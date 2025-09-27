УКР
Розстріл президента місцевої федерації самбо Понирка у Кривому Розі. ВIДЕО

Президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка застрелили у Кривому Розі, коли той підійшов до свого будинку. Кілерів було двоє, їх розшукують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

Також опубліковано відео розстрілу Понирка.

За даними видання, на місці знайшли 30 гільз російського виробництва, у Понирка влучили 15 куль. Автомат міг бути трофейним.

Поранений водій втратив багато крові та перебуває у лікарні. У поліції розглядають кілька версій, серед них - можливі кримінальні розбірки.

Нагадаємо, увечері 26 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Згодом стало відомо, що вбито президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка.

+29
Баблишко не поделили бандюганы...
показати весь коментар
27.09.2025 11:02 Відповісти
+29
Виконуючи бойове завдання, благополучно загинув у Криворізькому котлі ???
показати весь коментар
27.09.2025 11:06 Відповісти
+29
Країна яку побудував ЗЕ це країна бандитів і мародерів. ЗЕлупенський в своєму рідному місті порядку неможе навести, але воно рулить Україною
показати весь коментар
27.09.2025 11:09 Відповісти
Баблишко не поделили бандюганы...
показати весь коментар
27.09.2025 11:02 Відповісти
Бо кілери коштують дешевше, ніж СБУ і менти, не кажучи вже про суддів та прокурорів.
показати весь коментар
27.09.2025 11:05 Відповісти
Кривий Ріг маленьке місто. Всі один з одним https://antikor.info/amp/articles/614337-hurnalisty_obnaruhili_krivorohskie_svjazi_novogo_direktora_nabu_semena_krivonosa_s_mestnym_avtoritetom фінансово повʼязані.
показати весь коментар
27.09.2025 11:42 Відповісти
Виконуючи бойове завдання, благополучно загинув у Криворізькому котлі ???
показати весь коментар
27.09.2025 11:06 Відповісти
60 ще здається не мав, чому не в ЗСУ.
показати весь коментар
27.09.2025 11:54 Відповісти
Думав, що пропетляе.
показати весь коментар
27.09.2025 12:30 Відповісти
ой ! упав !
показати весь коментар
27.09.2025 11:07 Відповісти
тільки іскри з очей посипались!
показати весь коментар
27.09.2025 11:08 Відповісти
Країна яку побудував ЗЕ це країна бандитів і мародерів. ЗЕлупенський в своєму рідному місті порядку неможе навести, але воно рулить Україною
показати весь коментар
27.09.2025 11:09 Відповісти
ага
показати весь коментар
27.09.2025 11:12 Відповісти
Криміналізація українських міст невпинно рухається зі сходу на захід. На черзі Кропивницький, далі Вінниця, потім Тернопіль...
показати весь коментар
27.09.2025 12:07 Відповісти
він незабаром і Україну, абсолютно повністю перетворить в сьогоднішній кривий ріг!
показати весь коментар
27.09.2025 11:19 Відповісти
В країні, яку побудували американські президенти, нещодавно вбили ножем молоду українку у салоні громадського транспорту. Людей вбивали і вбивають у різний спосіб в усіх країнах світу. У кацапстані ріжуть і розстрілюють десятками/сотнями щодня. В Україні за часів кучми-януовоча вбивали не менше. Зеленський побудував країну ухилянтів/сцикунів, а усі інші негаразди дісталися йому у спадок.
показати весь коментар
27.09.2025 11:24 Відповісти
Зеленський побудував країну ухилянтів/сцикунів - мабуть це занадто, скоріш створив умови.
показати весь коментар
27.09.2025 11:53 Відповісти
Якщо в крані нет води винуваті ... ухилянти

Пам'ятаєте анекдот про студента і блоху? Розказую.

Прийшов студент складати іспит із зоології. Вивчив лише білет про блохи. Витягує білет про собак.

