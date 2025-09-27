РУС
Расстрел президента местной федерации самбо Понырко в Кривом Роге. ВИДЕО

Президента местной федерации самбо Евгения Понырко застрелили в Кривом Роге, когда тот подошел к своему дому. Киллеров было двое, их разыскивают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои. Кривой Рог".

Также опубликовано видео расстрела Понырко.

По данным издания, на месте нашли 30 гильз российского производства, в Понырко попали 15 пуль. Автомат мог быть трофейным.

Раненый водитель потерял много крови и находится в больнице. В полиции рассматривают несколько версий, среди них - возможные криминальные разборки.

Напомним, вечером 26 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. Впоследствии стало известно, что убит президент местной федерации самбо Евгений Понырко.

Топ комментарии
+13
Баблишко не поделили бандюганы...
27.09.2025 11:02 Ответить
+13
Виконуючи бойове завдання, благополучно загинув у Криворізькому котлі ???
27.09.2025 11:06 Ответить
+10
Країна яку побудував ЗЕ це країна бандитів і мародерів. ЗЕлупенський в своєму рідному місті порядку неможе навести, але воно рулить Україною
27.09.2025 11:09 Ответить
Баблишко не поделили бандюганы...
27.09.2025 11:02 Ответить
Бо кілери коштують дешевше, ніж СБУ і менти, не кажучи вже про суддів та прокурорів.
27.09.2025 11:05 Ответить
Кривий Ріг маленьке місто. Всі один з одним https://antikor.info/amp/articles/614337-hurnalisty_obnaruhili_krivorohskie_svjazi_novogo_direktora_nabu_semena_krivonosa_s_mestnym_avtoritetom фінансово повʼязані.
27.09.2025 11:42 Ответить
Виконуючи бойове завдання, благополучно загинув у Криворізькому котлі ???
27.09.2025 11:06 Ответить
60 ще здається не мав, чому не в ЗСУ.
27.09.2025 11:54 Ответить
ой ! упав !
27.09.2025 11:07 Ответить
тільки іскри з очей посипались!
27.09.2025 11:08 Ответить
Країна яку побудував ЗЕ це країна бандитів і мародерів. ЗЕлупенський в своєму рідному місті порядку неможе навести, але воно рулить Україною
27.09.2025 11:09 Ответить
ага
27.09.2025 11:12 Ответить
Криміналізація українських міст невпинно рухається зі сходу на захід. На черзі Кропивницький, далі Вінниця, потім Тернопіль...
27.09.2025 12:07 Ответить
він незабаром і Україну, абсолютно повністю перетворить в сьогоднішній кривий ріг!
27.09.2025 11:19 Ответить
В країні, яку побудували американські президенти, нещодавно вбили ножем молоду українку у салоні громадського транспорту. Людей вбивали і вбивають у різний спосіб в усіх країнах світу. У кацапстані ріжуть і розстрілюють десятками/сотнями щодня. В Україні за часів кучми-януовоча вбивали не менше. Зеленський побудував країну ухилянтів/сцикунів, а усі інші негаразди дісталися йому у спадок.
27.09.2025 11:24 Ответить
Зеленський побудував країну ухилянтів/сцикунів - мабуть це занадто, скоріш створив умови.
27.09.2025 11:53 Ответить
Якщо в крані нет води винуваті ... ухилянти

Пам'ятаєте анекдот про студента і блоху? Розказую.

Прийшов студент складати іспит із зоології. Вивчив лише білет про блохи. Витягує білет про собак.

