадовців міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фігуранти вигравали тендери й вносили у документи фіктивні дані, навіть щодо перевезення тіл загиблих військових. У квітні 2025 року правоохоронці затримали 10 учасників злочинної схеми.

Нині досудове розслідування закінчене та обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також дивіться: Розстріл президента місцевої федерації самбо Понирка у Кривому Розі. ВIДЕО

Кривий Ріг (1411) Нацполіція (15527) Дніпропетровська область (4309) Криворізький район (219)
На 4 фото може вже придбати клітчату ковдру, роман н., може підказати де по оптовій ціні реалізують.
02.10.2025 12:43 Відповісти
ну просто вони подумали що якщо можна криворіжській Оманській Гниді - то чому не можна їм
02.10.2025 12:45 Відповісти
Та Таке в Кожному Місці.
В Кропивницькому теж одна людина підняла під себе весь цей бізнес.
02.10.2025 12:48 Відповісти
КП - міськрада - фопи
Тендери - відкати - хабарі
Нігерія - уганда - зімбабве

І ці люди розказують, що платити 250 грн/год (аж $5 блть!) вантажнику у країні з євроцінами - це оверх...я.
02.10.2025 12:57 Відповісти
 
 