В Кривом Роге будут судить участников преступной организации за махинации на захоронении военных, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кривом Роге будут судить участников преступной организации за махинации на захоронении военных.

Директор коммунального предприятия создал монополию на ритуальные услуги, которая принесла десятки миллионов гривен. К схеме привлекли частные фирмы, предпринимателей и должностных лиц горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

Фигуранты выигрывали тендеры и вносили в документы фиктивные данные, даже по перевозке тел погибших военных. В апреле 2025 года правоохранители задержали 10 участников преступной схемы.

Сейчас досудебное расследование закончено и обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.