Студент:

- Собаки, це такі тварини, що ходять на чотирьох лапах і в них є шерсть. А там живуть блохи, а блохи - це такі комахи…
27.09.2025 11:56 Ответить
Так ви ж і голосували бо барига не такий а з цим хоть паржом у в р сидять неучі і хабарники за яких проголосувало більшість тож не треба на зе все спихувать самі що робили і робимо коли всім пох то так воно і буде
27.09.2025 11:31 Ответить
Заспокойтесь із "баригою". Він такий самий патріот, як і Голобородько. У кожного подібного "патріотизму" своя мета - використовувати владу для власних інтересів. Для мене показник "патріотизму" Порошенка - це продукція його підприємства "Рошен", яке годує українців виробами з пальмовою олією, у той час, як Україна - один з найбільших виробників соняшникової олії. Мабуть він вважає, що пальмова олія - це дуже корисно й не шкідливо.
27.09.2025 11:51 Ответить
Мені цікаво, як індонезійці і малазійці які поставляють усьому світу цю олію, не вмерли за тисячоліття споживання цієї ,,отруйної,, олії. ,,Корисної,, сонячникової вони не мають.
27.09.2025 12:02 Ответить
Країну почав будувати Кравчук, а потім 10 років чучма вирощував олігархат та корупцію. Ющ плекав ідентичність та бджолів, бєглий зек узаканював віджате при чучмі та ющу продаючи країну на поталу ***** і втік, Порох хоч почав відроджувати армію та помісну церкву та почав процес звільнення від кацапсячої газової голки та шантажу, а Зе вже те шо залишилось після них + війна з кацапами.
27.09.2025 11:53 Ответить
проти Парабелуму нема прийому
27.09.2025 11:11 Ответить
Впевнений у цієї https://svoi.kr.ua/novyny/kym-buv-vbytyy-u-kryvomu-rozi-yevhen-ponyrko/ кришталево невинуватої людини був з собою короткий ствол. Але з Парабелумом проти двох АК не воюють.
27.09.2025 11:23 Ответить
Їб#ла жаба гадюку
27.09.2025 11:14 Ответить
Дякуючи Зеленському Кривий Ріг став столицею українського криміналу! Величезні гроші крутяться...
27.09.2025 11:14 Ответить
А типу колись не був?
Коли за останні 50 років?
27.09.2025 11:24 Ответить
бандюгани щось не поділили.
27.09.2025 11:15 Ответить
От чомусь коли таки сповіщення з таким персонажем у мене чітка асоціація з криміналом 90-х.
27.09.2025 11:15 Ответить
поки СБУ по саунах дрочать на журналістів і какашками кидаються з НАБУ, кілери і диверсанти як в тирі херячать, Поділять бандити притони вони і за ваше корито візьмуться, придурки
27.09.2025 11:18 Ответить
Киллеры профи трассирами не пользуются, стреляли тем, шо купили.
27.09.2025 11:24 Ответить
Кацапи?
27.09.2025 11:26 Ответить
Так повертаються в Україну всякі "дони Карлеони" бо влада Зеленського їм дозволила це робити і 90-ті вже повернулись.
27.09.2025 11:28 Ответить
цікаво що кривій ріг один з перших під перерозподіл попав. це вони так товсто про шось хазяїну одного криворагулі намекують. чи просто. совпадєніє? )
27.09.2025 11:31 Ответить
Ніколи не було інформації , щоб кілери вбили сантехніка , або тракториста .
27.09.2025 11:31 Ответить
В світі тварин
27.09.2025 11:32 Ответить
Поміг би йому легальний ствол у кишені?
27.09.2025 11:47 Ответить
На відео не видно хто саме і в кого стріляв.
Перехожий справа лише намагався вихопити зброю і розвернутись, коли, судячи з проблисків від рекошету куль, було відкрито вогонь на ураження. Від якого чоловік, що вийшов з автомобіля впав, в перехожий, намагаючись вибігти з лінії вогню, вийшов з кадру.
Дивна історія.
27.09.2025 11:54 Ответить
Мабуть ключі діставав.
27.09.2025 11:56 Ответить
Там ще його водій постраждав, чи як ?
27.09.2025 11:55 Ответить
Такий бугай і не на фронті!?
27.09.2025 12:03 Ответить
Може він щось не поділив з місцевим президентом федерації шахів ?!!
27.09.2025 12:04 Ответить
 
 