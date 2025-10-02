РУС
В Кривом Роге будут судить участников преступной организации за махинации на захоронении военных, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кривом Роге будут судить участников преступной организации за махинации на захоронении военных.

Директор коммунального предприятия создал монополию на ритуальные услуги, которая принесла десятки миллионов гривен. К схеме привлекли частные фирмы, предпринимателей и должностных лиц горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

Фигуранты выигрывали тендеры и вносили в документы фиктивные данные, даже по перевозке тел погибших военных. В апреле 2025 года правоохранители задержали 10 участников преступной схемы.

Сейчас досудебное расследование закончено и обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

КР

 

Кривой Рог (1445) Нацполиция (16797) Днепропетровская область (4516) Криворожский район (198)
На 4 фото може вже придбати клітчату ковдру, роман н., може підказати де по оптовій ціні реалізують.
02.10.2025 12:43 Ответить
ну просто вони подумали що якщо можна криворіжській Оманській Гниді - то чому не можна їм
02.10.2025 12:45 Ответить
Та Таке в Кожному Місці.
В Кропивницькому теж одна людина підняла під себе весь цей бізнес.
02.10.2025 12:48 Ответить
КП - міськрада - фопи
Тендери - відкати - хабарі
Нігерія - уганда - зімбабве

І ці люди розказують, що платити 250 грн/год (аж $5 блть!) вантажнику у країні з євроцінами - це оверх...я.
02.10.2025 12:57 Ответить
 
 