Расстрел президента местной федерации самбо Понырко в Кривом Роге. ВИДЕО

Президента местной федерации самбо Евгения Понырко застрелили в Кривом Роге, когда тот подошел к своему дому. Киллеров было двое, их разыскивают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои. Кривой Рог".

Также опубликовано видео расстрела Понырко.

По данным издания, на месте нашли 30 гильз российского производства, в Понырко попали 15 пуль. Автомат мог быть трофейным.

Раненый водитель потерял много крови и находится в больнице. В полиции рассматривают несколько версий, среди них - возможные криминальные разборки.

Напомним, вечером 26 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. Впоследствии стало известно, что убит президент местной федерации самбо Евгений Понырко.

