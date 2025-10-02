В Кривом Роге будут судить участников преступной организации за махинации на захоронении военных, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Кривом Роге будут судить участников преступной организации за махинации на захоронении военных.
Директор коммунального предприятия создал монополию на ритуальные услуги, которая принесла десятки миллионов гривен. К схеме привлекли частные фирмы, предпринимателей и должностных лиц горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.
Фигуранты выигрывали тендеры и вносили в документы фиктивные данные, даже по перевозке тел погибших военных. В апреле 2025 года правоохранители задержали 10 участников преступной схемы.
Сейчас досудебное расследование закончено и обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В Кропивницькому теж одна людина підняла під себе весь цей бізнес.
Тендери - відкати - хабарі
Нігерія - уганда - зімбабве
І ці люди розказують, що платити 250 грн/год (аж $5 блть!) вантажнику у країні з євроцінами - це оверх...я.