Студент:

- Собаки, це такі тварини, що ходять на чотирьох лапах і в них є шерсть. А там живуть блохи, а блохи - це такі комахи…
показати весь коментар
27.09.2025 11:56 Відповісти
Так ви ж і голосували бо барига не такий а з цим хоть паржом у в р сидять неучі і хабарники за яких проголосувало більшість тож не треба на зе все спихувать самі що робили і робимо коли всім пох то так воно і буде
показати весь коментар
27.09.2025 11:31 Відповісти
Мені цікаво, як індонезійці і малазійці які поставляють усьому світу цю олію, не вмерли за тисячоліття споживання цієї ,,отруйної,, олії. ,,Корисної,, сонячникової вони не мають.
показати весь коментар
27.09.2025 12:02 Відповісти
великі інтереси відробляєте на стрічці ...вас шо персонально не влаштувує від Пороха , шо ЗСУ відродив ,Безвіз лохторату дав , мир в Україні ?... ...
показати весь коментар
27.09.2025 12:22 Відповісти
А я б на вашому місці сказав би ---Порошенко вбив свого брати і ним закусив А ви про проблему пальмової олії Для вас це головне Придумайте,чи збрешіть щось по більше ДО РЕЧІ ,НА ТІЙ НЕДІЛІ ВИРОБНИКИ ОЛІЇ ЗАЯВИЛИ___СОНЯШНИКА В УКРАЇНІ НЕДОСТАТНЬО,БУДЕМ КУПЛЯТИ ЗА КОРДОНОМ,,ОЛІЯ СТАНЕ ДОРОЖЧЕ. Так ,що і тут ви показали свою НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ Старі у вас методички,а свого розуму немає. (за кордоном будуть як-раз і купляти пальмову).
показати весь коментар
27.09.2025 12:27 Відповісти
Ох, і "нагородив"!!! Ти чув про такий БПЛА, як "Посейдон"? Це "розвідник-ретранслятор". Його широко використовують у військах, для розвідки та наведення артилерії та дронів-бомберів, і "камікадзе"... І це теж продукція "Рошена", або куплена за його гроші... І пересувні ремонтні майстерні, і комплектуючі, для техніки, і купа ударних дронів - це теж "патріотизм Порошенка"...
А щодо "шкідливої" пальмової олії - так її вживає більшість жителів Південно-Східної Азії. А це - пара мільярдів...
Відкрию тобі "страшну таємницю" - основна маса маргаринів, майонезів, та "спредів", які вживають в Україні, виготовлені на основі рапсової олії... А вона, без глибокої очистки, є ТЕХНІЧНОЮ!!! Тому що містить ерукову кислоту, яка є шкідливою для людини. І всі європейські країни, які відносяться до Балтійського регіону, в основному, вживають саме очищену рапсову олію - бо, з-за високої вологості та відносно низьких температур, соняшник там не визріває...
показати весь коментар
27.09.2025 12:43 Відповісти
Країну почав будувати Кравчук, а потім 10 років чучма вирощував олігархат та корупцію. Ющ плекав ідентичність та бджолів, бєглий зек узаканював віджате при чучмі та ющу продаючи країну на поталу ***** і втік, Порох хоч почав відроджувати армію та помісну церкву та почав процес звільнення від кацапсячої газової голки та шантажу, а Зе вже те шо залишилось після них + війна з кацапами.
показати весь коментар
27.09.2025 11:53 Відповісти
проти Парабелуму нема прийому
показати весь коментар
27.09.2025 11:11 Відповісти
Впевнений у цієї https://svoi.kr.ua/novyny/kym-buv-vbytyy-u-kryvomu-rozi-yevhen-ponyrko/ кришталево невинуватої людини був з собою короткий ствол. Але з Парабелумом проти двох АК не воюють.
показати весь коментар
27.09.2025 11:23 Відповісти
Їб#ла жаба гадюку
показати весь коментар
27.09.2025 11:14 Відповісти
Дякуючи Зеленському Кривий Ріг став столицею українського криміналу! Величезні гроші крутяться...
показати весь коментар
27.09.2025 11:14 Відповісти
