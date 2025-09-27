Расстрел президента местной федерации самбо Понырко в Кривом Роге. ВИДЕО
Президента местной федерации самбо Евгения Понырко застрелили в Кривом Роге, когда тот подошел к своему дому. Киллеров было двое, их разыскивают.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои. Кривой Рог".
Также опубликовано видео расстрела Понырко.
По данным издания, на месте нашли 30 гильз российского производства, в Понырко попали 15 пуль. Автомат мог быть трофейным.
Раненый водитель потерял много крови и находится в больнице. В полиции рассматривают несколько версий, среди них - возможные криминальные разборки.
Напомним, вечером 26 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. Впоследствии стало известно, что убит президент местной федерации самбо Евгений Понырко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
благополучнозагинув у Криворізькому котлі ???
Пам'ятаєте анекдот про студента і блоху? Розказую.
Прийшов студент складати іспит із зоології. Вивчив лише білет про блохи. Витягує білет про собак.
Студент:
- Собаки, це такі тварини, що ходять на чотирьох лапах і в них є шерсть. А там живуть блохи, а блохи - це такі комахи…
Коли за останні 50 років?
Перехожий справа лише намагався вихопити зброю і розвернутись, коли, судячи з проблисків від рекошету куль, було відкрито вогонь на ураження. Від якого чоловік, що вийшов з автомобіля впав, в перехожий, намагаючись вибігти з лінії вогню, вийшов з кадру.
Дивна історія.