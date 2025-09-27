Розстріл президента місцевої федерації самбо Понирка у Кривому Розі. ВIДЕО
Президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка застрелили у Кривому Розі, коли той підійшов до свого будинку. Кілерів було двоє, їх розшукують.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".
Також опубліковано відео розстрілу Понирка.
За даними видання, на місці знайшли 30 гільз російського виробництва, у Понирка влучили 15 куль. Автомат міг бути трофейним.
Поранений водій втратив багато крові та перебуває у лікарні. У поліції розглядають кілька версій, серед них - можливі кримінальні розбірки.
Нагадаємо, увечері 26 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Згодом стало відомо, що вбито президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка.
Перехожий справа лише намагався вихопити зброю і розвернутись, коли, судячи з проблисків від рекошету куль, було відкрито вогонь на ураження. Від якого чоловік, що вийшов з автомобіля впав, в перехожий, намагаючись вибігти з лінії вогню, вийшов з кадру.
Дивна історія.