А типу колись не був?
Коли за останні 50 років?
показати весь коментар
27.09.2025 11:24 Відповісти
бандюгани щось не поділили.
показати весь коментар
27.09.2025 11:15 Відповісти
От чомусь коли таки сповіщення з таким персонажем у мене чітка асоціація з криміналом 90-х.
показати весь коментар
27.09.2025 11:15 Відповісти
поки СБУ по саунах дрочать на журналістів і какашками кидаються з НАБУ, кілери і диверсанти як в тирі херячать, Поділять бандити притони вони і за ваше корито візьмуться, придурки
показати весь коментар
27.09.2025 11:18 Відповісти
Киллеры профи трассирами не пользуются, стреляли тем, шо купили.
показати весь коментар
27.09.2025 11:24 Відповісти
Кацапи?
показати весь коментар
27.09.2025 11:26 Відповісти
Так повертаються в Україну всякі "дони Карлеони" бо влада Зеленського їм дозволила це робити і 90-ті вже повернулись.
показати весь коментар
27.09.2025 11:28 Відповісти
цікаво що кривій ріг один з перших під перерозподіл попав. це вони так товсто про шось хазяїну одного криворагулі намекують. чи просто. совпадєніє? )
показати весь коментар
27.09.2025 11:31 Відповісти
Ніколи не було інформації , щоб кілери вбили сантехніка , або тракториста .
показати весь коментар
27.09.2025 11:31 Відповісти
В світі тварин
показати весь коментар
27.09.2025 11:32 Відповісти
Поміг би йому легальний ствол у кишені?
показати весь коментар
27.09.2025 11:47 Відповісти
На відео не видно хто саме і в кого стріляв.
Перехожий справа лише намагався вихопити зброю і розвернутись, коли, судячи з проблисків від рекошету куль, було відкрито вогонь на ураження. Від якого чоловік, що вийшов з автомобіля впав, в перехожий, намагаючись вибігти з лінії вогню, вийшов з кадру.
Дивна історія.
показати весь коментар
27.09.2025 11:54 Відповісти
Мабуть ключі діставав.
показати весь коментар
27.09.2025 11:56 Відповісти
Перехожий - член розстрільної групи, який ударом рукою по склу передніх пасажирських дверей спровокував відкривання Понирником задніх дверей і вихід його водія, ймовірно, для з"ясування стосунків. А тут - засада і град куль. Хлоп"ята, будьте чемними і пробачайте дрібні пустощі перехожим ********* - будете жити. Бикування - прямий шлях до могили.
показати весь коментар
27.09.2025 12:31 Відповісти
Так по ньому схоже з автомата палили ?
показати весь коментар
27.09.2025 12:56 Відповісти
Там ще його водій постраждав, чи як ?
показати весь коментар
27.09.2025 11:55 Відповісти
Такий бугай і не на фронті!?
показати весь коментар
27.09.2025 12:03 Відповісти
Може він щось не поділив з місцевим президентом федерації шахів ?!!
показати весь коментар
27.09.2025 12:04 Відповісти
Знехтував потоками - вистрибнув з них. , жадiна-говядiна(жила-яловичина).
показати весь коментар
27.09.2025 12:27 Відповісти
То президента мiсцевого футбольного клубу - гранатою, то зкормлюють жертв левами, то президент мiсцевоi федерацii самбо - i все це навкруги малоi батькiвщини главзеба... ДОКОЛЕ?
показати весь коментар
27.09.2025 12:24 Відповісти
Просто у нас в країні спорт розвинений. Але більшість "спортсменів" воліє займатися розбірками у тилу, а не захищати Батьківщину під таким же градом куль на фронті. Ухилянти, від долі не ухилитися !!!
показати весь коментар
27.09.2025 12:34 Відповісти
Славні традиції Долгинцево
показати весь коментар
27.09.2025 13:09 Відповісти
Найн.
Це минуле і майбутнє 20-го кварталу.
показати весь коментар
27.09.2025 13:28 Відповісти
 
 